Một nhà thầu bị phát hiện gian lận trong gói thi công đường bộ, giá trị hơn 20 tỷ đồng

Theo thông tin đăng tải của UBND xã Phú Lệ (tỉnh Thanh Hóa) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ VNC bị cấm tham gia hoạt động đấu thầu đối với các dự án, gói thầu sử dụng vốn ngân sách do UBND xã Phú Lệ và các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của UBND xã Phú Lệ (tỉnh Thanh Hóa) là Chủ đầu tư. Thời gian cấm trong 3 năm, từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Quyết định xử phạt này dựa theo căn cứ quy định tại Điểm a, b Khoản 4, Điều 16, Điều 87 Luật Đấu thầu và Điểm a, Khoản 1, Điều 133 Nghị định số 214/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Nhà thầu VNC bị phát hiện gian lận trong gói thầu 20 tỷ đồng. Ảnh minh họa.

Nội dung công bố cho hay, Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ VNC đã có hành vi làm giả hoặc làm sai lệch thông tin, hồ sơ, tài liệu trong đấu thầu. Cố ý cung cấp thông tin, tài liệu không trung thực, không khách quan trong hồ sơ dự thầu nhằm làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu.

Theo Quyết định, những sai phạm này đến trong quá trình VNC tham dự Gói số 9 thi công xây dựng công trình, đảm bảo ATGT + Bảo hiểm xây dựng.

Gói này thuộc Dự án đường từ cầu bản Uôn đi bản Pháng, xã Phú Thanh, huyện Quan Hóa, do UBND xã Phú Lệ, tỉnh Thanh Hóa làm Chủ đầu tư.

Gói thầu 09 có giá trị 20,5 tỷ đồng, hồ sơ mời thầu được duyệt hồi tháng 1/2026, mở thầu ngày 9/3/2026. Trong đó, VNC đứng đầu Liên danh gói thầu 09 - 1 trong 3 nhà thầu cạnh tranh.

Báo cáo đánh giá của Tổ chuyên gia cho hay, Liên danh gói thầu 09 đính kèm biên bản nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng ngày 7/3/2024, công trình Đường giao thông từ thôn Dưn đi thôn Phống, xã Bát Mọt của thành viên đứng đầu liên danh VNC để chứng minh kinh nghiệm cho 2 nhân sự.

Tuy nhiên, biên bản này chỉ có đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu thi công, không có Chủ đầu tư tham gia ký biên bản. Cùng đó, Tổ chuyên gia đã rà soát, đánh giá và phát hiện hành vi biên tập, chỉnh sửa thông tin thành phần tham gia nghệm thu để bổ sung không đúng danh sách nhân sự.

Chủ tịch UBND xã Phú Lệ đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-UBND ngày 2/6/2026 về việc hủy thầu. Cụ thể, Gói thầu 09 dù có tới 3 nhà thầu tham dự, nhưng tất cả các hồ sơ dự thầu đều không đáp dứng yêu cầu. Trong đó, các nhà thầu Công ty CP Đầu tư xây dựng và thương mại Nhất Thống; Công ty CP Đông Bắc cùng bị loại do không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật.

Đối với Liên danh gói thầu số 09, thành viên đứng đầu là Công ty CP Xây dựng và Dịch vụ VNC có hành vi gian lận trong đấu thầu như đã nêu trên.

