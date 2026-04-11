Mỗi hợp tác xã phấn đấu trở thành "ngôi sao sáng" thúc đẩy kinh tế tập thể phát triển

Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Hợp tác xã Việt Nam (11/4/1946 – 11/4/2026), tối 10/4/2026, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã long trọng tổ chức Lễ trao Giải Ngôi sao Hợp tác xã (CoopStar Awards) và Giải Mai An Tiêm năm 2026. Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng tham dự và chỉ đạo tại sự kiện.

Mỗi hợp tác xã thể hiện 3 quyết tâm lớn

Phát biểu khai mạc buổi lễ, bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã đặt sự kiện trong mạch nguồn lịch sử sâu sắc khi nhắc lại bức thư ngày 11/4/1946 của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi điền chủ, nông gia Việt Nam.

Theo bà Vân, đó không chỉ là một văn kiện mang tính lịch sử mà còn là “lời hiệu triệu của thời đại”, đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của mô hình kinh tế hợp tác ở Việt Nam.

Từ những tổ đổi công giản dị nơi làng quê, hợp tác xã (HTX) đã từng bước trưởng thành, trở thành một thành phần kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống nhân dân.

Kỷ niệm 80 năm không chỉ là dịp để tự hào mà còn là cơ hội nhìn lại chặng đường phát triển, từ đó xác định rõ hơn mục tiêu cho giai đoạn mới, giai đoạn của đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Bà Cao Xuân Thu Vân, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam phát biểu khai mạc. Ảnh: VGP

Đáng chú ý, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam đã nêu rõ ba định hướng trọng tâm cho các HTX trong giai đoạn tới.

Thứ nhất, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, phát triển kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Thứ hai, tăng cường liên kết giữa các HTX với nhau và với doanh nghiệp nhằm nâng cao giá trị chuỗi và năng lực cạnh tranh.

Thứ ba, phát huy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, xây dựng thương hiệu HTX Việt Nam vươn tầm khu vực và quốc tế.

Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam nhấn mạnh, mỗi HTX cần phấn đấu trở thành một “ngôi sao” trong lĩnh vực của mình, góp phần thúc đẩy khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững. Đồng thời, Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân – từ nông dân, công nhân, phụ nữ, thanh niên đến doanh nhân, trí thức – tích cực tham gia vào HTX với nhiều hình thức khác nhau.

Các đồng chí lãnh đạo cùng các HTX đoạt Giải Ngôi sao HTX và Giải Mai An Tiêm năm 2026. Ảnh: LMHTX

Các hợp tác xã là "hạt nhân" trong phát triển kinh tế tập thể

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi được tổ chức đúng dịp cả nước kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư kêu gọi điền chủ, nông gia tham gia HTX nông nghiệp.

Phó Thủ tướng cho biết, từ HTX đầu tiên ra đời năm 1948 tại chiến khu Việt Bắc, đến nay, khu vực kinh tế tập thể đã phát triển mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng.

Hiện, cả nước có hơn 34.800 HTX với 7 triệu thành viên, nếu tính rộng, toàn khu vực có khoảng 36.000 HTX, thu hút hơn 7,1 triệu thành viên và tạo việc làm cho khoảng 2,7 triệu lao động. Đây là những con số biết nói, phản ánh vị trí ngày càng quan trọng của kinh tế tập thể trong cấu trúc nền kinh tế.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh, hệ thống các chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể, HTX được Đảng, Nhà nước rất quan tâm chỉ đạo; thời gian qua đã được xây dựng và hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: LMHTX

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã xác định rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Quốc hội đã ban hành Luật HTX năm 2023 để thể chế hóa đầy đủ 8 nhóm chính sách theo Nghị quyết số 20-NQ/TW; Chính phủ, các bộ, ngành liên quan cũng đã ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành tương đối đầy đủ.

"Đây là những nền tảng chính trị và pháp lý quan trọng để các HTX tiếp tục phát triển hơn nữa, đóng góp có hiệu quả vào công cuộc phát triển đất nước trong thời gian tới, nhất là mục tiêu tăng trưởng ở mức 2 con số trong giai đoạn 2026 - 2030", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương; hệ thống Liên minh HTX Việt Nam và toàn thể các HTX, liên hiệp HTX, tổ hợp tác phát huy tinh thần chủ động, tự lực, tự cường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Các HTX tiếp tục phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo; vượt qua những rào cản, vướng mắc mang tính cố hữu để vươn lên; chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy, nhận thức và hành động; tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh chuyển đổi số và chuyển đổi xanh; ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là yêu cầu tất yếu hiện nay, trong đó có phát triển kinh tế tập thể. Sản phẩm của các HTX có "sạch, xanh và có trách nhiệm" thì chúng ta mới có cơ hội cạnh tranh sòng phẳng tại các thị trường cao cấp như Hoa Kỳ, châu Âu, Nhật Bản.

Vinh danh 100 HTX nhận Giải Ngôi sao Hợp tác xã và Giải Mai An Tiêm năm 2026



Lễ trao giải năm nay ghi nhận 100 HTX và sản phẩm tiêu biểu, trong đó Giải Ngôi sao HTX vinh danh 50 HTX xuất sắc nhất từ 177 đơn vị tham gia. Cơ cấu giải phản ánh sự phát triển toàn diện của khu vực, gồm 23 HTX nông nghiệp, 20 HTX phi nông nghiệp và 7 quỹ tín dụng nhân dân.

Điểm đáng chú ý là 100% địa phương tham gia đều có HTX đạt giải, cho thấy sự lan tỏa đồng đều của mô hình kinh tế tập thể trên phạm vi cả nước. Song song với đó, Giải Mai An Tiêm tôn vinh 50 sản phẩm tiêu biểu của HTX, trong đó có 32 sản phẩm thực phẩm – đồ uống, 9 sản phẩm dược liệu, 6 sản phẩm thủ công mỹ nghệ và 3 sản phẩm du lịch cộng đồng, sinh thái.