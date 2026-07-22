Một cơ sở kinh doanh gạo tại Cà Mau bị phát hiện nhiều vi phạm

Ngày 17/7/2026, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 6 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau phối hợp với Phòng Kinh tế xã Cái Nước kiểm tra đột xuất một cơ sở kinh doanh gạo trên địa bàn xã Cái Nước và phát hiện nhiều vi phạm trong hoạt động kinh doanh.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra ghi nhận Cơ sở kinh doanh gạo AD (vựa gạo AD) tại địa bàn xã Cái Nước đang lưu kho, kinh doanh số lượng lớn gạo đóng gói sẵn, khu vực bảo quản hàng hóa bị côn trùng và động vật gây hại xâm nhập, không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm trong bảo quản thực phẩm.

Lực lượng quản lý thị trường làm việc tại cơ sở. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau

Bên cạnh đó, Vựa gạo AD đang kinh doanh gạo ST25 (25 kg/bao), nhưng có 80 bao không thể hiện đầy đủ các thông tin bắt buộc trên nhãn hàng hóa như thông tin tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm, ngày đóng gói, hạn sử dụng và xuất xứ hàng hóa.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở đang kinh doanh các mặt hàng gạo nhãn hiệu Thơm Lài và Thơm RTV nhưng không thực hiện niêm yết giá đầy đủ theo quy định.

Ngoài ra, Đoàn kiểm tra còn phát hiện cơ sở đang kinh doanh các mặt hàng gạo nhãn hiệu Thơm Lài và Thơm RTV nhưng không thực hiện niêm yết giá đầy đủ theo quy định.

Tại cơ sở, nhiều mặt hàng không đạt yêu cầu về thông tin bắt buộc trên sản phẩm. Ảnh: Chi cục QLTT tỉnh Cà Mau

Đội QLTT số 6 đã lập biên bản vi phạm hành chính, niêm phong và tạm giữ toàn bộ số hàng hóa vi phạm để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định.

Trong thời gian tới, Đội QLTT số 6 sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thực phẩm và hàng hóa thiết yếu trên địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và góp phần ổn định thị trường.