Lý do Chứng khoán VIX lên kế hoạch lợi nhuận 2026 giảm gần 50%

CTCP Chứng khoán VIX (HoSE: VIX) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026. Đại hội được tổ chức ngày 26/6 tại Hà Nội.

Theo tài liệu ĐHCĐ , năm 2026, Chứng khoán VIX đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 3.500 tỷ đồng, giảm 43% so với kết quả thực hiện năm 2025. Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 2.800 tỷ đồng, giảm 48%.

Chứng khoán VIX dự báo, thị trường chứng khoán sẽ đan xen nhiều cơ hội và thách thức, HĐQT định hướng tiếp tục tập trung củng cố năng lực tài chính và nâng cao hiệu quả quản trị. Mục tiêu xuyên suốt là đảm bảo đà tăng trưởng an toàn, bền vững trên nền tảng những thành quả đã đạt được trong các năm qua.

Để tối đa hóa hiệu quả hoạt động, VIX sẽ dồn lực đẩy mạnh các mảng nghiệp vụ cốt lõi. Trọng tâm phát triển được đặt vào ba trụ cột chính: hoạt động môi giới, đầu tư tự doanh và bảo lãnh phát hành chứng khoán.

Song song với mở rộng kinh doanh, công ty đặc biệt chú trọng nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và phát triển đội ngũ nhân sự nhằm đáp ứng nhu cầu công việc ngày càng cao. Các hoạt động hợp tác, hội nhập quốc tế cũng sẽ được tăng cường để mở rộng mạng lưới, thu hút thêm dòng vốn từ các nhà đầu tư và đối tác nước ngoài.

Ban lãnh đạo cam kết theo dõi sát sao tiến độ thực thi kế hoạch, sẵn sàng hỗ trợ tối đa về cơ chế, chính sách và cơ sở vật chất. Dù bứt tốc để hoàn thành chỉ tiêu kinh doanh, doanh nghiệp khẳng định mọi hoạt động vẫn phải tuân thủ nghiêm ngặt quy định pháp luật, bảo vệ tuyệt đối lợi ích của cổ đông và công ty. Đặc biệt, chiến lược của công ty sẽ bám sát các định hướng phát triển thị trường chứng khoán của Chính phủ trong năm 2026 và những năm tiếp theo.

Quý I/2026, Chứng khoán VIX ghi nhận doanh thu 1.653 tỷ đồng, cải thiện 69% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, tổng chi phí hoạt động lại tăng mạnh 186% lên 1.340 tỷ đồng. Kết quả, công ty báo lãi trước thuế 156 tỷ đồng, giảm 66% so với cùng kỳ năm trước đó và là mức thấp nhất trong vòng 5 quý trở lại đây.

Cũng theo tài liệu Đại hội, Chứng khoán VIX dự kiến trình cổ đông phê duyệt mức chi trả cổ tức năm 2025 tỷ lệ 5% bằng cổ phiếu, trích từ lợi nhuận sau thuế đã thực hiện chưa phân phối trên BCTC năm 2024 đã kiểm toán, giá trị dự kiến là hơn 1.225 tỷ đồng. Mức cổ tức này được tính trên số vốn điều lệ hiện tại của Công ty là gần 24.503 tỷ đồng.

Đồng thời, VIX muốn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2025 với tỷ lệ thực hiện quyền là 20:1 (5%), tương ứng phát hành 122,5 triệu cổ phiếu mới. Vốn điều lệ dự kiến tăng lên mức 25.728 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tại đại hội lần này, cổ đông VIX cũng sẽ bỏ phiếu thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026 đối với ông Nguyễn Tuấn Dũng và Bà Cao Thị Hồng; miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đối với Bà Trần Hồng Vân, bà Trịnh Thị Mỹ Lệ và Bà Nguyễn Thị Duyên do hết nhiệm kỳ.