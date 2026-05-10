Mở đường công vụ, “thúc” tiến độ dự án hơn 3.245 tỷ đồng ở Gia Lai

Ngoài ra, yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ dự án, đảm bảo hoàn thành các hạng mục trong tháng 6/2026 và thực hiện bay hiệu chuẩn vào tháng 7/2026.

Chủ đầu tư dự án cho rằng, hạng mục đắp nền đường cất hạ cánh là một trong các hạng mục then chốt, quyết định tiến độ toàn dự án. Thế nhưng, khối lượng đất phục vụ thi công rất lớn, cự ly vận chuyển xa, nhiều tuyến đường thường xuyên hư hỏng. Người dân dọc Tỉnh lộ 638 qua các xã Hòa Hội, Bình Hiệp thường xuyên cản trở xe chở đất, làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Trước thực tế này, chủ đầu tư triển khai xây dựng đường công vụ nhằm phục vụ xe vận chuyển đất vào sân bay, giảm áp lực cho Tỉnh lộ 638 đang quá tải sau thời gian dài chịu lưu lượng lớn xe ben chở vật liệu.

Bên trong Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Đường công vụ được thi công trên nền mặt bằng tuyến phía tây huyện Phù Cát (cũ), hiện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

Theo thiết kế, tuyến dài gần 5km, bắt đầu từ nút giao đường Trần Hưng Đạo (thôn Hội Vân, xã Hòa Hội), kết thúc tại khu tái định cư thôn Tân Lệ (xã Phù Cát).

Theo ông Võ Văn Chín - Trưởng phòng Dự án 1, Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai, đơn vị đang tập trung thi công để sớm hoàn thành đường công vụ. Tuy nhiên, quá trình triển khai gặp khó khăn vì một số người dân sống dọc tuyến ĐH21 (thôn Tùng Chánh, xã Hòa Hội) cản trở hoạt động vận chuyển đất.

Đường công vụ khi hoàn thành sẽ góp phần giảm tải, bảo đảm an toàn giao thông trên Tỉnh lộ 638, cũng như tiến độ dự án. Chủ đầu tư đề nghị UBND xã Hòa Hội phối hợp tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Công nhân đẩy nhanh tiến độ Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát.

Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cam kết sửa chữa các hư hỏng phát sinh trên tuyến ĐH21 do hoạt động chở đất, bảo đảm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường trong suốt thời gian thi công.

Dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 cùng các hạng mục đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát có tổng mức đầu tư hơn 3.245 tỷ đồng, đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321 và tương đương.

Khởi công tháng 8/2025, theo kế hoạch, dự án được triển khai trong 12 tháng. Hạng mục chính là xây dựng đường băng số 2 song song với đường hiện hữu, cách 215m về phía Tây, kích thước 3.048x45m.

Cùng với đó, 4 đường lăn nối và 2 đường lăn thoát nhanh được xây dựng để tăng năng lực khai thác. Hệ thống thoát nước được đầu tư đồng bộ, gồm mương dọc, cống ngầm, rãnh thấm, rãnh biên và các hố ga.

Dự án còn bao gồm các hạng mục bảo đảm hoạt động bay như hệ thống đèn tiếp cận CAT I, CAT II, đèn hiệu, biển báo, chiếu sáng, hệ thống quan trắc khí tượng tự động và nhà trạm nguồn cấp điện.