Moody's nâng triển vọng tín nhiệm của ACB lên “Tích cực”, củng cố vị thế nhóm ngân hàng dẫn đầu

Triển vọng “Tích cực” từ cả Moody’s và Fitch Ratings

Trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường ngày càng ưu tiên các ngân hàng có bảng cân đối lành mạnh, năng lực vốn vững chắc và quản trị rủi ro theo chuẩn quốc tế, việc Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm của ACB lên mức “Tích cực” được xem là tín hiệu đáng chú ý đối với giới đầu tư. Không chỉ phản ánh chất lượng tài sản và nền tảng tài chính ổn định, động thái từ Moody’s còn mở ra dư địa để ACB nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn quốc tế, tối ưu chi phí huy động và củng cố niềm tin của thị trường trong chu kỳ tăng trưởng mới.

Việc điều chỉnh Triển vọng lên mức “Tích cực” được Moody’s thực hiện dựa trên việc cập nhật triển vọng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam. Moody’s cũng tiếp tục giữ nguyên Xếp hạng tiền gửi dài hạn mức Ba3 và Xếp hạng Tín dụng Cơ sở (BCA) mức ba3, phản ánh chất lượng tài sản tốt, đa dạng hóa danh mục cho vay cũng như nền tảng vốn vững chắc, khả năng huy động vốn và thanh khoản của ngân hàng duy trì ổn định. Moody’s cũng đánh giá việc cải thiện hiệu quả sinh lời cũng sẽ là điểm tích cực trong việc xem xét nâng Xếp hạng Tín dụng Cơ sở (BCA) cho ACB.

Đáng chú ý, Moody’s cho rằng trong trường hợp xếp hạng tín nhiệm quốc gia của Việt Nam được nâng thêm một bậc, xếp hạng tín nhiệm của ACB nhiều khả năng cũng sẽ được điều chỉnh tăng tương ứng hoặc nếu ngân hàng nâng cao các chỉ số an toàn vốn và thanh khoản.

Bên cạnh Moody’s, Fitch Ratings cũng vừa duy trì triển vọng “Tích cực” đối với ACB trong kỳ cập nhật mới nhất. Theo Fitch, ACB đang duy trì nền tảng tăng trưởng ổn định nhờ chiến lược tập trung vào nhóm khách hàng bán lẻ có chất lượng cao, qua đó giúp ngân hàng duy trì hiệu quả sinh lời và chất lượng tài sản tốt hơn mặt bằng chung qua nhiều chu kỳ kinh tế.

Bên cạnh đó, hoạt động quản trị doanh nghiệp và công bố thông tin theo hướng minh bạch, chuẩn hóa cũng là một trong những yếu tố giúp ACB duy trì xếp hạng tín nhiệm thuộc nhóm cao nhất trong khối ngân hàng TMCP tư nhân Việt Nam tại các tổ chức xếp hạng trong nước và quốc tế.

Duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng, an toàn vốn và hiệu quả vận hành

Nền tảng này đồng thời phản ánh vào chất lượng hoạt động kinh doanh của ngân hàng trong những năm gần đây, khi ACB duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng, an toàn vốn và hiệu quả vận hành trong bối cảnh thị trường tài chính còn nhiều biến động.

Kết thúc quý I/2026, ACB tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng với lợi nhuận trước thuế đạt 5.368 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước. ROE tiếp tục duy trì ổn định, đạt 17,7%, nằm trong nhóm an toàn và hiệu quả cao của ngành. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Thông tư 14/2025/TTNHNN đạt 12,6%, tăng 0,8 điểm phần trăm cùng kỳ, giúp nâng cao năng lực tài chính và bộ đệm vốn, hướng tới chuẩn mực an toàn theo Basel III.

Tại thời điểm ngày 31/3/2026, tổng tài sản của ACB đạt 1,03 triệu tỷ đồng, tổng dư nợ tín dụng đạt gần 711 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 3,2%. Tổng huy động vốn đạt 725 nghìn tỷ đồng, tăng gần 1%. Về chất lượng tài sản, ACB duy trì tỷ lệ nợ xấu (NPL) dưới 1% - thấp top đầu ngành cùng với tỷ lệ bao phủ nợ xấu (LLCR) cao lên tới 114%. Về thanh khoản, tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) duy trì ở mức dưới 85%; đồng thời, các tỷ lệ an toàn rủi ro quan trọng như tỷ lệ bao phủ thanh khoản (LCR) và tỷ lệ nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) đều đạt hơn 100%, cao hơn mức yêu cầu theo tiêu chuẩn Basel III.

Ban lãnh đạo Ngân hàng cho biết, trong bối cảnh nhiều biến động, ACB tiếp tục theo đuổi chiến lược tăng trưởng thận trọng và đầu tư dài hạn vào công nghệ, dữ liệu, quản trị rủi ro cũng như năng lực vận hành theo chuẩn quốc tế. Ngân hàng hiện đang triển khai chiến lược 5 năm mới định hướng trở thành “tập đoàn tài chính hiệu quả, mang giải pháp cá nhân hóa toàn diện đến từng khách hàng thông qua trải nghiệm liền mạch trên nền tảng tích hợp, dẫn dắt bởi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo”.

“Chúng tôi cho rằng niềm tin của thị trường và nhà đầu tư không đến từ tăng trưởng ngắn hạn, mà đến từ khả năng duy trì chất lượng tài sản, năng lực quản trị rủi ro và sự minh bạch trong suốt nhiều chu kỳ kinh tế. Việc Moody’s nâng triển vọng tín nhiệm là một sự ghi nhận tích cực đối với định hướng đó của ACB.” - Đại diện ACB nhấn mạnh

Trong hoạt động ngân hàng, các đánh giá từ Moody’s hay Fitch Ratings không chỉ phản ánh năng lực tài chính và mức độ an toàn của một tổ chức, mà còn là “ngôn ngữ tín nhiệm” của thị trường vốn quốc tế đối với chất lượng quản trị, năng lực tăng trưởng và tính bền vững dài hạn của ngân hàng.

Việc ACB đồng thời nhận được triển vọng “Tích cực” từ cả Moody’s và Fitch Ratings không đơn thuần là sự ghi nhận về kết quả kinh doanh hay các chỉ số tài chính, mà còn cho thấy niềm tin của các tổ chức xếp hạng quốc tế đối với định hướng chiến lược, năng lực quản trị rủi ro và chất lượng tăng trưởng của ACB trong giai đoạn mới. Đây cũng là nền tảng quan trọng giúp ACB tiếp tục củng cố uy tín trên thị trường tài chính quốc tế, mở rộng khả năng tiếp cận nguồn vốn dài hạn và tạo thêm dư địa để hiện thực hóa các mục tiêu phát triển bền vững trong tương lai.