Lưu ý quan trọng khi mua, bán bạc ngày 2/11: Giá bạc chững lại, nhà đầu tư liên tục rao bán

Giá bạc hôm nay 2/11: Thị trường trong nước hạ nhiệt, nhà đầu tư liên tục rao bán

Giá bạc hôm nay 2/11, theo trang Trading Economics, giá bạc thế giới giao ngay trên thị trường châu Á đóng cửa tuần này ngày 31/10 ở mức 48,80 USD/ounce, giảm 0,33% so với ngày trước đó.

Tính chung trong tuần, giá bạc giao ngay trên thị trường châu Á đã tăng khoảng 0,06 USD/ounce. Trong một tháng qua, giá bạc đã tăng 3,13%, và tăng 50,47% so với cùng kỳ năm trước. Nếu tính từ mốc đỉnh 54,4 USD/ounce, giá bạc đã giảm khoảng 12% nhưng vẫn tăng khoảng 68% và trở thành một trong những kênh đầu tư có mức sinh lời rất cao.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk (FX Empire), việc không thể vượt qua ngưỡng 49,4 USD/ounce đã kích hoạt áp lực chốt lời, khiến phe bán chiếm ưu thế trong phiên cuối tuần.

Nguồn ảnh: Trading Economics.

Ở thị trường trong nước, giá bạc hôm nay 2/11, bạc Phú Quý giảm nhẹ khi mua vào ở mức 1,864 triệu đồng/lượng, còn chiều bán ra là 1,922 triệu đồng/lượng; giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên trước đó.

Bạc Phú Quý loại 1kg, mua vào ở mức 49,706 triệu đồng/kg, bán ra ở mức 51,253 triệu đồng/kg; giảm 267.000 (mua vào) và giảm 266.000 đồng/kg (bán ra) so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó.

Trong khi đó, bạc miếng Kim Phúc Lộc SBJ của Sacombank niêm yết mua vào ở mức 1,881 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 1,929 triệu đồng/lượng; giảm 6.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó.

Tương tự, giá bạc miếng 2024 Ancarat 999 (1 lượng) niêm yết mua vào ở mức 1,863 triệu đồng/lượng, bán ra là 1,905 triệu đồng/lượng; cùng giảm 10.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm phiên giao dịch trước đó.

Giá bạc thỏi 2025 Ancarat 999 (1kg) niêm yết mua vào ở mức 48,940 triệu đồng/kg, bán ra là 50,350 triệu đồng/kg; giảm 256.000 (mua vào) và giảm 266.000 đồng/kg (bán ra) so với cùng thời điểm giao dịch phiên trước đó.

Nhiều người rao bán bạc trên các hội nhóm. Ảnh chụp màn hình.

Cập nhật trên các hội nhóm mua bán bán như Bạc nguyên chất (hơn 65 nghìn thành viên), Cộng đồng bạc Phú Quý (hơn 40 nghìn thành viên) hay chợ bạc miếng - bạc thỏi - bạc nguyên chất (hơn 40 nghìn thành viên)..., không khí giao dịch không còn nhộn nhịp như thời điểm "sốt".

Số lượng nhà đầu tư rao bán ngày càng nhiều. Theo ghi nhận, bạc Phú Quý được rao theo giá "chợ đen" khoảng 52 triệu đồng/kg, trong khi Ancarat được rao khoảng 50,5 triệu/kg.

Các nhà phân tích cho rằng giá bạc đang trong giai đoạn tích lũy, chịu ảnh hưởng bởi tâm lý chờ đợi báo cáo kinh tế Mỹ và định hướng chính sách tiền tệ mới của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED). Nếu đồng USD suy yếu hoặc lợi suất trái phiếu giảm, kim loại bạc có thể lấy lại đà tăng trong ngắn hạn.

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro cộng với biên độ dao động rộng và sức hấp dẫn từ nhu cầu công nghiệp, bạc được dự báo sẽ tiếp tục là một trong những tài sản có biến động mạnh nhất trong nhóm kim loại quý từ nay đến cuối năm.

Thực tế ở trong nước, cơn sốt bạc dường như đang hạ nhiệt, cả về giá đã giảm lẫn việc người dân không còn đổ xô mua bạc.