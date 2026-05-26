Lý Sơn tung trải nghiệm mới, sẵn sàng nhập cuộc “Lễ hội biển đảo Quảng Ngãi 2026”

Chiều 26/5, trao đổi với PV Dân Việt, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho các hoạt động “Lễ hội biển đảo Quảng Ngãi 2026” diễn ra tại đảo Lý Sơn, đã cơ bản hoàn thành.

Các vận động viên tham dự Giải bơi vượt biển Ly Son Cross Island năm 2025. Ảnh: Đình Nhựt.

Dự kiến trong 1 – 2 ngày đến, Lý Sơn sẽ có cuộc họp với các cấp, ngành trực thuộc và đơn vị liên quan để hoàn thiện phương án lần cuối, trước giờ khai hội.

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Trong 5 điểm nhấn đặc biệt của “Lễ hội biển đảo Quảng Ngãi 2026”, đặc khu Lý Sơn góp mặt 2 chương trình trọng tâm, với chuỗi hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và đặc sắc với qui mô lớn.

Đáng chú ý, điểm nhấn hoạt động thể thao biển bao gồm: Lễ hội chèo SUP Việt Nam (từ ngày 5 - 6/6); Giải bơi vượt biển Ly Son Cross Island (từ ngày 6 - 7/6); Giải Việt dã “Lý Sơn - Theo dấu chân tiền tiêu” (từ 27 - 28/6), cùng các Lễ hội đua thuyền tứ linh truyền thống.

Và trong chuỗi hoạt động này, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn cho biết, Lễ hội chèo SUP Việt Nam là lần đầu tiên địa phương tổ chức, với số lượng đăng ký tham gia khoảng 150 vận động viên.

Theo đó, các vận động viên sẽ tranh tài trên trên quãng đường 5km, bắt đầu từ khu vực biển ở thắng cảnh Cổng Tò Vò – cảng An Vĩnh, rồi vòng ngược lại.

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy. Ảnh: CP

Hoành tráng hơn cả là Giải bơi vượt biển Ly Son Cross Island và Giải Việt dã “Lý Sơn - Theo dấu chân tiền tiêu”. Đây cũng là 2 hoạt động bước sang tuổi thứ 4, hiện đang được Lý Sơn đặt mục tiêu giữ và xây dựng thành “thương hiệu” riêng của nơi này.

Theo Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy, nếu như mùa Lễ hội năm 2025, số lượng vận động viên tham gia mới gần con số gần 600 người thì năm nay 2026, số lượng người đăng ký đã lên đến khoảng 750 người, tranh tài ở 3 cự ly 1, 2 và 5km.

Để đảm bảo an toàn cho Giải bơi vượt biển Ly Son Cross Island 2026, Lý Sơn đã huy động 1 lực lượng hùng hậu gần 200 người, cùng hàng chục tàu thuyền, ca nô theo bảo vệ, ứng trực và hỗ trợ cho các vận động viên tham gia; thực hiện rải 2 phao dây làm hành lang an toàn, với chiều rộng giữa 2 phao dây khoảng 1km…

Đua sup trên biển, 1 hoạt động mới ở Lý Sơn tại “Lễ hội biển đảo Quảng Ngãi 2026”. Ảnh minh hoạ (Viết Niệm)

Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, cùng những hoạt động văn hoá, thể thao truyền thống và số đang xây dựng “thương hiệu” riêng, chính quyền địa phương cũng đã lên kế hoạch phát triển thêm những hoạt động mới, tạo sự đa dạng và phong phú hơn cho du khách khi đến tham quan, du lịch tại đảo.

Trong đó, nổi bật là ngắm, lặn san hô ở khu vực biển gần bờ, 1 tiềm năng và thế mạnh mà không phải nơi nào được thiên nhiên ban tặng như Lý Sơn.

Được biết "Lễ hội du lịch biển đảo Quảng Ngãi năm 2026" sẽ chính thức khai mạc vào tối 30/5/2026, tại Quảng trường đường Phạm Văn Đồng, phường Cẩm Thành và kéo dài hết tháng 6/2026, với chủ đề "Bản giao hưởng biển đảo".

Mọi công tác chuẩn bị cho “Lễ hội biển đảo Quảng Ngãi 2026” ở Lý Sơn hiện đã cơ bản hoàn tất. Ảnh: Bùi Thanh Trung.

Cùng với đảo Lý Sơn, các điểm nhấn của chuỗi sự kiện diễn ra tại đất liền, như lễ hội thời trang và âm nhạc đường phố “Carnival sắc màu biển đảo Quảng Ngãi”, trình diễn diều nghệ thuật “Quảng Ngãi bay lên”, lễ hội hoa đăng “Huyền ảo đêm Rừng dừa...