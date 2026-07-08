Mở đường lớn, vận hành bệnh viện Trung ương…và những “thỏi nam châm” hút dân cư về khu Nam thủ đô

Kể từ khi nút giao Phú Thứ chính thức vận hành đồng bộ từ ngày 1/6/2026, khả năng kết nối của khu Nam Hà Nội được cải thiện rõ rệt. Lưu thông trên cao tốc Ninh Bình - Cầu Giẽ, các phương tiện chỉ mất khoảng 45 phút để di chuyển vào trung tâm Thủ đô và ngược lại. Đồng thời, nút giao cũng kết nối trực tiếp với Vành đai 4 và Vành đai 5, hình thành trục liên kết liên vùng quan trọng trong tương lai.

Song song đó, mới đây Hà Nội cũng khởi động dự án mở rộng Quốc lộ 1A lên 16 làn xe đoạn từ Vành đai 1 đến nút giao Cầu Giẽ, tạo bước ngoặt mới cho hạ tầng giao thông Nam thủ đô. Ảnh: Ánh Dương

Phía Nam tiếp tục đón tin vui khi hai bệnh viện trung ương cơ sở Ninh Bình, Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chính thức vận hành các hoạt động khám chữa bệnh, đón hàng nghìn y bác sĩ, chuyên gia và cán bộ y tế trình độ cao đến làm việc. Ảnh: HLong

Chỉ trong tuần đầu hoạt động, Bệnh viện Bạch Mai đã tổ chức khám, chữa bệnh miễn phí cho khoảng 5.000 thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng và các gia đình chính sách trên địa bàn tỉnh.

Sau hơn một thập kỷ chờ đợi, sự phấn khởi hiện lên rõ nét trên gương mặt mỗi người dân địa phương khi được tiếp cận với dịch vụ y tế chất lượng cao ngay tại nơi đang sinh sống. Hàng nghìn người dân các tỉnh thành khu vực Bắc Trung Bộ được rút ngắn thời gian và tiết kiệm chi phí di chuyển. Ảnh: Ánh Dương

Có hạ tầng hiện đại, bệnh viện, trường học, khu công nghiệp quy mô….bức tranh đô thị Nam Hà Nội vừa được hoàn thiện với sự phát triển của đại đô thị Sun Urban City quy mô 420ha. Ảnh: Ánh Dương

Hiếm nơi nào ở khu Nam thủ đô có không gian sống, trải nghiệm, vui chơi như ở Sun Urban City. Hơn 95% căn hộ Art Residence đã hoàn thiện và thu hút hơn 80% cư dân về sinh sống trong vòng chưa đầy một năm. Theo một số đơn vị kinh doanh bất động sản, Sun Urban City đã góp phần chứng minh tiềm năng phát triển của khu vực này. Nhiều cư dân lựa chọn chuyển về đây không chỉ vì tìm được một nơi ở có cảnh quan sinh thái mà còn thuận tiện làm việc, học tập và tận hưởng đầy đủ tiện ích ngay tại chỗ. Ảnh: Ánh Dương

Sau 6 tháng trở thành một cư dân của Sun Urban City, chị Thái Hòa, chia sẻ: "Ở đây nhiều cây xanh và không gian công cộng nên mọi người rất thích ra ngoài. Sáng hay chiều, đi đâu cũng thấy hàng xóm đi bộ, chạy bộ hoặc đưa con ra công viên chơi. Mình cũng dần hình thành thói quen sống khỏe mỗi ngày." Ảnh: Ánh Dương

Đơn vị phát triển dự án - Sun Property (thành viên Tập đoàn Sun Group) phủ lên cửa ngõ Nam thủ đô một không gian sống - nghỉ dưỡng xanh với cây xanh, mặt nước. Quy hoạch nhà ở hiện đại cùng hệ thống tiện ích lấy 5 đại công viên đa chức năng làm trụ cột không chỉ góp phần tạo nên diện mạo đô thị khang trang mà còn thúc đẩy phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. Ảnh: Ánh Dương

Sun Sports City Ninh Binh, công viên thể thao đa năng đầu tiên tại Việt Nam, mở ra một không gian rộng lớn với hàng nghìn cây xanh tỏa bóng, đồng bộ với toàn đô thị. Được quy hoạch theo mô hình không gian mở, nơi đây không chỉ phục vụ cư dân Sun Urban City mà còn là điểm vui chơi, rèn luyện hằng ngày cho người dân địa phương và người đam mê thể thao. Đặc biệt, hệ thống các sân chơi được đầu tư theo tiêu chuẩn quốc tế kỳ vọng thu hút các giải đấu chuyên nghiệp, tạo thêm động lực phát triển cho khu vực. Ảnh: Ánh Dương

Nếu Sun Sports City Ninh Binh trở thành điểm đến của cộng đồng yêu thể thao, thì Sun World Ha Nam đã khẳng định sức hút trên bản đồ vui chơi, giải trí khi thu hút hàng trăm nghìn lượt khách trong các đợt cao điểm hè, dù mới đi vào vận hành hơn một năm. Ảnh: Ánh Dương

Bên cạnh 14 tổ hợp trò chơi nước, Sun World Ha Nam liên tục làm mới trải nghiệm dành cho du khách với các hoạt động kết hợp vui chơi và rèn luyện kỹ năng như workshop làm tranh Đông Hồ, đá bóng ngồi, đua xe cân bằng, câu cá…Đặc biệt, các lớp hướng dẫn kỹ năng sơ cứu đuối nước miễn phí được tổ chức hằng ngày tại Vịnh Thần Sóng, thu hút sự tham gia của đông đảo phụ huynh và trẻ nhỏ. Ảnh: Ánh Dương

Công viên Lễ hội nối dài trải nghiệm sau ánh hoàng hôn, dòng người đổ về chật kín sân khấu nhạc nước dài bậc nhất Việt Nam, các màn pháo hoa tầm cao rực rỡ, chợ đêm đặc sắc… hình thành không gian kinh tế đêm sôi động.

“Từ khi trục đại lộ lễ hội và quảng trường Trống Đọi Tam đi vào hoạt động, buổi tối ở đây lúc nào cũng đông người. Giờ mỗi khi có bạn bè hay người thân đến chơi, chúng tôi đều đưa họ đến đây vì nơi này gần như đã trở thành điểm đến quen thuộc và niềm tự hào của người dân địa phương” - Chị Thu Huyền, người dân địa phương, chia sẻ.

Ảnh: Ánh Dương

Với 3 trong số 5 đại công viên đi vào hoạt động chỉ sau hơn một năm triển khai, Sun Urban City đang liên tục làm giàu "bản đồ trải nghiệm" cho cư dân cũng như du khách, thổi sức sống mới vào cửa ngõ Nam Thủ đô bằng chuỗi hoạt động vui chơi, giải trí và lễ hội diễn ra suốt bốn mùa. Ảnh: Ánh Dương

Dự kiến cuối quý III năm 2026, Công viên Văn hóa quy mô 36,7ha sẽ hoàn thành. Tại đây, một "bảo tàng văn hóa" ngoài trời sẽ được kiến tạo, với tâm điểm là hồ cảnh quan rộng 16ha, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm văn hóa nghệ thuật quy mô lớn chưa từng có. Ảnh: Ánh Dương

Nhịp sống tại Sun Urban City và khu vực sẽ ngày càng sôi động khi các sản phẩm biệt thự, townhouse dọc trục Công viên Lễ hội lần lượt được bàn giao. Lượng cư dân gia tăng được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực cho hoạt động thương mại, dịch vụ. Ảnh: Ánh Dương

Nhiều hạng mục nhà ở, tiện ích khác cũng đang được tăng tốc hoàn thiện như Park Residence đã liên tục cất nóc các tháp căn hộ, đại lộ hoa rộng 98m, trải dài hơn 10ha và đường 93m đã hoàn thành 93% tổng khối lượng công việc,…

Mỗi công trình về đích, mỗi tuyến đường được kết nối, mỗi ô cửa sáng đèn đều góp thêm một mảnh ghép cho diện mạo đô thị mới ở cửa ngõ Nam Hà Nội. Ảnh: Ánh Dương