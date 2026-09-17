Một cơ sở ở Gia Lai bị phạt 100 triệu đồng, đình chỉ 4 tháng, sau khi 254 người ăn bánh mì nhập viện

Ngày 17/9, UBND tỉnh Gia Lai ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh B. B, tại phường An Khê, liên quan vụ nhiều người nhập viện sau khi ăn bánh mì tại cơ sở này.

Theo quyết định, hộ kinh doanh B. B do ông N. V. K làm người đại diện theo pháp luật đã có nhiều vi phạm trong lĩnh vực an toàn thực phẩm.

Cụ thể, khu vực chứa đựng, kho bảo quản thực phẩm của cơ sở không đầy đủ giá, kệ, biển tên, nội quy, quy trình, chế độ vệ sinh. Cơ sở cũng không có đủ dụng cụ bảo quản, sử dụng riêng đối với thực phẩm tươi sống và thực phẩm đã qua chế biến.

Ngoài ra, hộ kinh doanh chứa đựng thực phẩm trên thiết bị, dụng cụ, vật liệu không bảo đảm vệ sinh.

Đáng chú ý, cơ sở bị xác định có hành vi sản xuất, chế biến, cung cấp, bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm ảnh hưởng đến sức khỏe của từ 5 người trở lên nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Một cơ sở ở Gia Lai bị phạt 100 triệu đồng, đình chỉ 4 tháng, sau khi 254 người nhập viện do ăn bánh mì. Ảnh: CH.

Tông số tiền phạt là 100 triệu đồng.

Bên cạnh hình thức xử phạt bằng tiền, UBND tỉnh Gia Lai quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động sản xuất, chế biến, kinh doanh, cung cấp thực phẩm của hộ kinh doanh này trong thời gian 4 tháng.

UBND tỉnh cũng buộc cơ sở thu hồi, tiêu hủy toàn bộ thực phẩm đối với phần vi phạm; đồng thời hộ kinh doanh phải chịu mọi chi phí cho việc xử lý ngộ độc thực phẩm, khám và điều trị những người bị ngộ độc thực phẩm.

Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 24/8, nhiều người dân mua và sử dụng bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh B. B.

Theo thông tin được ghi nhận, bánh mì thập cẩm tại cơ sở gồm nhiều thành phần như pa tê, thịt nguội, chà bông, chả lụa, rau thơm, dưa leo, ớt xay, sốt bơ trứng, nước tương và thịt heo rim.

Sau khi sử dụng bánh mì, nhiều người xuất hiện các triệu chứng đau quặn bụng, tiêu chảy, nôn ói nhiều lần, sốt và phải đến cơ sở y tế khám, điều trị.

Đến 17h ngày 28/8, tổng số bệnh nhân đến khám và điều trị được ghi nhận là 254 người, nghi bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì thập cẩm tại hộ kinh doanh B. B.

Vụ việc sau đó được cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai kiểm tra, xác minh và xử lý theo quy định về an toàn thực phẩm.

Việc xử phạt và đình chỉ hoạt động đối với hộ kinh doanh B. B được thực hiện sau vụ việc khiến hàng trăm người phải đến cơ sở y tế, trong đó cơ quan chức năng xác định các vi phạm về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở.