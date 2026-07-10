"Lý lịch" khủng của Tổng Giám đốc người Pháp vừa chính thức nhậm chức tại SACOMBANK

HĐQT Ngân hàng TMCP Sài Gòn Tài Lộc (SACOMBANK - Mã: STB) vừa công bố quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức vụ Tổng giám đốc sau khi được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận.

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế tại Đại học Paris Assas. Ông đồng thời sở hữu hai bằng Thạc sĩ, gồm Thạc sĩ Tài chính tại Đại học Paris Dauphine và Thạc sĩ Luật Kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris.

Với hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức tài chính lớn ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam. Trước khi gia nhập SACOMBANK, ông từng giữ các cương vị như Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó Giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó Tổng Giám đốc VIB, Tổng Giám đốc SeABank và Cố vấn cấp cao Ban Điều hành LPBank.

Trước khi gia nhập SACOMBANK, năm 2024, ông Loic Faussier đảm nhiệm vai trò Cố vấn cấp cao Ban Điều hành LPBank trong giai đoạn ông Nguyễn Đức Thụy tham gia tái cơ cấu ngân hàng này.

Theo SACOMBANK, trên cương vị mới, ông Loic Faussier sẽ cùng Ban Điều hành triển khai các mục tiêu kinh doanh năm 2026, thúc đẩy chuyển đổi số, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường kiểm soát rủi ro và hiện thực hóa chiến lược phát triển giai đoạn 2026-2030 theo định hướng tăng trưởng thận trọng, hiệu quả và bền vững.

"Quyết định này phù hợp với định hướng phát triển dài hạn của ngân hàng, trong đó có việc xây dựng đội ngũ lãnh đạo chất lượng cao theo các chuẩn mực quản trị quốc tế," thông cáo của SACOMBANK cho biết.

Song song với việc kiện toàn nhân sự cấp cao, SACOMBANK cũng đang triển khai các sáng kiến nhằm đổi mới mô hình hoạt động theo hướng hiện đại và linh hoạt hơn. Ngân hàng đã tinh gọn cơ cấu còn 9 khối nghiệp vụ, chuyển đổi mô hình quản trị theo ngành dọc từ ngày 22/1 và hướng tới cơ cấu nhân sự với tỷ lệ 80% nhân sự kinh doanh (front office) và 20% nhân sự hỗ trợ (back office) nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Trong kế hoạch kinh doanh năm 2026, SACOMBANK đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 6% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến tăng 10,2%, vượt mốc 1 triệu tỷ đồng vào cuối năm, qua đó gia nhập nhóm ngân hàng tư nhân có quy mô tài sản trên một triệu tỷ đồng cùng MB, VPBank, Techcombank và ACB.

Bên cạnh đó, ngân hàng đặt mục tiêu dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng, tăng 11,7% hoặc theo hạn mức được Ngân hàng Nhà nước giao; tổng huy động vốn đạt 921.300 tỷ đồng, tăng 10,2%, đồng thời kiểm soát tỷ lệ nợ xấu nội bảng ở mức dưới 5%.

Sau quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier, Ban Điều hành SACOMBANK hiện gồm một Tổng giám đốc, 10 Phó Tổng giám đốc và hai thành viên Ban Điều hành.

Động thái bổ nhiệm ông Loic Faussier diễn ra trong bối cảnh SACOMBANK liên tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo sau khi ông Nguyễn Đức Thụy cùng một số lãnh đạo từng công tác tại LPBank tham gia Hội đồng quản trị ngân hàng. Hiện ông Thụy giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT SACOMBANK.



Trước đó, đầu tháng 6, SACOMBANK cũng bổ nhiệm hai người con của ông Nguyễn Đức Thụy vào các vị trí trợ lý lãnh đạo. Cụ thể, ông Nguyễn Xuân Thái (sinh năm 2003) được bổ nhiệm làm Trợ lý Hội đồng quản trị, còn bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh (sinh năm 2001) giữ chức Trợ lý Tổng Giám đốc. Cả hai đều công tác tại Văn phòng Quản trị của ngân hàng theo quyết định có hiệu lực từ ngày 4/6.



Ông Nguyễn Xuân Thái là cử nhân kinh tế của Đại học Massachusetts Boston (Mỹ), hiện đồng thời là thành viên HĐQT Chứng khoán LPBank và Phó Chủ tịch CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Sacom (SCEX). Trong khi đó, bà Nguyễn Ngọc Mỹ Anh từng là Tổng Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty Thaispace và hiện là Chủ tịch CLB Bóng đá Ninh Bình.