Một 'ông lớn' cảnh báo sốc về cú giảm kinh hoàng của giá vàng: Kim loại quý đang cắm đầu lao về mốc 3.800 USD/ounce?

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Trong báo cáo công bố ngày thứ Ba, Deutsche Bank cho biết hiện ngân hàng dự báo giá vàng trung bình trong quý III năm nay ở mức 4.300 USD/ounce, thấp hơn 22% so với dự báo trước đó.

Đối với quý IV, ngân hàng kỳ vọng giá vàng sẽ tăng lên khoảng 4.800 USD/ounce.

Dù hạ dự báo, cả hai mức mục tiêu trên vẫn cao hơn giá vàng hiện tại, đang dao động quanh 4.150 USD/ounce.

Ông Michael Hsueh, chuyên gia phân tích của Deutsche Bank, cho biết trong báo cáo:

“Việc thị trường điều chỉnh lại kỳ vọng về chính sách của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), cùng với các số liệu kinh tế Mỹ vẫn duy trì khả quan, là những yếu tố chính kéo giá vàng đi xuống.”

Theo chân Goldman Sachs hạ dự báo

Động thái của Deutsche Bank diễn ra chỉ ít ngày sau khi Goldman Sachs cũng cắt giảm dự báo giá vàng cuối năm.

Tuần trước, Goldman Sachs đã hạ mục tiêu giá vàng cuối năm 2026 xuống 4.900 USD/ounce, từ mức 5.400 USD/ounce trước đó.

Ngân hàng này cho rằng khả năng Fed tiếp tục điều chỉnh lãi suất đã thay đổi triển vọng của thị trường vàng. Tuy nhiên, mức dự báo mới vẫn cho thấy giá vàng còn dư địa tăng trong nửa cuối năm 2026.

Vàng giảm giá từ đầu năm

Tính từ đầu năm đến nay, giá vàng đã giảm hơn 3%.

Kim loại quý từng tăng vọt lên mức cao kỷ lục hồi tháng 1, nhưng sau đó chịu áp lực mạnh từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Căng thẳng địa chính trị khiến giá năng lượng tăng cao, kéo theo lo ngại lạm phát và làm gia tăng kỳ vọng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Đây là kịch bản thường không có lợi cho vàng, bởi lãi suất cao làm tăng sức hấp dẫn của các tài sản sinh lời như trái phiếu, trong khi vàng không mang lại lợi tức.

Sau cuộc họp đầu tiên của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) tuần trước, Chủ tịch Fed mới là Kevin Warsh đã phát tín hiệu về khả năng tăng lãi suất.

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn chưa chắc chắn chu kỳ thắt chặt tiền tệ sẽ kéo dài bao lâu.

Hiện các nhà giao dịch đang đánh giá khả năng Fed tăng lãi suất trước tháng 12 lên tới 86%, tăng mạnh so với mức 61% trước cuộc họp.

Kịch bản xấu: vàng có thể giảm xuống 3.800 USD/ounce

Theo Deutsche Bank, dự báo giá vàng đạt 4.800 USD/ounce trong quý IV dựa trên giả định Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong thời gian tới.

Tuy nhiên, nếu Fed thực hiện từ 3 đến 4 đợt tăng lãi suất, giá vàng có thể giảm xuống khoảng 3.800 USD/ounce.

Ông Michael Hsueh cũng lưu ý rằng dòng vốn tiếp tục rút khỏi các quỹ ETF được bảo chứng bằng vàng cho thấy một nguồn hỗ trợ truyền thống đối với thị trường kim loại quý hiện đang “vắng bóng đáng kể”.

Tuy vậy, vẫn còn một động lực quan trọng nâng đỡ giá vàng.

“Trụ cột duy nhất vẫn duy trì sức mạnh là nhu cầu mua vàng từ các ngân hàng trung ương, và chúng tôi kỳ vọng xu hướng này sẽ còn tiếp diễn trong một thời gian dài”, ông Hsueh nhận định.

Kịch bản dài hạn vẫn rất lạc quan

Dù hạ triển vọng ngắn hạn, Deutsche Bank vẫn giữ quan điểm tích cực về vàng trong dài hạn.

Đầu năm nay, ngân hàng từng dự báo giá vàng có thể lên tới 8.000 USD/ounce nếu các quốc gia tiếp tục tăng cường dự trữ vàng và giảm dần sự phụ thuộc vào đồng USD như tài sản dự trữ chủ đạo.

Xu hướng “phi USD hóa” đang được nhiều nền kinh tế theo đuổi được xem là một trong những động lực lớn nhất hỗ trợ giá vàng trong những năm tới. Theo Deutsche Bank, nếu các ngân hàng trung ương tiếp tục tích cực mua vàng để đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, kim loại quý này vẫn có tiềm năng tăng giá mạnh bất chấp những biến động ngắn hạn do chính sách tiền tệ của Mỹ gây ra.