Mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng trị giá tỷ đô của “trái tim Dung Quất” hiện đã chuẩn bị đến đâu?

Thông tin từ đại diện chủ đầu tư cho biết, trong quá trình triển khai san lấp mặt bằng mặc dù gặp một số khó khăn, thế nhưng nhà thầu đã nỗ lực và cố gắng, nên kết quả thực hiện phần việc này cơ bản đáp ứng được, so với yêu cầu.

Thực hiện san lấp mặt bằng dự án. Ảnh: C.Linh

Cụ thể ước tính đến cuối tháng 6/2026, toàn bộ hạng mục san lấp mặt bằng của dự án, đã hoàn thành được 52% khối lượng công việc.

Đối với cung ứng vật liệu, khối lượng đất đã được vận chuyển và cung cấp đến công trường vượt mốc 1 triệu m3 (cụ thể đạt 1.241.772 m3).

NMLD Dung Quất sẽ là hạt nhân của trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia

Trong đó tại vị trí số 4 (khu công nghệ), hiện đang vượt 5,1% so với kế hoạch, đạt tỷ lệ hoàn thành 52,4%; công tác đào phá đồi đất đá đã hoàn tất với tỷ lệ 100%...

Tại các khu vực khác, như khu đuốc đốt việc đào bóc lớp đất hữu cơ đã hoàn thành 100%, hiện đang tập trung lu lèn nền đất đắp; tại Khu bể chứa sản phẩm (vị trí 1), nhà thầu cũng đang đẩy nhanh việc bóc lớp đất mặt, đạt hơn 20% khối lượng.

Một trong những khó khăn đáng chú ý để phục vụ phần việc của hạng mục này, theo chủ đầu tư đó là nguồn đất san lấp.

Đơn cử như mỏ đất Phố Tinh (nằm trên địa bàn xã Vạn Tường), hiện chưa hoàn thành công tác đền bù GPMB, trong khi mỏ dự phòng Hòa Phát (xã Vạn Tường) vẫn đang trong quá trình chờ hoàn thiện thủ tục cấp phép để đưa vào khai thác...

Tàu tiếp nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất của NMLD Dung Quất. Ảnh: C.Linh

Hiện chủ đầu tư và đơn vị liên quan, cũng đã kiến nghị cấp thẩm quyền và cơ quan chức năng Quảng Ngãi tháo gỡ vướng khó nêu trên trong thời gian sớm nhất có thể.

Gói thầu thi công san lấp mặt bằng dự án nâng cấp mở rộng NMLD Dung Quất được khởi công vào đầu tháng 2/2026, do Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PETROCONS) đảm nhận.

Theo thiết kế, nhà thầu sẽ thực hiện việc đào đắp, san lấp khối lượng đất đá hơn 2,8 triệu m3 trong thời gian dự kiến là 10 tháng.

1 góc bên trong khu vực vận hành nhà máy. Ảnh: C.Linh

Được biết vào đầu tháng 12/2025, dự án nâng cấp, mở rộng NMLD Dung Quất đã chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt là dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành năng lượng.

Dự án có tổng mức đầu tư lên đến 36.397 tỷ đồng (tương đương 1,489 tỷ USD), với diện tích đất sử dụng khoảng 51,67 ha, bao gồm hơn 41 ha diện tích mở rộng và phần còn lại là đất dự phòng. Toàn bộ diện tích này hoàn toàn nằm bên trong khuôn viên nhà máy hiện hữu và không sử dụng mặt biển.

NMLD Dung Quất. Ảnh: C.Linh

Sau khi hoàn thành, công suất chế biến của NMLD Dung Quất sẽ được nâng từ 148.000 thùng/ngày, lên mức 171.000 thùng/ngày; nâng cao được độ linh động trong lựa chọn nguyên liệu, có khả năng chế biến hỗn hợp dầu thô Azeri BTC/EPSO (tỷ lệ 53/47), hoặc các loại dầu tương đương, đảm bảo nguồn cung lâu dài và hiệu quả sản xuất kinh doanh cho Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam…