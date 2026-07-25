Một người đàn ông khiến cả thị trường tài chính thế giới không đoán nổi

Chủ tịch Fed Kevin Warsh. Ảnh Reuters.

Fed sẽ nhóm họp trong hai ngày 28-29/7 để quyết định chính sách tiền tệ. Phần lớn các chuyên gia hiện dự báo lãi suất chuẩn sẽ được giữ nguyên ở mức 3,5%-3,75%, nhưng khả năng thay đổi vẫn chưa bị loại trừ.

Kể từ khi nhậm chức cuối tháng 5, Chủ tịch Fed Kevin Warsh liên tục khẳng định ưu tiên hàng đầu là đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%. Tuy nhiên, ông gần như không đưa ra tín hiệu định hướng chính sách, khiến thị trường khó đoán bước đi tiếp theo.

"Nếu chúng tôi đưa ra chính sách đúng đắn, làn sóng lạm phát kéo dài suốt 5 năm qua sẽ chỉ còn là quá khứ", ông Warsh phát biểu trước Quốc hội Mỹ hồi giữa tháng 7.

Tuy vậy, giới phân tích cho rằng Fed chưa có nhiều lý do để vội vàng nâng lãi suất.

Sau ba tháng tăng liên tiếp, lạm phát của Mỹ đã giảm từ 4,2% trong tháng 5 xuống còn 3,5% trong tháng 6. Lạm phát cơ bản - thước đo được Fed đặc biệt theo dõi – cũng hạ nhiệt, trong khi thị trường lao động bắt đầu chậm lại khi số việc làm mới giảm trong tháng 6.

Theo David Royal, Giám đốc đầu tư của công ty tài chính Thrivent, báo cáo lạm phát tháng 6 "tốt hơn mong đợi trên hầu hết các phương diện", giúp Fed có thêm thời gian quan sát trước khi đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, triển vọng vẫn rất khó lường. Cuộc xung đột Mỹ - Iran leo thang, các mức thuế quan mới của chính quyền Tổng thống Donald Trump và việc hoàn trả thuế theo phán quyết của tòa án đều có thể làm gia tăng áp lực lạm phát trong thời gian tới.

Bên trong Fed cũng xuất hiện nhiều quan điểm trái chiều. Biên bản cuộc họp tháng 6 cho thấy các nhà hoạch định chính sách chia rẽ sâu sắc: một số muốn tiếp tục giữ nguyên lãi suất, số khác cho rằng cần tăng thêm nếu lạm phát không tiếp tục giảm, trong khi vẫn có ý kiến ủng hộ cắt giảm.

Thống đốc Fed Lisa Cook cho biết bà sẵn sàng chờ thêm dữ liệu, nhưng sẽ hành động nếu lạm phát quay đầu tăng. Trong khi đó, Thống đốc Christopher Waller cảnh báo Fed không thể chỉ "đứng nhìn lạm phát cho đến khi nó tự biến mất".

Ở chiều ngược lại, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Nhà Trắng Kevin Hassett cho rằng Fed hiện "không có lý do" để nâng lãi suất. Nếu thêm một vài báo cáo lạm phát tích cực, Fed thậm chí có thể cân nhắc cắt giảm lãi suất.

Theo khảo sát của Reuters, đa số chuyên gia dự báo Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong phần còn lại của năm 2026. Tuy nhiên, họ cũng đánh giá khả năng Fed phải tăng lãi suất trở lại trong năm tới đã cao hơn đáng kể so với một tháng trước.

Một yếu tố khác được giới quan sát chú ý là bối cảnh chính trị. Một số chuyên gia nhận định Fed có thể tránh tăng lãi suất ngay trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ vì động thái này sẽ khiến chi phí vay mua nhà, ô tô và thẻ tín dụng tăng cao, gây bất lợi cho đảng Cộng hòa cầm quyền.

Dù vậy, các nhà đầu tư đều thống nhất ở một điểm: dưới thời Kevin Warsh, Fed trở nên khó đoán hơn nhiều so với thời cựu Chủ tịch Jerome Powell. Chính điều đó khiến cuộc họp cuối tháng 7 trở thành tâm điểm của thị trường tài chính toàn cầu.