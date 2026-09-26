Mô hình lạ giúp nông dân hái ra tiền nhờ trồng trọt, chăn nuôi, bán điện

Một dự án thí điểm nông nghiệp kết hợp năng lượng mặt trời che bóng mát cho một vườn lê ở Llupia, Pháp, như một phần trong nỗ lực bảo vệ cây trồng khỏi hạn hán, sương giá và các hiện tượng thời tiết cực đoan khác. Ảnh: Michel Clementz/MAXPPP/picture alliance

Tờ DW cho biết, theo truyền thống, các trang trại điện mặt trời thường khá yên tĩnh, ngoại trừ tiếng vo ve nhẹ của bộ biến tần. Nhưng tại khoảng 1/10 số trang trại điện mặt trời ở Mỹ, một âm thanh đặc biệt đang vang lên giữa những hàng pin: tiếng cừu “be be”.

Cho cừu chăn thả dưới các tấm pin chỉ là một trong nhiều hình thức của mô hình "nông nghiệp kết hợp điện mặt trời" (agrivoltaics). Đây là mô hình kết hợp sản xuất nông nghiệp với hạ tầng năng lượng tái tạo trên cùng một diện tích đất.

Không chỉ mang lại bóng râm cho vật nuôi, các tấm pin còn có thể bảo vệ cây trồng trước thời tiết khắc nghiệt, đồng thời hướng nước mưa xuống khu vực trồng trọt, tạo ra môi trường mát và ẩm hơn, thậm chí giúp tăng năng suất.

Đáng chú ý, chính các tấm pin mặt trời cũng có thể hưởng lợi từ mô hình này. Khi nhiệt độ của tấm pin thấp hơn, hiệu suất chuyển đổi ánh sáng mặt trời thành điện năng thường cao hơn.

“Đặt bê tông hoặc một vật liệu tương tự bên dưới các tấm pin sẽ khiến hiệu suất thấp hơn so với việc có cây xanh bên dưới. Cây trồng thoát hơi nước, qua đó làm mát bề mặt đất”, Carl Bernacchi, giáo sư sinh học thực vật và khoa học cây trồng tại Đại học Illinois Urbana-Champaign (Mỹ), nói với DW.

“Hai trong một”: Vừa trồng cây, vừa sản xuất điện

Đàn cừu gặm cỏ dưới các tấm pin mặt trời ở tỉnh Quý Châu, tây nam Trung Quốc, một phần của xu hướng ngày càng phổ biến là kết hợp chăn nuôi gia súc với sản xuất năng lượng mặt trời. Ảnh: Tao Liang/Xinhua/picture alliance

Tiềm năng của mô hình agrivoltaics đặc biệt lớn trong bối cảnh biến đổi khí hậu khiến nông nghiệp ngày càng chịu sức ép từ nắng nóng và thời tiết cực đoan.

Tại châu Âu, nếu mô hình này được triển khai trên chỉ 1% diện tích đất nông nghiệp có thể sử dụng, sản lượng điện mặt trời của khu vực có thể vượt mục tiêu năng lượng mặt trời đặt ra cho năm 2030.

Tuy nhiên, agrivoltaics vẫn đang ở giai đoạn đầu. Tính đến giữa năm 2025, tổng công suất điện từ các dự án kiểu này trên toàn thế giới mới đạt khoảng 18,4 GW, tương đương chưa đến 1% tổng công suất điện mặt trời toàn cầu.

Ý tưởng kết hợp nông nghiệp với pin mặt trời xuất hiện từ năm 1981, khi hai nhà khoa học Đức công bố một nghiên cứu có tên Khoai tây dưới tấm thu năng lượng.

Tuy nhiên, dự án thử nghiệm đầu tiên chỉ xuất hiện vào năm 2004 tại Nhật Bản – quốc gia có quỹ đất hạn chế và đặc biệt quan tâm đến bài toán cân bằng giữa phát triển điện mặt trời với bảo vệ đất nông nghiệp.

Hiện agrivoltaics chủ yếu có ba dạng. Loại thứ nhất là các tấm pin đặt nằm ngang, hướng lên bầu trời. Loại thứ hai sử dụng các tấm pin dựng đứng thành những hàng lớn, vuông góc với mặt đất. Loại thứ ba tích hợp hệ thống pin vào các công trình nông nghiệp, chẳng hạn lắp phía trên nhà kính.

Pin mặt trời trở thành “lá chắn” cho cây trồng

Nghiên cứu cho thấy những cây trồng có khả năng chịu bóng có thể hưởng lợi từ hệ thống này. Nhóm này bao gồm các loại quả mọng, nho và cà chua – những cây mà khung thép của hệ thống pin đôi khi còn được tận dụng làm giàn – cùng đào và ớt.

Các tấm pin cũng giúp hạn chế nước bốc hơi hoàn toàn khỏi mặt đất, tạo ra một vi khí hậu ẩm hơn, có lợi cho đất và cây trồng.

Tuy nhiên, độ ẩm cao cũng có mặt trái khi có thể làm gia tăng nguy cơ phát sinh bệnh trên cây.

Cừu cũng được đánh giá là vật nuôi đặc biệt phù hợp với các trang trại điện mặt trời. So với gia súc lớn hoặc dê, cừu thường dễ quản lý hơn khi chăn thả quanh hệ thống pin, ít có khả năng làm hư hỏng thiết bị và có kích thước đủ nhỏ để di chuyển thoải mái bên dưới các tấm pin.

Phân cừu còn giúp bổ sung chất dinh dưỡng cho đất, trong khi các trang trại kết hợp này có thể giảm nhu cầu sử dụng thuốc diệt cỏ.

Kinzer, một chuyên gia làm việc với nông dân Mỹ về mô hình agrivoltaics, cho biết mô hình này đang làm thay đổi bài toán kinh tế đối với ngành chăn nuôi cừu.

“Thay vì phải trả tiền thuê đất để chăn thả, giờ đây họ thực sự được trả tiền để đưa cừu đến chăn thả”, Kinzer nói. Theo ông, đây là một cơ hội lớn đối với ngành chăn nuôi cừu Mỹ vốn đã gặp nhiều khó khăn trong nhiều thập niên.

Một giải pháp cho cả biến đổi khí hậu và nông nghiệp

Agrivoltaics tạo ra một sự kết hợp hiếm thấy giữa hai mục tiêu ứng phó biến đổi khí hậu: giảm phát thải và thích ứng với một hành tinh ngày càng nóng lên.

“Nó đáp ứng cả hai mục tiêu, điều khá đặc biệt đối với các giải pháp khí hậu”, ông Kinzer nhận định.

Mô hình này đồng thời giải quyết bài toán quỹ đất cho các dự án điện mặt trời, giúp sản xuất năng lượng với chi phí và hiệu suất có thể được cải thiện, trong khi bảo vệ những cây trồng đang chịu tác động từ nhiệt độ tăng và thời tiết ngày càng thất thường.

Một nghiên cứu đăng trên Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) cho rằng biến đổi khí hậu có thể khiến nhiều khu vực trở nên khô hạn hơn. Điều này sẽ mở rộng những nơi agrivoltaics có thể giúp hạn chế thiệt hại năng suất, thậm chí tăng sản lượng và cải thiện hiệu quả kinh tế.

Đối với nông dân, việc có thêm nguồn thu từ điện mặt trời cũng giống như một khoản “bảo hiểm”. Nếu thời tiết khắc nghiệt khiến mùa vụ thất bát, thu nhập từ năng lượng có thể giúp bù đắp một phần thiệt hại.

“Có thêm một nguồn thu nhập thay thế là điều vô cùng quan trọng đối với những người sống phụ thuộc vào thời tiết, trong khi thời tiết ngày càng cực đoan và khó đoán”, ông Kinzer nói.

Không phải cánh đồng nào cũng phù hợp

Dù mang lại nhiều lợi ích trên lý thuyết, agrivoltaics không phải giải pháp phù hợp với mọi vùng nông nghiệp.

Tại miền Tây khô hạn của Mỹ, nơi cây trồng chịu áp lực lớn từ nắng nóng và thiếu nước, năng suất trong một số trường hợp được duy trì hoặc thậm chí tăng lên dưới các tấm pin.

Nhưng tại vùng Trung Tây ẩm ướt, bóng râm từ pin có thể hạn chế quá trình quang hợp, khiến năng suất ngô và đậu tương giảm.

Với các loại cây trồng thương mại có biên lợi nhuận rất thấp, chỉ một mức giảm năng suất nhỏ cũng có thể khiến nông dân không muốn áp dụng mô hình này.

Chi phí cũng là một trở ngại. Đối với các nhà sản xuất điện mặt trời, mỗi inch nâng tấm pin cao hơn đều kéo theo chi phí nhân công và thép tăng lên. Nông dân cũng có thể phải mua thiết bị mới hoặc thay đổi phương thức canh tác để thích nghi.

Ông Kinzer cho biết nông dân thường muốn học hỏi từ chính những người đang áp dụng mô hình này. Nhưng đây lại là vấn đề “con gà và quả trứng”: ở nhiều khu vực, họ không thể đơn giản đi sang trang trại bên cạnh để tận mắt xem một dự án agrivoltaics và trao đổi với người đang vận hành.

Cầu nối giữa nông dân và ngành điện mặt trời

Việc sử dụng đất nông nghiệp cho các trang trại điện mặt trời lâu nay gây tranh luận tại một số cộng đồng. Một số hiệp hội nông nghiệp phản đối việc chuyển đổi hàng trăm hecta đất thành các cánh đồng pin, với lập luận rằng nông dân có nguy cơ không còn thực sự làm nông mà trở thành những người sản xuất năng lượng.

Agrivoltaics có thể giúp giải quyết phần nào mâu thuẫn này.

Một khảo sát cho thấy hơn 80% người Mỹ có xu hướng ủng hộ các dự án điện mặt trời trong cộng đồng của họ nếu những dự án này đồng thời cho phép sản xuất điện và nông nghiệp trên cùng một khu đất. Tỷ lệ này cao hơn khoảng 10 điểm phần trăm so với mức ủng hộ các dự án điện mặt trời nói chung.

“Có một xung đột về văn hóa giữa những người nông dân muốn canh tác và các công ty điện mặt trời muốn sản xuất điện. Agrivoltaics thực sự được xem như một điểm trung gian: vẫn có thể làm nông và đồng thời sản xuất điện trên cùng một diện tích đất”, Bernacchi nói.