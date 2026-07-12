Mở cổng cho người dân và du khách nhận vé miễn phí tham dự 3 của Festival biển Khánh Hòa 2026

Ngày 12/7, Sở Văn hóa thể thao và Du lịch Khánh Hòa cho biết, Ban tổ chức Festival biển Khánh Hòa năm 2026 đã mở cổng đăng ký nhận vé miễn phí tham dự 3 sự kiện chính của lễ hội, gồm: Lễ khai mạc (tối 17/7), lễ hội Carnival - diễu hành xe hoa (tối 18/7) và lễ bế mạc - đại nhạc hội (tối 19/7). Cả ba chương trình điều diễn ra tại Quảng trường 2 Tháng 4 (phường Nha Trang).

Để đăng ký, khán giả truy cập website festivalbienkhanhhoa.giaphamjsc.com, chọn chương trình muốn tham dự và điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn. Sau khi hoàn tất, hệ thống sẽ gửi mã xác nhận kèm thời gian, địa điểm đổi vé và hướng dẫn check-in. Ban tổ chức lưu ý khán giả chụp màn hình hoặc lưu lại mã xác nhận để sử dụng khi nhận vé và vào sự kiện.

Theo ban tổ chức, vé được phát hoàn toàn miễn phí, số lượng có hạn và là vé đứng tại các khu vực quanh sân khấu. Khán giả được khuyến cáo không mua bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vé không hợp lệ.

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Thời gian đổi vé từ 14 - 18 giờ trong các ngày 14 - 16/7 tại tòa nhà số 46 Trần Phú (phường Nha Trang), áp dụng cho cả ba đêm diễn. Khi đến đổi vé, khán giả cần mang theo mã xác nhận cùng căn cước công dân, tài khoản VNeID hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ để đối chiếu.

Được biết, Festival Biển Khánh Hòa năm 2026 sẽ chính thức diễn ra từ ngày 17 - 19/7; ngoài ra còn có các hoạt động hưởng ứng diễn ra từ ngày 10/7 đến hết ngày 10/8 tại Quảng trường 2 tháng 4 (phường Nha Trang) và một số địa điểm khác trong tỉnh.

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Lễ hội có hơn 40 hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao, du lịch. Trong đó, nổi bật là các hoạt động: Lễ khai mạc (20 giờ ngày 17/7); Lễ hội Carnival và Diễu hành xe hoa (17 giờ ngày 18/7); Lễ bế mạc kết hợp Đại nhạc hội “Unite the Continents” (20 giờ ngày 19/7) diễn ra ở Quảng trường 2 tháng 4 và trên tuyến đường Trần Phú.

Các hoạt động hưởng ứng trên các lĩnh vực văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, thể thao và du lịch cũng hết sức phong phú, hấp dẫn như: Lễ hội yến sào Khánh Hòa; chương trình “Vị ngon phố biển - Giai điệu mùa hè”; Lễ hội áo dài Việt Nam; Tuần lễ nông sản, sản phẩm OCOP và sản phẩm địa phương Khánh Hòa năm 2026,...