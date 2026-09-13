Mới nhất ở Gia Lai: Xã, phường được quyết định vị trí việc làm công chức

Gia Lai ủy quyền cấp dưới phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức

Ngày 13/9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm, tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh.

Theo Quyết định, UBND tỉnh Gia Lai ủy quyền cho Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm, tỷ lệ công chức bố trí theo vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Thời hạn ủy quyền được thực hiện kể từ ngày Quyết định có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2026.

Người dân ở xã Hoài Ân, tỉnh Gia Lai đến làm thủ tục hành chính. Ảnh: QN.

Lãnhh đạo UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường có trách nhiệm tổ chức thực hiện đúng nội dung được ủy quyền. Tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan về ủy quyền và hướng dẫn của cơ quan chức năng; thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền.

Ngoài ra, gửi đầy đủ quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm về UBND tỉnh Gia Lai qua Sở Nội vụ để tổng hợp; đồng thời chấp hành các kế hoạch kiểm tra đối với nội dung được ủy quyền.

Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai chịu trách nhiệm kiểm tra

Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ và nội dung thuộc phạm vi được ủy quyền để các cơ quan, địa phương thực hiện thống nhất.

Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền; quản lý, sử dụng vị trí việc làm gắn với biên chế, số lượng người làm việc. Báo cáo, đánh giá tổng kết, đề xuất UBND tỉnh các nội dung có liên quan và tham mưu việc phân cấp, ủy quyền theo quy định.

UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành quyết định về việc ủy quyền phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm, tỷ lệ công chức. Ảnh: QN.

UBND tỉnh Gia Lai lưu ý, về chuyển tiếp, các quyết định phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm công chức, viên chức đã được ban hành theo Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh trước ngày Quyết định số 3880/QĐ-UBND có hiệu lực tiếp tục được thực hiện nếu phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với việc phê duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm viên chức kể từ ngày 10/9/2026, thực hiện theo Quyết định số 127/2026/QĐ-UBND ngày 27/8/2026 của UBND tỉnh Gia Lai và quy định pháp luật về vị trí việc làm viên chức.

Quyết định số 3880/QĐ-UBND có hiệu lực kể từ ngày 10/9/2026, thay thế Quyết định số 759/QĐ-UBND ngày 25/02/2026 của UBND tỉnh.