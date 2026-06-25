Mở rộng kết nối, kiến tạo động lực phát triển mới cho thương mại điện tử Việt Nam

Sự kiện Shopee Brands And Creators Summit 2026 do Shopee tổ chức. Ông Trần Tuấn Anh - Giám đốc Điều hành Shopee Việt Nam, cho biết: “Tương lai của thương mại điện tử không được định hình bởi một doanh nghiệp riêng lẻ, mà bởi sức mạnh cộng hưởng của toàn bộ hệ sinh thái. Với tầm nhìn đó, Shopee Brands And Creators Summit 2026 được định vị là một trong những hoạt động mang tính chiến lược và tiếp tục được Shopee đầu tư nâng tầm về quy mô cũng như chiều sâu nội dung qua từng năm. Đồng thời, trong bối cảnh AI đang mở ra những cơ hội tăng trưởng và đổi mới cho thương mại điện tử, chúng tôi kỳ vọng diễn đàn sẽ trở thành điểm hẹn thường niên, nơi cộng đồng nhà bán hàng, thương hiệu và các đối tác trong hệ sinh thái cùng trao đổi ý tưởng, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và kiến tạo những động lực tăng trưởng tiếp theo cho TMĐT Việt Nam”.

Theo ông Tuấn Anh, Shopee Brands And Creators Summit 2026 sẽ tập trung thảo luận về những xu hướng đang định hình tương lai của TMĐT, trong đó AI là một trong những trọng tâm nổi bật. Thông qua các phiên chia sẻ chuyên sâu, lãnh đạo Shopee và các chuyên gia trong ngành sẽ cùng phân tích những thay đổi trong hành vi tiêu dùng, các xu hướng phát triển mới theo từng ngành hàng, ứng dụng AI trong vận hành và tiếp thị, cũng như những yếu tố đang tạo ra lợi thế cạnh tranh mới cho doanh nghiệp trong môi trường số.

Các phiên đối thoại hứa hẹn mở ra góc nhìn mới về đổi mới, tăng trưởng và chuyển đổi số. Ảnh: Anh Thư.

Cũng tại sự kiện, Shopee sẽ mang đến bức tranh toàn cảnh về sự phát triển của nền tảng trong nửa đầu năm cùng các định hướng chiến lược cho giai đoạn tiếp theo. Sàn cũng sẽ giới thiệu loạt sáng kiến, giải pháp và ứng dụng công nghệ dự kiến triển khai từ nửa cuối năm 2026 đến đầu năm 2027, bao gồm các chương trình trọng điểm trong mùa mua sắm cuối năm (từ 9/9 đến 12/12), nhằm hỗ trợ cộng đồng nhà bán hàng và thương hiệu đón đầu nhu cầu thị trường, tối ưu hiệu quả kinh doanh.

Bên cạnh các nội dung thảo luận đa chiều, Shopee Brands And Creators Summit 2026 còn dành riêng một không gian kết nối quy mô lớn, được thiết kế để tăng cường cơ hội hợp tác giữa các bên trong hệ sinh thái. Thông qua các phiên gặp gỡ 1:1, thương hiệu, nhà bán hàng, đối tác và nhà sáng tạo nội dung có cơ hội trao đổi nhu cầu kinh doanh, khám phá các mô hình hợp tác tiềm năng, cũng như xây dựng những mối quan hệ giá trị cho sự phát triển lâu dài. Hoạt động này phản ánh xu hướng phát triển ngày càng gắn kết của TMĐT, nơi giá trị được tạo ra không chỉ từ giao dịch mà còn từ sự kết nối giữa thương mại, công nghệ, nội dung và vận hành.

Lễ vinh danh ghi nhận những đóng góp nổi bật của các đối tác trong hệ sinh thái Shopee. Ảnh: Anh Thư.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý khác của sự kiện chính là lễ vinh danh các thương hiệu, nhà bán hàng, đối tác, đơn vị cung cấp giải pháp và nhà sáng tạo nội dung có thành tích nổi bật trong năm qua. Hoạt động hướng đến tôn vinh các mô hình kinh doanh hiệu quả, những sáng kiến đổi mới và các câu chuyện thành công đang góp phần thúc đẩy sự phát triển của TMĐT Việt Nam. Qua đó, Shopee mong muốn truyền cảm hứng và khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp không ngừng đổi mới, tiếp tục nâng cao năng lực cạnh tranh trong kỷ nguyên số để thích ứng với những thay đổi của thị trường và tiếp tục bứt phá trong giai đoạn phát triển tiếp theo.

TMĐT Việt Nam được đánh giá là một trong những thị trường năng động nhất khu vực với dư địa tăng trưởng còn rất lớn. Theo báo cáo e-Conomy SEA 2025, quy mô thị trường có thể đạt 61 tỷ USD vào năm 2030, tương đương tốc độ tăng trưởng kép khoảng 20% mỗi năm. Cùng với quy mô dân số hơn 100 triệu người, tầng lớp trung lưu ngày càng mở rộng và xu hướng tiêu dùng số phát triển mạnh mẽ, TMĐT được kỳ vọng sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế số của Việt Nam trong những năm tới.