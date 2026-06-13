Mỏ đá chỉ định hoạt động như mỏ đấu giá, Sở NN&MT Quảng Ngãi nói gì?

100% mỏ đá đang hoạt động tại phía Đông là mỏ chỉ định

Theo thông tin mà Sở NN&MT Quảng Ngãi cung cấp, toàn tỉnh hiện có tất cả 46 mỏ đá làm vật liệu xây dựng thông thường, gồm khu vực phía Đông (tỉnh Quảng Ngãi cũ) 29 mỏ; còn lại nằm trên địa bàn phía Tây (tỉnh Kon Tum cũ).

Toàn cảnh 1 mỏ đá đang hoạt động ở Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Riêng ở khu vực phía Đông, trong tổng 29 mỏ đã được cấp phép và hiện đang hoạt động, mỏ có diện tích khai thác lớn nhất là mỏ Mỹ Trang, phường Đức Phổ (trước là phường Phổ Hoà, TX.Đức Phổ), với 30 ha; kế đến là mỏ An Hội, xã Nghĩa Giang (trước là xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa), với 29,9 ha.

Nhỏ nhất là mỏ đá Hóc Kè, xã Ba Động, với diện tích 2ha; nhỉnh hơn là mỏ đá đèo Bình Đê, phường Sa Huỳnh (trước là xã Phổ Châu, TX.Đức Phổ)…

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Mỏ có trữ lượng được cấp phép khai thác lớn nhất là mỏ An Hội, với trên 6,1 triệu m3 (công suất khai thác gần 203.400m3/năm); kế đến là mỏ đá Trì Bình, xã Bình Sơn (xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn cũ), gần 4,4 triệu m3 (công suất khai thác 175.000 m3/năm).

Có trữ lượng cấp phép nhỏ nhất là mỏ đá Phổ Phong, xã Nguyễn Nghiêm (xã Phổ Phong, TX.Đức Phổ cũ), với hơn 173.000m3 (công suất khai thác 62.500m3/năm) và nhỉnh hơn có mỏ đá đèo Bình Đê, với khoảng 343.000m3 (công suất khai thác 20.000m3/năm)…

Mỏ đá Hoàn Gai Nghĩa Thuận. Ảnh: CX

Và tất cả 29/29 mỏ đá đã được cấp phép và hiện đang hoạt động ở phía Đông tỉnh Quảng Ngãi, là mỏ được cấp chỉ định (không qua đấu giá).

Mỏ đá chỉ định được phép bán như mỏ thương mại

Theo phản ánh và tìm hiểu của PV Etime/Dân Việt, tuy cùng là nhóm vật liệu xây dựng thông thường thế nhưng trái ngược với mỏ đất và mỏ cát, để được cấp chỉ định thì bắt buộc phải có địa chỉ cung cấp cụ thể (ví dụ mỏ đất, hay mỏ cát A khi được cấp chỉ định, thì chỉ được cung cấp cho công trình, dự án B, không được cấp, bán cho dự án, hay công trình khác), không được bán ra ngoài tỉnh như mỏ đấu giá (mỏ thương mại).

Sở NN&MT Quảng Ngãi. Ảnh: CX

Còn mỏ đá dù là cấp chỉ định, thế nhưng lại được bán tự do cho tất cả các dự án, công trình trên địa bàn kể cả ngoài tỉnh và việc này, có vi phạm quy định không?...

Trả lời thắc mắc trên với Etime/PV Dân Việt, lãnh đạo Sở NN&MT cho biết, đối chiếu quy định hiện hành, mỏ đá dù là được cấp chỉ định, vẫn được cung cấp (bán) ra thị trường như 1 mỏ thương mại.

Và theo giải thích của Sở NN&MT, mỏ đá dù được cấp chỉ định, thế nhưng để hoàn thành thủ tục để đưa vào khai thác, phải mất rất nhiều thời gian, mà ít nhất là phải 2 năm. Trong khi đó, mỏ đất và cát cấp chỉ định, thì thời gian hoàn thiện thủ tục và đưa vào khai thác ngắn, chỉ bằng 1/3 -1/2 thời gian so với mỏ đá.

Xe đầu kéo từ tỉnh bạn vào Quảng Ngãi mua đá để chở về thi công. Ảnh: CX

Do vậy nếu bắt buộc mỏ đá khi được cấp chỉ định, thì phải có địa chỉ công trình, dự án cung cấp cụ thể (như mỏ đất, hay mỏ cát), thì không có doanh nghiệp, tổ chức nào xin cấp. Lý do có khi mỏ đá cấp chỉ định chưa hoàn thành thủ tục để đưa vào hoạt động, thì công trình, dự án đã làm xong…

Được biết thời gian gần đây, do địa bàn 1 số tỉnh bạn khan hiếm nguồn vật liệu xây dựng thông thường, như cát, đá…nên nhà thầu các tỉnh này đã đưa 1 số lượng lớn xe vận tải “khủng”, vào khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi để mua và chở về thi công.

Riêng đối với đá, qua quan sát của PV Etime/Dân Việt tại mỏ Hòn Gai Nghĩa Thuận, có thời điểm hàng chục xe đầu kéo mang biển số ngoài tỉnh nối đuôi xếp hàng chờ mua để chở đi.

Cùng với đá, cát xây dựng là mặt hàng được bán ra cho tỉnh lân cận nhiều nhất. Ảnh minh hoạ (CX)

Trước thực tế trên, một số ý kiến cho rằng việc các mỏ đá chỉ định, bán khối lượng lớn ra tỉnh ngoài, sẽ dẫn đến nguy cơ nguồn cung cho nhu cầu trên địa bàn Quảng Ngãi thiếu hụt.

Tuy nhiên, lãnh đạo Sở NN&MT tỉnh khẳng định, với số lượng mỏ đã được cấp phép và đang hoạt động khai thác ở khu vực phía Đông, vẫn đảm bảo nguồn cung cho thị trường trong tỉnh.