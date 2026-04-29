Công ty Cổ phần Vinpearl (HOSE:VPL) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2026 theo Chuẩn mực Kế toán Việt Nam (VAS).

Trong Quý I năm 2026, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh dịch vụ khách sạn trên toàn hệ thống đạt mức tăng trưởng 44,5% so với Quý I năm 2025, nhờ vậy Vinpearl ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt gần 3.485 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế đạt 1.508 tỷ đồng, tương đương 50% mục tiêu lợi nhuận năm 2026. Con số này tăng hơn 1.500% so với cùng kỳ năm trước.

Bất chấp những biến động địa chính trị toàn cầu, đặc biệt là xung đột tại Trung Đông làm gia tăng giá nhiên liệu, kéo theo chi phí vé máy bay tăng và gián đoạn vận tải hàng không, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu du lịch, ngành du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận tăng trưởng ấn tượng với hơn 2 triệu lượt khách quốc tế mỗi tháng trong hai tháng đầu năm 2026 – mức cao kỷ lục, khẳng định sức hấp dẫn và khả năng chống chịu mạnh mẽ của thị trường.

Trong bối cảnh đó, Vinpearl tiếp tục hưởng lợi từ làn sóng phục hồi tích cực, nổi bật là sự tăng trưởng vượt trội của khách nội địa so với mặt bằng chung thị trường, đồng thời được hỗ trợ bởi đà mở rộng hiệu quả ở các thị trường quốc tế trọng điểm như Nga và khối CIS, Ấn Độ và Trung Đông.

Nhờ đó, số đêm phòng bán ra tại hệ thống Vinpearl đạt tỷ lệ lấp đầy trung bình 65%, tăng 12 điểm phần trăm so với cùng kỳ, phản ánh hiệu quả trong chiến lược kinh doanh, năng lực tối ưu vận hành và khả năng thích ứng linh hoạt trước các biến động của môi trường vĩ mô.

Bên cạnh đó, VinWonders ghi nhận đà tăng trưởng bền vững so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục khẳng định sức hút mạnh mẽ của thương hiệu công viên giải trí hàng đầu Việt Nam.

Trong Quý I năm 2026, Vinpearl khẳng định vị thế tiên phong trong lĩnh vực du lịch – nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp với những dấu ấn nổi bật trong hoạt động vận hành. Đặc biệt ở mảng Vinpearl Golf, Công ty đã khởi công sân Golf Bãi Tre 19 hố đẳng cấp quốc tế trên đảo Hòn Tre, đánh dấu chặng phát triển mới theo các chuẩn mực quốc tế, đồng thời góp phần kiến tạo hệ sinh thái đa trải nghiệm mang tính độc bản, hướng tới phân khúc khách hàng nội địa và quốc tế cao cấp.

Dự án sân golf Bãi Tre tiêu chuẩn 6 sao quy mô hơn 100 ha, sở hữu địa hình Top Cliff đầu tiên tại Việt Nam cùng cảnh quan tự nhiên hiếm có, được kỳ vọng đưa Việt Nam trở thành điểm đến golf hấp dẫn trên bản đồ thế giới, đồng thời củng cố vị thế Vinpearl Golf trên thị trường khu vực và quốc tế.

Bên cạnh đó, 9 hố sân Nam tại Vinpearl Golf Léman đã chính thức đi vào hoạt động trong tháng 3 năm 2026, tiếp tục hoàn thiện hành trình trải nghiệm golf tại một trong những sân golf hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh.

