Một loại quả của Việt Nam chính thức được bày bán tại Sydney, Australia

Theo thông tin từ Thương vụ Việt Nam tại Australia, ngay sau khi nước này chính thức công bố các điều kiện nhập khẩu vào ngày 10/4, lô bưởi đầu tiên với trọng lượng hơn 900kg đã nhanh chóng được vận chuyển sang "xứ sở chuột túi" bằng đường hàng không. Lô hàng này do Công ty 4Ways Fresh (Australia) nhập khẩu từ đối tác Blue Ocean (Việt Nam).

Sau khi vượt qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt tại cửa khẩu, những trái bưởi Việt đầu tiên đã chính thức hiện diện tại Sydney Markets – chợ đầu mối lớn nhất khu vực – sẵn sàng phân phối tới các hệ thống bán lẻ.

Đây là thành quả sau hơn hai năm nỗ lực đàm phán và vượt qua các tiêu chuẩn kiểm dịch, an ninh sinh học khắt khe của Australia.

Với cột mốc này, bưởi đã trở thành loại trái cây tươi thứ 6 của Việt Nam được cấp phép xuất khẩu vào Australia (bên cạnh thanh long, xoài, nhãn, vải và chanh leo). Nhờ lợi thế vỏ dày giúp kéo dài thời gian bảo quản, chất lượng vượt trội và khả năng cung ứng ổn định quanh năm, bưởi Việt Nam có cơ hội lớn để cạnh tranh tại thị trường này.

Thương vụ Việt Nam tại Australia nhận định, việc quả bưởi thành công vào Australia không chỉ minh chứng cho năng lực quản lý chất lượng của cơ quan chức năng mà còn cho thấy sự chủ động của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất. Sự kiện này không chỉ mở ra cánh cửa vào một thị trường khó tính, mà còn góp phần quan trọng vào chiến lược đa dạng hóa thị trường, giảm bớt sự phụ thuộc vào các kênh xuất khẩu truyền thống của loại trái cây này.

Dù vậy, Thương vụ cũng lưu ý, doanh nghiệp vào được thị trường đã khó nhưng giữ được thị trường còn khó hơn. Do đó, các doanh nghiệp xuất khẩu cần tuyệt đối tuân thủ tính đồng nhất về chất lượng. Bởi lẽ, chỉ cần một lô hàng không đạt chuẩn, uy tín của toàn bộ ngành bưởi Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.