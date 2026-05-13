Mở rộng cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh, cần rà soát chi phí phát sinh

Bộ Xây dựng vừa ban hành thông báo kết luận của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà tại cuộc họp về phương án mở rộng tuyến đường bộ cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh.

Theo đó, Thứ trưởng Phạm Minh Hà giao Ban QLDA Mỹ Thuận tiếp tục rà soát các căn cứ pháp lý, bổ sung thuyết minh việc lựa chọn quy mô đầu tư giai đoạn trước đây.

Cùng đó, đánh giá thêm về sự cần thiết phải mở rộng quy mô đầu tư trong giai đoạn này để làm cơ sở triển khai các thủ tục liên quan sau khi có ý kiến của Bộ trưởng/Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Xây dựng.

Phối cảnh cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh - Ảnh: Ban QLDA Mỹ Thuận

Ban QLDA Mỹ Thuận phải tiếp thu đầy đủ góp ý của các đơn vị tham gia để nghiên cứu bổ sung thêm các phương án kỹ thuật (xử lý nền đất yếu đối với phạm vi mở rộng phần đường...) làm cơ sở lựa chọn phương án tối ưu để bảo đảm tính khả thi về kinh tế - kỹ thuật.

Bên cạnh đó, nghiên cứu, rà soát, tính toán đầy đủ các chi phí phát sinh khi mở rộng quy mô đầu tư dự án (nếu có).

Bảo đảm tính khả thi của việc triển khai dự án, lãnh đạo Bộ Xây dựng cũng yêu cầu đơn vị quản lý dự án chủ động làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp và các đơn vị liên quan về sự cần thiết mở rộng quy mô.

Ban QLDA Mỹ Thuận làm việc với nhà tài trợ về phương án sử dụng nguồn vốn thực hiện đầu tư, ưu tiên sử dụng nguồn vốn đối ứng từ ngân sách nhà nước; Chủ động làm việc với các nhà thầu để cam kết khả năng thực hiện ngay sau khi hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư theo quy định.

Dự án đường bộ cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh hiện đang được triển khai đầu tư giai đoạn 1 với quy mô 4 làn xe phân kỳ, bề rộng nền đường 17m.

Ban QLDA Mỹ Thuận kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận chủ trương nâng cấp hoàn thiện tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh lên quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, bề rộng nền đường 24,75m) đối với phần tuyến và công trình trên tuyến.

Riêng công trình cầu Nguyễn Văn Tiếp (cầu lớn thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng) đầu tư quy mô 6 làn hoàn chỉnh theo quy hoạch.

Phạm vi dự án nâng cấp được đề xuất cũng bao gồm đầu tư các hạng mục: công trình phụ trợ (ITS, trạm thu phí ETC, trung tâm điều hành, trạm dừng nghỉ, điểm kiểm soát tải trọng...) theo hướng phân kỳ hợp lý.

Ban QLDA Mỹ Thuận cũng kiến nghị tổ chức thực hiện với 2 giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức điều chỉnh dự án (thẩm quyền của Bộ Xây dựng) cho đoạn 4km cuối tuyến có tiến độ thi công 24 tháng để kết nối đồng bộ với cao tốc Cao Lãnh - An Hữu). Nguồn vốn sử dụng chi phí chưa sử dụng trong tổng mức đầu tư là 684 tỷ đồng.

Giai đoạn 2, tổ chức điều chỉnh toàn bộ dự án (bao gồm cả giai đoạn 1) với kinh phí phát sinh khoảng 3.492 tỷ đồng.

Phương án đề xuất được đánh giá có nhiều ưu điểm như: Bảo đảm tính đồng bộ tương đối giữa quy mô tuyến và cầu, hạn chế nguy cơ phát sinh điểm nghẽn; Phù hợp yêu cầu của quy chuẩn hiện hành; Thuận lợi cho việc mở rộng trong tương lai; Hiệu quả sử dụng vốn giai đoạn hiện tại tốt; Giảm nguy cơ phát sinh chi phí lớn do đã chuẩn bị trước về nền móng và kết cấu chính.