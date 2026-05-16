Mở rộng các chương trình hỗ trợ chi phí cho người bán trên Shopee

Đại diện sàn thương mại điện tử Shopee cho hay, các hoạt động hỗ trợ tập trung vào hai trọng tâm: Thêm 5 danh mục ngành hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu được áp dụng giảm Phí cố định; Hỗ trợ nhà bán mới với chương trình hỗ trợ Phí cố định trong giai đoạn đầu kinh doanh

Từ ngày 1/5/2026, Shopee đã triển khai điều chỉnh giảm 1% Phí cố định đối với một số ngành hàng thuộc nhóm Tiêu dùng nhanh và Nhà Cửa & Đời sống, nhằm hỗ trợ nhà bán duy trì nguồn cung ổn định, qua đó góp phần đáp ứng nhu cầu mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng hằng ngày đang ngày càng gia tăng.

Nhà bán được Shopee hỗ trợ tích cực để từng bước mở rộng hoạt động và phát triển bền vững trên nền tảng. Ảnh: A.T.

Tiếp nối chính sách hỗ trợ này, từ ngày 23/05/2026, Shopee tiếp tục mở rộng nhiều ngành hàng áp dụng mức giảm 1% Phí cố định, bao gồm: Đồ uống (nước tinh khiết), Nhu yếu phẩm (Thực phẩm khô), Chăm sóc sức khỏe bé (Chăm sóc da cho bé), Đồ dùng phòng tắm và Chăm sóc cơ thể bé (Sản phẩm tắm và gội cho bé), Dụng cụ chăm sóc nhà cửa (chổi, cây lau nhà, túi nilon & túi rác, miếng bọt biển, miếng chà vệ sinh, khăn giấy, giấy ướt).

Song song với các chính sách hỗ trợ nhà bán, nhiều chương trình ưu đãi dành cho nhóm người dùng nhạy cảm về chi phí sinh hoạt như người dùng ở các khu vực ngoài đô thị, người dùng ở các khu công nghiệp, cũng được Shopee tích cực triển khai. Cụ thể như chương trình hỗ trợ phí vận chuyển, ưu đãi cho nhóm hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu cho các nhóm người dùng kể trên.

Bên cạnh chương trình miễn Phí cố định trong 30 ngày đầu, Shopee mở rộng chương trình ưu đãi Phí Cố Định dành cho nhà bán mới. Cụ thể, nhà bán có sản phẩm đầu tiên đăng tải thành công trong giai đoạn từ 1/1/2026 đến 31/5/2026 (hoặc thời hạn khác theo thông báo của Shopee trong từng thời điểm) sẽ được hưởng ưu đãi:

Theo đại diện Shopee, đối với các ngành hàng có mức Phí cố định < 6%: Sẽ giảm 50% Phí cố định, trong thời gian từ 1/6/2026 đến 31/8/2026. Đối với các ngành hàng có mức Phí cố định ≥ 6%: giảm 3% Phí cố định, trong thời gian từ 1/6/2026 đến 31/8/2026 hoặc thời hạn khác theo thông báo của Shopee trong từng thời điểm.







