Mô hình tung dự báo chấn động: Giá vàng có thể vọt lên mức "chưa từng có" 20.000 USD/ounce

Crescat Capital cho biết, họ xây dựng mục tiêu giá vàng dựa trên hai mô hình kinh tế vĩ mô độc lập, trong đó cả hai đều đưa ra cùng một kết quả: vàng có thể đạt mốc 20.000 USD/ounce.

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Mô hình đầu tiên dựa trên mối quan hệ giữa cung tiền M2 toàn cầu và lượng vàng đang tồn tại trên thị trường. Theo Crescat, khi các ngân hàng trung ương trên thế giới đang tích cực tích lũy vàng, chỉ số này trở nên đặc biệt quan trọng.

Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, đường xu hướng của mô hình cho thấy giá vàng có thể đạt khoảng 20.000 USD/ounce trong vòng 4 năm. Tuy nhiên, Crescat cho rằng tốc độ này có thể nhanh hơn nếu lượng tiền toàn cầu tiếp tục tăng mạnh do những bất ổn tài chính và địa chính trị.

Mô hình thứ hai dựa trên tỷ lệ giá vàng so với chỉ số S&P 500. Crescat giả định thị trường chứng khoán Mỹ có thể trải qua một đợt điều chỉnh lớn, với S&P 500 giảm khoảng 50%, sau đó đồng USD suy yếu đáng kể.

Theo công ty này, những đỉnh lịch sử của tỷ lệ vàng/S&P 500 trước đây đều xuất hiện sau các cuộc khủng hoảng trên thị trường chứng khoán và những đợt mất giá mạnh của đồng USD.

Nếu S&P 500 giảm một nửa và vàng đạt tỷ lệ tương quan 5,25 lần so với chỉ số này – thấp hơn mức đỉnh năm 1980 nhưng cao hơn giai đoạn năm 1933 – giá vàng cũng có thể tiến tới mốc 20.000 USD/ounce.

Crescat nhận định một đỉnh mới của thị trường chứng khoán Mỹ có thể đã hình thành hoặc đang đến gần. Trong lịch sử, khoảng thời gian từ khi chứng khoán đạt đỉnh đến lúc vàng lập đỉnh mới từng kéo dài từ hơn 4 năm (giai đoạn 1929-1934) đến 7 năm (1973-1980).

Mục tiêu giá vàng 20.000 USD/ounce. Ảnh Seekingalpha

Vàng có thể tăng mạnh bất cứ lúc nào?

Theo Crescat, mô hình đầu tiên dự báo cần khoảng 4 năm để vàng đạt mục tiêu 20.000 USD/ounce. Tuy nhiên, trong bối cảnh địa chính trị hiện nay, cú sốc bất ngờ có thể khiến giá vàng tăng nhanh hơn nhiều.

Công ty này cho rằng các yếu tố như căng thẳng quân sự, khủng hoảng nợ công và sự suy giảm niềm tin vào tiền pháp định có thể tạo ra một “bước nhảy” đột biến của vàng.

Crescat hiện tập trung đầu tư vào các công ty khai thác kim loại quý, đặc biệt là vàng, bạc và đồng. Doanh nghiệp này cho biết họ đã xây dựng danh mục các công ty khai khoáng trong 6 năm qua và hỗ trợ vốn cho nhiều dự án thăm dò có tiềm năng trở thành mỏ lớn.

Nếu vàng đạt 20.000 USD/ounce, Crescat tin rằng nhóm cổ phiếu khai khoáng có thể hưởng lợi mạnh nhờ sự thay đổi lớn trong định giá ngành.

Vì sao vàng giảm giá nhưng vẫn được kỳ vọng tăng?

Crescat cho rằng đợt điều chỉnh gần đây của vàng và cổ phiếu khai khoáng là cơ hội mua vào, thay vì dấu hiệu kết thúc xu hướng tăng dài hạn.

Theo công ty này, vàng gặp hai trở ngại lớn trong năm nay.

Thứ nhất là việc ông Kevin Warsh được đề cử làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Warsh được xem là người có quan điểm cứng rắn về lãi suất, khiến thị trường lo ngại Fed sẽ duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt lâu hơn. Điều này gây áp lực lên vàng vì lãi suất cao thường làm giảm sức hấp dẫn của tài sản không sinh lời như vàng.

Thứ hai là cuộc chiến với Iran bùng phát từ ngày 28/2, khiến kỳ vọng của thị trường thay đổi từ khả năng Fed cắt giảm lãi suất sang dự đoán Fed có thể tăng lãi suất.

Tuy nhiên, Crescat cho rằng thị trường đang đánh giá quá mức khả năng Fed tiếp tục thắt chặt. Công ty nhận định chính sách tiền tệ của Mỹ hiện không còn đơn thuần nhằm kiểm soát lạm phát mà ngày càng trở thành công cụ quản lý gánh nặng nợ công.

Theo quan điểm này, thị trường trái phiếu Mỹ đã phản ánh kịch bản lãi suất tăng mạnh, nhưng khả năng thực tế xảy ra điều đó là không cao.

Cơ hội lớn hay dự báo quá táo bạo?

Crescat cho rằng sự sụt giảm gần đây của vàng, bạc và cổ phiếu khai khoáng tạo ra cơ hội cho nhà đầu tư mới tham gia thị trường.

Công ty dẫn số liệu cho biết chiến lược kim loại quý của họ đã vượt nhiều chỉ số tham chiếu, trong đó một số quỹ của Crescat nằm trong nhóm hoạt động tốt nhất thế giới năm 2025 theo dữ liệu của Preqin.

Tuy nhiên, ngay cả Crescat cũng thừa nhận mục tiêu 20.000 USD/ounce là một kịch bản dựa trên mô hình và nhiều giả định có tính đầu cơ. Không có gì đảm bảo giá vàng chắc chắn đạt mức này.

Dù vậy, dự báo trên phản ánh một quan điểm ngày càng phổ biến trong giới đầu tư: khi thế giới đối mặt với nợ công khổng lồ, bất ổn địa chính trị và nguy cơ suy yếu của các đồng tiền lớn, vàng có thể tiếp tục giữ vai trò là tài sản trú ẩn quan trọng trong thập kỷ tới.