Một doanh nghiệp bất động sản 'bốc hơi' 80% lợi nhuận, vốn chủ sở hữu và nợ trái phiếu đồng loạt tăng

Theo đó, con số lợi nhuận năm 2025 cũng là mức lãi thấp nhất kể từ khi doanh nghiệp công bố thông tin lần đầu là năm 2022.

Đối với một số chỉ tiêu tài chính, doanh nghiệp ghi nhận sự cải thiện. Cụ thể, vốn chủ sở hữu tăng gấp 2,5 lần lên hơn 33.500 tỷ đồng do vốn đầu tư của chủ sở hữu tăng 169% so với kỳ trước lên 29.127,5 tỷ đồng.

Báo cáo cho biết, tổng nợ phải trả của Tập đoàn Mặt Trời tính đến cuối năm 2025 là 37.615 tỷ đồng, tăng 25% so với kỳ trước. Trong đó, nợ vay ngân hàng là 9.609,4 tỷ đồng; nợ vay trái phiếu là 6.766 tỷ đồng và nợ phải trả khác là 21.239,6 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhờ vốn tăng mạnh, hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu giảm từ 2,25 lần xuống còn 1,12 lần trong kỳ này.

Tổng nợ phải trả của Tập đoàn Mặt Trời (tỷ đồng).

Dữ liệu tại Cbonds.hnx, Tập đoàn Mặt Trời hiện còn 5 lô trái phiếu đang lưu hành: SHDCB2427001; SHDCB2428002; SHDCB2429003; SHDCB2429004; SHDCH2328001. Trong số đó, mã SHDCH2328001 được phát hành ngày 29/12/2023, mã SHDCB2429004 được phát hành ngày 28/8/2024 và các mã còn lại phát hành ngày 28/6/2024.

Ảnh chụp màn hình các lô trái phiếu đang lưu hành tại Cbonds.hnx.

Tập đoàn Mặt Trời là doanh nghiệp chủ lực trong hệ sinh thái Sun Group - doanh nghiệp được thành lập năm 2007, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như bất động sản, vui chơi giải trí, đầu tư xây dựng, hàng không.

Trong lĩnh vực địa ốc, Tập đoàn Mặt Trời phát triển nhiều loại hình và phân khúc nhưng thế mạnh là các dự án nghỉ dưỡng, tâm linh. Chủ đầu tư này đã điểm danh ở nhiều địa phương như Đà Nẵng, Quảng Ninh, Tây Ninh, Phú Quốc (An Giang), Sa Pa (Lào Cai).



Trong năm 2025, Tập đoàn Mặt Trời bên cạnh việc tuân thủ các nghĩa vụ thanh toán gốc và lãi trái phiếu vẫn được thực hiện, công bố thông tin về tình hình thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu của Tập đoàn Mặt Trời trong vẫn tồn tại điểm đáng chú ý.

Theo đó, mã SHDCB2429004, SHDCB2429003, SHDCH2328001, SHDCB2427001, SHDCB2428002, SHDCB2429003 không tuân thủ các cam kết khác của doanh nghiệp phát hành. Nguyên nhân do tổ chức phát hành chậm cung cấp BCTC kiểm toán năm 2024 hợp nhất; Báo cáo tình hình tài chính và Báo cán tài chính soát xét bán Báo cáo tài chính soát xét bán niên 2025. Tuy nhiên, Tập đoàn Mặt Trời đã bổ sung ngay khi hoàn thiện.



