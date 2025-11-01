Lưu ý quan trọng khi mua, bán bạc ngày 1/11: Giá bạc hôm nay giảm, bạc Phú Quý giữ giá, chuyên gia cảnh báo rủi ro

Giá bạc hôm nay 1/11: Giảm nhẹ, bạc Phú Quý giữ giá, chuyên gia nói về rủi ro

Giá bạc hôm nay 1/11 tại thời điểm 9h sáng (giờ Hà Nội) trên thế giới giao ngay trên thị trường châu Á đứng ở mức 48,655 USD/ounce, giảm 0,255 USD/ounce so với cùng thời điểm phiên trước đó (48,91 USD/ounce). Biên độ giao dịch hôm 31/10 trong khoảng từ 48,38 - 49,36 USD/ounce.

Ở trong nước, thời điểm 6 giờ sáng nay 1/11, giá bạc Phú Quý mua vào ở mức 1,874 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 1,932 triệu đồng/lượng. So với thời điểm 9 giờ sáng qua, bạc Phú Quý giảm 4.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Đến 9 giờ sáng nay 1/11, giá bạc Phú Quý mua vào ở mức 1,864 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra là 1,922 triệu đồng/lượng; giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với sáng sớm hôm nay.

Đối với bạc Phú Quý loại 1kg, thời điểm 6 giờ sáng nay 1/11 niêm yết giá mua vào ở mức 49,973 triệu đồng/kg, bán ra ở mức 51,519 triệu đồng/kg. So với lúc 9 giờ sáng qua, bạc Phú Quý loại 1kg giảm 106.000 đồng/kg ở chiều mua vào, còn chiều bán ra giảm 107.000 đồng/kg.

Đến 9 giờ sáng nay 1/11, giá bạc Phú Quý loại 1kg mua vào ở mức 49,706 triệu đồng/kg, bán ra ở mức 51,253 triệu đồng/kg; giảm 267.000 - 266.000 đồng/kg (mua vào - bán ra) so với sáng sớm hôm nay.

Thương hiệu bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ của Sacombank niêm yết lúc 6 giờ sáng nay 1/11 ở mức 1,887 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 1,935 triệu đồng/lượng (tăng 12.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và chiều bán ra so với sáng qua).



Đến 9 giờ sáng nay 1/11, giá bạc miếng Kim-Phúc-Lộc SBJ mua vào ở mức 1881 triệu đồng/lượng, còn bán ra ở mức 1,929 triệu đồng/lượng; giảm 6.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với thời điểm sáng sớm hôm nay.

Trong khi, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) niêm yết lúc 6 giờ sáng hôm nay 1/11 ở mức 1,873 triệu đồng/lượng mua vào, bán ra là 1,915 triệu đồng/lượng. Đến 9 giờ, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 mua vào ở mức 1,863 triệu đồng/lượng, bán ra 1,905 triệu đồng/lượng; cùng giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với thời điểm sáng sớm nay.

Ông Ben Nadelstein - Trưởng bộ phận nội dung tại sàn giao dịch vàng Monetary Metals - nhấn mạnh, việc bạc đạt 100 USD/ounce là điều có thể xảy ra. Tuy nhiên, ông cho rằng, khả năng cao sẽ diễn ra dần dần, chứ không phải một "cú bứt phá" đột ngột.

Xét trên khía cạnh đặc tính thị trường, ông Ben Nadelstein cho biết chính những yếu tố riêng của bạc có thể khiến đà tăng giá của kim loại này diễn ra chậm hơn.

"Khi giá bạc tăng cao, người dân sẽ đem đồ bạc cũ đi nấu chảy, bán lại bạc đang cất giữ hoặc các doanh nghiệp tìm cách thay thế bạc trong sản xuất. Điều này khiến lượng bạc lưu thông trên thị trường tăng lên, trở thành yếu tố tự nhiên kìm hãm đà tăng giá", ông Ben Nadelstein đưa ra quan điểm.

Theo vị chuyên gia này, tương lai của bạc còn phụ thuộc vào việc bạc có giữ được vị thế kim loại quý hay không: "Bạc có nhiều ứng dụng công nghiệp hơn vàng. Nếu vai trò công nghiệp lấn át, bạc có thể mất đi giá trị tiền tệ và giao dịch giống các kim loại công nghiệp như đồng hoặc bạch kim".

Ông Ben Nadelstein nói thêm, một rủi ro khác là sự phát triển của công nghệ đầu tư vàng phân mảnh, cho phép nhà đầu tư sở hữu lượng nhỏ vàng dễ dàng hơn, từ đó làm giảm nhu cầu nắm giữ bạc như một lựa chọn thay thế.