Một liên danh muốn "rót tiền" mở rộng một số đoạn cao tốc Bắc - Nam

Liên danh gồm: Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP.HCM, Công ty CP Xây dựng hạ tầng IMIC và Công ty TNHH Đối tác công tư CII.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết qua địa bàn tỉnh Bình Thuận. Ảnh: DP

Phạm vi đề xuất của liên danh nhà đầu tư có tổng chiều dài khoảng 551km (đoạn Quảng Ngãi - Nha Trang dài 351km và đoạn Vĩnh Hảo - Dầu Giây dài 200km), đi qua địa bàn 6 tỉnh, thành phố gồm: Quảng Ngãi, Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa; Đồng Nai, Lâm Đồng.

Quy mô đầu tư từ 4 làn xe lên 6 làn xe cao tốc hoàn chỉnh, vận tốc thiết kế 100 - 120km/h. Tính toán sơ bộ, tổng mức đầu tư dự án khoảng 93.000 tỷ đồng, sử dụng 100% nguồn vốn nhà đầu tư.

Theo đề xuất, nhà đầu tư lên phương án hoàn trả cho ngân sách Nhà nước khoảng 18.000 tỷ đồng, nhận quyền khai thác thu phí tuyến cao tốc được đề xuất từ ngày 1/1/2028. Tổng mức đầu tư xây dựng hoàn thiện khoảng 75.000 tỷ đồng. Nếu phương án trên được chấp thuận, dự án dự kiến được triển khai từ năm 2026 - 2030.

Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đã đại diện liên danh nhà đầu tư làm việc với 8 tổ chức tín dụng, nhận được sự quan tâm, đồng thuận cao về định hướng.

Trên cơ sở đó, liên danh nhà đầu tư đề xuất Bộ Xây dựng chấp thuận cho làm Nhà đầu tư đề xuất dự án đầu tư hoàn thiện tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông đoạn cao tốc Quảng Ngãi - Nha Trang và đoạn cao tốc Vĩnh Hảo - Dầu Giây theo phương thức PPP và xem xét giao cơ quan chuyên môn chủ trì, hướng dẫn, hỗ trợ liên danh nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án theo quy định của pháp luật.

Trường hợp dự án không được phê duyệt, liên danh nhà đầu tư chịu mọi chi phí, rủi ro của việc lập đề xuất dự án.