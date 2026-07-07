Bất động sản

Một doanh nghiệp thuê khu đất vàng ven biển Nha Trang

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Công Tâm
07/07/2026 18:56 GMT +7
Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Biển Trần Phú thuê đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp tại số 48-48A đường Trần Phú, phường Nha Trang (Khánh Hòa).

Theo đó, tỉnh Khánh Hòa đã ban hành quyết định cho Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Biển Trần Phú thuê đất để thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp tại số 48-48A đường Trần Phú, phường Nha Trang.

Trước đó, vào tháng 3/2026, UBND tỉnh Khánh Hòa đã công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng khu đất này đối với một cá nhân tên Nguyễn Xuân Tùng - người hiện là đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Biển Trần Phú.

Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Biển Trần Phú được thuê 3.642m² đất tại số 48-48A đường Trần Phú.

Theo quyết định mới ban hành, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Biển Trần Phú được thuê 3.642m² đất tại số 48-48A đường Trần Phú để sử dụng vào mục đích đất thương mại, dịch vụ, thực hiện dự án Tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp.

Hình thức thuê đất là Nhà nước cho thuê đất, trả tiền thuê một lần cho cả thời gian thuê. Thời hạn sử dụng đất là 50 năm kể từ ngày ký quyết định.

Liên quan đến vấn đề trên, đầu năm 2026, tỉnh Khánh Hòa quyết định đấu giá quyền sử dụng khu đất vàng ven biển tại số 48-48A Trần Phú để thực hiện dự án tổ hợp thương mại, dịch vụ du lịch cao cấp.

Trước đó, cuối năm 2025, UBND tỉnh Khánh Hòa đã phê duyệt giá đất cụ thể tại khu đất này ở mức gần 189,5 triệu đồng/m². Trên cơ sở đó, giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng toàn bộ khu đất được xác định gần 691,85 tỷ đồng.

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