Một Tập đoàn đề xuất làm dự án với quỹ đất "khủng" 2.000-3.000 ha khi gặp Chủ tịch Gia Lai

Doanh nghiệp đề xuất dự án vùng nguyên liệu cây ăn quả kết hợp chăn nuôi, cần quỹ đất 2.000-3.000 ha tại Gia Lai

Ngày 15/5, ông Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã làm việc với Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư KD (Tập đoàn KDI), do ông Đặng Anh Mai - Phó Chủ tịch Tập đoàn KDI làm trưởng đoàn, về đề xuất nghiên cứu, đầu tư tại tỉnh Gia Lai.

Tập đoàn KDI là doanh nghiệp đầu tư và phát triển đa ngành, với định hướng phát triển các lĩnh vực trọng tâm gồm: bất động sản, nông nghiệp công nghệ cao và giáo dục đào tạo nguồn nhân lực. Hiện doanh nghiệp đang triển khai nhiều dự án tại Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Quảng Ninh, Khánh Hòa, Đắk Lắk… Trong đó, phải kể đến dự án Vega City (tỉnh Khánh Hòa); phát triển vùng nguyên liệu và thương hiệu chuối tươi KDA phục vụ xuất khẩu (tỉnh Đắk Lắk); triển khai các không gian sáng chế STEM và chương trình giáo dục công dân số trên phạm vi khắp cả nước.

Lãnh đạo Tập đoàn KDI nhận thấy, tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn phát triển mới với nhiều tiềm năng và dư địa tăng trưởng nổi bật về quỹ đất, điều kiện tự nhiên, nông nghiệp, du lịch sinh thái, phát triển đô thị và nguồn nhân lực…

Ngoài ra, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng được cải thiện, minh bạch và cởi mở. Quyết tâm của lãnh đạo tỉnh trong thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút đầu tư và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân cũng là cơ sở quan trọng để Tập đoàn KDI tìm hiểu và đầu tư tại tỉnh.

Tại buổi làm việc, Tập đoàn KDI đề xuất tỉnh Gia Lai xem xét, tạo điều kiện để Tập đoàn nghiên cứu, khảo sát và đề xuất các dự án đầu tư tại tỉnh.

Cụ thể, trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, Tập đoàn KDI đề xuất nghiên cứu đầu tư các dự án vùng nguyên liệu cây ăn quả kết hợp chăn nuôi quy mô lớn, với nhu cầu quỹ đất khoảng 2.000-3.000 ha; định hướng hình thành trung tâm sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản của khu vực Tây Nguyên.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn tặng quà cho Phó Chủ tịch Tập đoàn KDI Đặng Anh Mai.

Trong lĩnh vực giáo dục, doanh nghiệp đề xuất phối hợp triển khai các nội dung liên quan đến Đề án STEM của tỉnh; tham gia xây dựng và triển khai chương trình giảng dạy STEM tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh từ năm học 2026 - 2027.

Phối hợp tổ chức tập huấn, đào tạo giáo viên, nhất là các nội dung về công nghệ, trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), lập trình và năng lực số trong giáo dục; tổ chức các cuộc thi, hoạt động trải nghiệm STEM, gồm lập trình, robot, sáng tạo khoa học kỹ thuật nhằm nâng cao kỹ năng thực hành, nghiên cứu khoa học cho học sinh.

Tập đoàn KDI cũng đề xuất tỉnh Gia Lai hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng hệ thống trường liên cấp chất lượng cao chuyên sâu STEM, cao đẳng nghề STEM và trung tâm trải nghiệm khoa học với nhu cầu quỹ đất khoảng 10 ha…

Chủ tịch Gia Lai cam kết tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đánh giá cao năng lực và các dự án Tập đoàn KDI đề xuất nghiên cứu đầu tư tại tỉnh.

Ông Tuấn cam kết tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành cùng doanh nghiệp trên tinh thần hợp tác, phát triển và cùng hướng tới những giá trị bền vững.

Đồng thời, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, xem xét, giới thiệu các khu vực phù hợp để doanh nghiệp khảo sát, nghiên cứu phát triển vùng nguyên liệu và nông nghiệp công nghệ cao.

Ưu tiên các khu vực có điều kiện phù hợp về thổ nhưỡng, nguồn nước, hạ tầng giao thông và điện sản xuất tại khu vực phía Tây tỉnh Gia Lai. Cùng với đó, phối hợp, hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ và triển khai các thủ tục đầu tư.

Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành liên quan trao đổi cụ thể với Tập đoàn KDI các nội dung hợp tác về giáo dục STEM, năng lực số và AI; cơ chế hỗ trợ đầu tư và định hướng nội dung triển khai trong thời gian tới.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đề nghị Tập đoàn KDI bảo đảm các nguồn lực cần thiết để nghiên cứu, đề xuất và thực hiện các dự án một cách nghiêm túc, hiệu quả, bền vững. Qua đó, góp phần tạo việc làm, tăng thu ngân sách, nâng cao chất lượng giáo dục, phát triển nguồn nhân lực, thúc đẩy chuyển đổi số và đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.