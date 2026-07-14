Mùa báo lãi ngân hàng khởi động: Kẻ bứt tốc, người đi chậm

Mùa công bố kết quả kinh doanh quý II đang dần nóng lên khi nhiều ngân hàng lần lượt hé lộ bức tranh lợi nhuận nửa đầu năm 2026 với sự phân hóa rõ nét.

Ngân hàng TMCP An Bình (ABBank, mã: ABB) là một trong những ngân hàng đầu tiên công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 với mức tăng trưởng tích cực.

Theo đó, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đạt 3.016 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ năm 2025 và hoàn thành 67% kế hoạch cả năm.

Tính đến cuối quý II/2026, tổng tài sản của ABBank đạt 260.650 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch đề ra. Dư nợ tín dụng đạt 138.000 tỷ đồng, trong khi tổng huy động đạt 163.000 tỷ đồng.

Về chất lượng tài sản, tỷ lệ nợ xấu (NPL) của ngân hàng được ước tính ở mức 0,55%, thuộc nhóm thấp nhất thị trường. Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) duy trì trên 12%.

Trong năm 2026, ABBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 4.500 tỷ đồng, tăng 28% so với năm trước. Tổng tài sản dự kiến tăng lên 291.000 tỷ đồng; huy động khách hàng (bao gồm giấy tờ có giá) đạt 247.417 tỷ đồng; dư nợ tín dụng đạt 138.930 tỷ đồng và kiểm soát tỷ lệ nợ xấu dưới 1,5%.

Trong khi đó, kết thúc 6 tháng đầu năm, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank, mã: VBB) ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 923 tỷ đồng, tăng 79,4% so với cùng kỳ năm trước. Thu nhập lãi thuần đạt 1.747 tỷ đồng, tăng 26%, tiếp tục là động lực tăng trưởng chính.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Vietbank vượt 205.000 tỷ đồng, tăng hơn 4% so với đầu năm; dư nợ cho vay đạt 120.294 tỷ đồng, tăng 11%; tiền gửi khách hàng đạt 132.369 tỷ đồng, tăng 5,6%.

Ngân hàng cũng đã hoàn tất phát hành gần 107,7 triệu cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu cho 1.817 cổ đông theo tỷ lệ 10%, qua đó nâng vốn điều lệ từ gần 10.769 tỷ đồng lên gần 11.846 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cổ phiếu VBB đã được chấp thuận niêm yết trên HOSE và dự kiến chính thức giao dịch từ ngày 14/7/2026.

Tổng Giám đốc ngân hàng Sacombank Loic Faussier cho biết, lợi nhuận trước thuế sau khi trích lập dự phòng trong 6 tháng đầu năm ước đạt khoảng 1.900-2.000 tỷ đồng, giảm xấp xỉ 50% so với cùng kỳ và nối tiếp xu hướng giảm từ đầu năm.

Theo ông, Đại hội đồng cổ đông năm nay chỉ thông qua mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 6,2%, phản ánh quan điểm thận trọng của ngân hàng trong bối cảnh năm 2026 chịu nhiều áp lực từ lạm phát, tỷ giá và dư địa giảm lãi suất ngày càng thu hẹp.

Ông cho rằng đây cũng là giai đoạn để Sacombank tiếp tục xử lý các tồn đọng, củng cố nền tảng hoạt động thay vì theo đuổi tăng trưởng nóng.

VietinBank lập cột mốc mới, Big4 hé lộ quy mô tài sản

Ở nhóm ngân hàng quốc doanh, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank, mã: VCB) vừa tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng và hoạt động kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026.

Theo lãnh đạo ngân hàng, đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản Vietcombank đạt gần 2,67 triệu tỷ đồng, tăng 9,83% so với cuối năm 2025. Huy động vốn từ thị trường 1 đạt trên 1,75 triệu tỷ đồng, trong khi dư nợ tín dụng đạt 1,74 triệu tỷ đồng, tăng 4,8%.

Trong đó, phân khúc doanh nghiệp FDI tiếp tục là động lực tăng trưởng của mảng bán buôn với dư nợ tăng trên 16%; dư nợ khách hàng SME tăng 10,4% so với đầu năm.

Bên cạnh đó, doanh số thanh toán quốc tế và tài trợ thương mại tăng 16,1%, nâng thị phần lên 18,6%; doanh số mua bán ngoại tệ tăng 20,3%, tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu trong lĩnh vực ngân hàng đối ngoại.

Trong khi đó, theo chia sẻ của Chủ tịch HĐQT VietinBank Trần Minh Bình, tính đến ngày 31/5/2026, tổng tài sản của ngân hàng đã tăng khoảng 6% so với đầu năm, đạt 3 triệu tỷ đồng. Đây là lần đầu tiên VietinBank chạm mốc quy mô tài sản này, gia nhập nhóm các ngân hàng có tổng tài sản từ 3 triệu tỷ đồng trở lên, bên cạnh BIDV.

Cùng nhóm ngân hàng quốc doanh, Agribank cũng vừa cập nhật kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của Agribank đạt trên 2,7 triệu tỷ đồng; tổng nguồn vốn huy động vượt 2,5 triệu tỷ đồng; dư nợ cho vay nền kinh tế vượt 2 triệu tỷ đồng.

Trong đó, dư nợ cho vay lĩnh vực nông nghiệp, nông dân và nông thôn đạt hơn 1,32 triệu tỷ đồng, chiếm 64,9% tổng dư nợ.

Tại báo cáo ngành ngân hàng quý II/2026, Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho rằng, trong quý, top 3 ngân hàng dẫn đầu về lợi nhuận đều trong nhóm Big 4, thứ hạng lần lượt là VietinBank, Vietcombank và BIDV. Theo đó, VietinBank được dự báo sẽ soán ngôi vương của Vietcombank, trở thành ngân hàng có lợi nhuận trước thuế cao nhất hệ thống trong quý II/2026 với 15.417 tỷ đồng, cũng là ngân hàng có lợi nhuận cao nhất 6 tháng với 26.557 tỷ đồng.

Trong khi đó, với nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân, theo dự đoán của giới phân tích, MB, Techcombank và VPBank vẫn là 3 tên tuổi đứng đầu về lợi nhuận quý II/2026.

Tuy vậy, xét về lợi nhuận 6 tháng, rất có thể, tính đến hết quý II/2026, MB sẽ “soán ngôi” BIDV, vươn lên đứng thứ 3 toàn hệ thống.

Xét về tốc độ tăng trưởng, trong 6 tháng đầu năm, nhiều ngân hàng dự đoán sẽ ghi nhận tốc độ tăng trưởng rất lớn như: VPBank tăng 49%, VietinBank tăng 40%, OCB tăng 36%, HDBank tăng 22%, MB tăng 19%, Techcombank tăng 17%...

Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý III/2026 do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) công bố cho thấy bức tranh hoạt động của ngành ngân hàng tiếp tục duy trì tín hiệu tích cực.



Đánh giá về kết quả kinh doanh, các tổ chức tín dụng cho biết tình hình hoạt động và lợi nhuận trước thuế của toàn hệ thống trong quý II/2026 tiếp tục cải thiện so với quý trước, đồng thời duy trì ở mức tương đối ổn định. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp diễn trong quý III, qua đó củng cố triển vọng tích cực của ngành ngân hàng trong cả năm 2026.



Khảo sát cũng cho thấy 84,1% tổ chức tín dụng kỳ vọng lợi nhuận trước thuế năm 2026 sẽ tăng trưởng dương so với năm 2025. Trong khi đó, 10,6% đơn vị dự báo lợi nhuận tăng trưởng âm và 5,3% cho rằng kết quả kinh doanh sẽ không có nhiều thay đổi.





Dù vẫn duy trì triển vọng tích cực, các tổ chức tín dụng đã điều chỉnh giảm kỳ vọng tăng trưởng huy động vốn và tín dụng trong năm nay. Cụ thể, dự báo tăng trưởng huy động vốn được hạ xuống còn 14,3%, giảm 1,6 điểm phần trăm so với kỳ khảo sát trước, trong khi kỳ vọng tăng trưởng tín dụng giảm 1,5 điểm phần trăm xuống còn 14,5%.