Mở không gian kết nối, đưa khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh từ ý tưởng đến thị trường

Tham dự diễn đàn có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh; Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan.

Thời gian qua, Hà Tĩnh đạt nhiều kết quả trong phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư, khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh từng bước hình thành, trong khi Khu kinh tế Vũng Áng và các lĩnh vực công nghiệp luyện kim, sản xuất ô tô - xe máy điện, năng lượng, logistics, nông nghiệp, kinh tế số đang mở ra nhiều dư địa mới.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng đại biểu tham quan, trải nghiệm các giải pháp công nghệ tại diễn đàn. Ảnh: CTT

Trong bối cảnh thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị, tỉnh xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phải trở thành động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng.

Tuy nhiên, hoạt động khởi nghiệp vẫn đối mặt với không ít thách thức, nhất là về nguồn vốn, công nghệ, liên kết và khả năng thương mại hóa. Nhiều ý tưởng giàu tiềm năng nhưng chưa chuyển hóa được thành sản phẩm có khách hàng và doanh thu.

Vì vậy, Hà Tĩnh định hướng chuyển từ “hỗ trợ phong trào” sang “hỗ trợ tạo giá trị”, đồng hành với startup theo chuỗi từ hình thành ý tưởng, hoàn thiện công nghệ, phát triển sản phẩm đến thương mại hóa, gọi vốn và mở rộng thị trường.

Ông Phan Thiên Định - Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026. Ảnh: CTT

Tại diễn đàn, TS. Ngô Đắc Thuần, Chủ tịch HĐQT IP Group, Thành viên Ban Cố vấn Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), và ông Bùi Đức Anh, Investment Principal của KASIKORN Business Technology Group (KBTG), chia sẻ kinh nghiệm về phát triển startup, công nghệ và huy động nguồn lực đầu tư.

Từ góc nhìn nhà đầu tư, ông Bùi Đức Anh cho rằng một dự án không thể chỉ dựa vào ý tưởng hay giải thưởng. Nhà đầu tư quan tâm đến đội ngũ sáng lập, quy mô thị trường, kết quả kinh doanh, lợi thế sản phẩm, mô hình kinh doanh cũng như tính minh bạch về tài chính và pháp lý.

Diễn đàn tổ chức phiên đối thoại, kết nối trực tiếp các startup với chuyên gia, nhà đầu tư để tháo gỡ khó khăn, hiện thực hóa ý tưởng và thúc đẩy thương mại hóa sản phẩm. Ảnh: CTT

Các dữ liệu như doanh thu, số lượng khách hàng và khả năng khách hàng mua lại là những bằng chứng quan trọng để đánh giá sức khỏe và tiềm năng phát triển của startup.

Đối với Hà Tĩnh, chuyên gia nhận định nhiều bài toán thực tiễn từ Khu kinh tế Vũng Áng, khu công nghiệp, nông nghiệp và dịch vụ công có thể trở thành “đầu bài” cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Các lĩnh vực như môi trường, an toàn, tự động hóa, năng lượng, logistics và công nghiệp hỗ trợ còn nhiều dư địa để phát triển giải pháp công nghệ có khả năng nhân rộng.

Điểm nhấn của chương trình là phiên đối thoại trực tiếp giữa startup Hà Tĩnh với chuyên gia, nhà đầu tư. Những vấn đề về mô hình kinh doanh, huy động và sử dụng vốn, lợi thế cạnh tranh, bảo hộ sản phẩm, chiến lược tiếp cận khách hàng và thương mại hóa được trao đổi cụ thể.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng các đại biểu tham dự Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026. Ảnh: CTT

Bên cạnh đó, không gian trải nghiệm công nghệ giới thiệu nhiều sản phẩm như camera AI, UAV, robot, sản phẩm STEM và các giải pháp công nghệ số, giúp doanh nghiệp tiếp cận những công nghệ mới phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Từ một diễn đàn kết nối, Hà Tĩnh đang đặt trọng tâm vào một mục tiêu cụ thể hơn: đưa ý tưởng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đến thị trường. Khi startup có sản phẩm giải quyết đúng nhu cầu, có khách hàng sẵn sàng chi trả và có khả năng mở rộng, đổi mới sáng tạo mới thực sự tạo ra giá trị kinh tế.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà phát biểu chỉ đạo tại Diễn đàn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Hà Tĩnh năm 2026. Ảnh: CTT

Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà nhấn mạnh diễn đàn là cầu nối giữa các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp với chuyên gia, nhà đầu tư và thị trường. Đây cũng là bước cụ thể hóa quyết tâm của Hà Tĩnh trong phát triển đổi mới sáng tạo theo hướng thực chất, lấy doanh nghiệp và nhu cầu thị trường làm trung tâm.