MUJI khai trương cửa hàng đầu tiên tại Đà Nẵng, mở rộng hiện diện ở miền Trung

Tọa lạc tại tầng 2, Trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, cửa hàng có diện tích bán lẻ 1.192m2, kinh doanh đa dạng các nhóm sản phẩm như đồ gia dụng, quần áo, văn phòng phẩm, thực phẩm, sản phẩm chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Điểm nhấn trong thiết kế cửa hàng là việc sử dụng gạch đất nung Quảng Nam cho các chi tiết trang trí, góp phần tạo không gian ấm cúng, gần gũi, đồng thời thể hiện sự trân trọng của MUJI đối với những giá trị văn hóa, vật liệu địa phương.

MUJI Việt Nam chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP.Đà Nẵng.

Ông Tetsuya Nagaiwa, Tổng Giám đốc MUJI Việt Nam cho biết, sau gần hai năm kể từ khi khai trương cửa hàng tại Huế, Đà Nẵng là điểm đến tiếp theo trong chiến lược phát triển của MUJI tại khu vực miền Trung.

Theo ông Nagaiwa, cửa hàng mới được kỳ vọng sẽ hòa nhịp cùng nhịp sống năng động của thành phố, mang đến cho người dân và du khách cơ hội trải nghiệm các sản phẩm chất lượng Nhật Bản cũng như không gian mua sắm hiện đại.

Trước ngày khai trương, chương trình giới thiệu thương hiệu bằng xe lưu động MUJI Van đã thu hút hơn 1.500 lượt khách tham quan trong ba ngày 19 - 21/6/2026. Chiếc xe xuất hiện tại nhiều địa điểm nổi tiếng của Đà Nẵng như Công viên Biển Đông, bãi biển Mỹ Khê và công viên Cầu Rồng, tạo điểm kết nối giữa thương hiệu với người dân và du khách thông qua hoạt động trải nghiệm sản phẩm, chụp ảnh và nhận quà tặng phiên bản giới hạn.

Chương trình giới thiệu thương hiệu bằng xe lưu động MUJI Van đã thu hút hơn 1.500 lượt khách tham quan trong ba ngày 19 - 21/6/2026

Một trong những điểm khác biệt của cửa hàng MUJI AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê là khu vực MUJI Café ngay lối vào. Tại đây, khách hàng có thể thưởng thức các loại đồ uống và món ăn nhẹ, trong đó có những thực đơn chỉ phục vụ tại cửa hàng này như đá bào Nhật Bản Kakigori với bốn hương vị, Matcha Xoài Bá Tước và Cà phê Xoài.

Theo đại diện MUJI Việt Nam, việc mở cửa hàng tại Đà Nẵng là một phần trong kế hoạch mở rộng hệ thống bán lẻ lên 20 cửa hàng trên toàn quốc vào cuối năm 2026. Thương hiệu cho biết sẽ tiếp tục nghiên cứu, phát triển các sản phẩm phù hợp với nhu cầu và thói quen tiêu dùng của người Việt, đồng thời khẳng định cam kết đồng hành cùng sự phát triển bền vững của thị trường Việt Nam trong dài hạn.