"Mỏ vàng" sầu riêng của bầu Đức: Sản lượng gấp đôi, thu 7.500 tấn sầu riêng trong 9 tháng

Theo thông tin CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HAGL, mã chứng khoán: HAG) công bố, doanh nghiệp đã thu hoạch 7.500 tấn sầu riêng sau 9 tháng năm 2026, gần gấp đôi sản lượng của cả năm 2025. Các vùng trồng tại Gia Lai và Lào đang trong mùa thu hoạch, tạo điều kiện để sản lượng tiếp tục tăng trong những tháng cuối năm.

Sản lượng sầu riêng của HAGL tăng qua từng năm. Năm 2024, doanh nghiệp thu hoạch 3.100 tấn, ghi nhận doanh thu khoảng 273 tỷ đồng. Sang năm 2025, sản lượng đạt 3.975 tấn, doanh thu khoảng 378 tỷ đồng. Riêng 6 tháng đầu năm 2026, HAGL thu hoạch 3.086 tấn, mang về hơn 285 tỷ đồng.

Thời điểm thu hoạch tại hai vùng trồng chính không trùng nhau. Sầu riêng ở Gia Lai vào chính vụ trong tháng 8 và tháng 9, còn các vườn tại Lào cho thu hoạch trái vụ tự nhiên vào tháng 10 và tháng 11. Như vậy, mức 7.500 tấn được công bố trong tháng 9 chưa bao gồm toàn bộ sản lượng của mùa thu hoạch tại Lào.

HAGL hiện có tổng cộng 2.500 ha sầu riêng, chủ yếu tại Gia Lai và Lào. Phần diện tích mới trồng ở Campuchia chưa đến kỳ khai thác. Tại Lào, CTCP Đầu tư Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai, đơn vị thành viên của HAGL, đang canh tác 1.695 ha sầu riêng với hai giống chủ lực là Musang King và Monthong.

Sản lượng và doanh thu sầu riêng tại HAGL

Cùng với diện tích trồng mới, diện tích cho thu hoạch của doanh nghiệp tăng khi các vườn cây lần lượt đến tuổi khai thác. Theo kế hoạch đầu tư năm 2026 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, HAGL dự kiến trồng thêm 700 ha sầu riêng.

Doanh nghiệp cũng đặt mục tiêu nâng tổng diện tích loại cây này lên 3.000 ha vào cuối năm 2027. Đây là mục tiêu về diện tích trồng; các vườn mới cần thêm thời gian trước khi cho thu hoạch.

Song song với mở rộng vùng trồng, HAGL cho biết đang nâng tiêu chuẩn canh tác và kiểm soát chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu. Các vùng trồng được quy hoạch tập trung, áp dụng tiêu chuẩn GlobalG.A.P. Doanh nghiệp cũng thực hiện đăng ký mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói phục vụ xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc.

Ở quy mô toàn thị trường, sầu riêng ngày càng đóng góp lớn vào xuất khẩu rau quả của Việt Nam. Tháng 7/2022, Việt Nam ký nghị định thư về yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc, mở đường cho hoạt động xuất khẩu chính ngạch mặt hàng này.

Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam vượt 3,9 tỷ USD, chiếm khoảng 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả. Việt Nam hiện là nước xuất khẩu sầu riêng lớn thứ hai thế giới, sau Thái Lan.

Theo số liệu Hải quan Trung Quốc, năm 2025 là lần đầu lượng sầu riêng tươi Việt Nam xuất sang thị trường này vượt Thái Lan. Cùng năm, Trung Quốc nhập khẩu hơn 1,8 triệu tấn sầu riêng từ năm quốc gia gồm Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Philippines và Campuchia.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam sang Trung Quốc đạt gần 987 triệu USD, tăng hơn 43% so với cùng kỳ và chiếm khoảng 91% tổng giá trị xuất khẩu sầu riêng của cả nước.