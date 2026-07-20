Mối liên hệ phía sau Parkland 53 và Bất động sản Hưng Long: Hé lộ mạng lưới pháp nhân liên quan hệ sinh thái Masterise

14.000 tỷ đồng được huy động ra sao?

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), ngày 30/6/2026, Công ty TNHH Parkland 53 đã hoàn tất phát hành riêng lẻ lô trái phiếu mã P5332601 với khối lượng 70.000 trái phiếu, mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, qua đó huy động 7.000 tỷ đồng.

Lô trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, dự kiến đáo hạn vào ngày 30/6/2027. HNX không công bố thông tin về trái chủ, mục đích sử dụng vốn hay tài sản bảo đảm của lô trái phiếu.

Trước thời điểm phát hành lô trái phiếu mã P5332601 chỉ 1 ngày (ngày 29/6), Parkland 53 đã mang tất cả các quyền tài sản phát sinh từ và/hoặc liên quan tới hợp đồng hợp tác kinh doanh ký ngày 15/6/2026 giữa doanh nghiệp này và Công Ty CP Phát Triển Bất Động Sản Hưng Long (BĐS Hưng Long)... đem thế chấp tại Công ty CP Chứng khoán Kỹ Thương.

Cũng trong ngày 30/6/2026, Bất động sản Hưng Long phát hành thành công lô trái phiếu mã HUL32601 với tổng giá trị 7.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có kỳ hạn 12 tháng, đáo hạn vào ngày 30/6/2027 và áp dụng lãi suất 10%/năm.

Việc hai doanh nghiệp cùng huy động tổng cộng 14.000 tỷ đồng trái phiếu trong cùng một ngày, đồng thời có quan hệ hợp tác kinh doanh trực tiếp, khiến mối liên kết giữa hai pháp nhân này trở thành tâm điểm chú ý.

Etime tổng hợp. Ảnh: AI

Mối liên hệ phía sau Parkland 53 và Bất động sản Hưng Long

Công ty TNHH Phát triển Bất động sản Hưng Long hiện là đối tác hợp tác kinh doanh chiến lược của Tập đoàn Masterise.

Doanh nghiệp đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý để nhận chuyển nhượng một phần phân khu thấp tầng thuộc Khu đô thị phức hợp Hạ Long Xanh tại các phường Tuần Châu và Hà An, tỉnh Quảng Ninh.

Bất Động sản Hưng Long được thành lập vào tháng 5/2024; hoạt động chính trong lĩnh vực chính là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

Vốn điều lệ ban đầu là 20 tỷ đồng; gồm 3 cổ đông sáng lập: Công ty TNHH Bất động sản Phương Đông Hà Nội (Bất động sản Phương Đông Hà Nội) 98%; cá nhân Dương Đình Phú 1% và Trần Thị Huế 1%.

Sau nhiều lần điều chỉnh, tại đăng ký thay đổi ngày 25/6/2026, Bất động sản Hưng Long có vốn điều lệ 6.520 tỷ đồng, cơ cấu cổ đông không được thể hiện.

Trong số các cổ đông sáng lập của Bất động sản Hưng Long, Bất động sản Phương Đông Hà Nội được thành lập vào tháng 5/2019; vốn điều lệ ban đầu ở mức hơn 517 tỷ đồng; với 2 thành viên góp vốn là Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông (50%) và ông Phạm Quốc Nhật (50%).

Etime tổng hợp. Ảnh: AI

Tới tháng 3/2024, Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông nhượng toàn bộ vốn sang cho Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real.

Tháng 4/2024, ông Phạm Quốc Vượng cũng bán hơn 41% cổ phần cho cá nhân là bà Trần Thị Minh Hiếu.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng thay đổi người đại diện pháp luật/Tổng giám đốc từ ông Phạm Quốc Vượng sang bà Trần Thị Minh Hiếu.

Đến cuối tháng 3/2026, vốn điều lệ của Bất động sản Phương Đông Hà Nội ở mức 10.700 tỷ đồng; cơ cấu cổ đông lúc này gồm: Hồ Thanh Bảo 99,989% và Trần Thị Minh Hiếu 0,011%.

Về Parkland 53 được thành lập vào tháng 10/2015, có trụ sở tại phường Hiệp Bình, TP.HCM, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Sau hơn một thập kỷ hoạt động, doanh nghiệp đã nhiều lần thay đổi vốn điều lệ, cơ cấu sở hữu và người đại diện pháp luật.

Etime tổng hợp. Nguồn: AI

Trong nhiều năm, Parkland 53 thuộc sở hữu của Công ty TNHH Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Phương Đông. Doanh nghiệp này cũng trải qua hàng loạt biến động về cổ đông và nhân sự.

Sau nhiều lần thay đổi, vào tháng 1/2026, chủ sở hữu của Bất động sản Phương Đông là Công ty TNHH Đầu tư Eastern Real.

Eastern Real được thành lập đầu năm 2024, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản. Đến tháng 1/2026, doanh nghiệp có vốn điều lệ 7.564,3 tỷ đồng, trong đó bà Vũ Thị Phương Thu sở hữu 99,999% vốn và giữ chức Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Đáng chú ý, bà Vũ Thị Phương Thu cũng là Tổng Giám đốc, người đại diện theo pháp luật của Parkland 53, đồng thời là người được ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Eastern Real tại doanh nghiệp này.

Ngoài ra, theo công bố thay đổi đăng ký doanh nghiệp ngày 9/1/2026, bà Phương Thu còn là người được ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp hơn 3.946 tỷ đồng tại Công ty TNHH Masterise Hạ tầng Phú Mỹ.

Như vậy, chuỗi thay đổi về cơ cấu sở hữu cho thấy Parkland 53 hiện thuộc sở hữu của Eastern Real, trong khi nhiều cá nhân và pháp nhân xuất hiện xuyên suốt trong quá trình thay đổi chủ sở hữu cũng đồng thời hiện diện tại các doanh nghiệp đều có mối liên quan thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Masterise.

