Mỹ đối mặt cú sốc chưa từng thấy: Nông dân trồng lúa bỏ ruộng hàng loạt

Diện tích gieo trồng lúa giảm không chỉ ảnh hưởng đến nông dân mà còn đe dọa cơ sở hạ tầng chế biến. Ảnh Whitney Shannon/Farmprogress

Nông dân Mỹ đối mặt cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất nhiều thế hệ

Các nông dân trồng lúa Mỹ đang phải đối mặt điều mà lãnh đạo ngành mô tả là cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất trong nhiều thế hệ.

Arkansas - bang sản xuất lúa gạo số một nước Mỹ suốt nhiều năm - hiện chịu tác động nặng nề nhất. Diện tích gieo trồng năm nay được dự báo xuống mức thấp nhất trong hơn 40 năm.

Các bang sản xuất lúa khác cũng chứng kiến diện tích canh tác giảm mạnh khi nông dân vật lộn với nhiều năm liên tiếp chi phí sản xuất tăng cao trong lúc giá nông sản giảm xuống mức thấp lịch sử.

“Nếu hỏi một nông dân vùng Midsouth liệu đây có phải thời điểm tốt để làm nghề trồng lúa hay không, câu trả lời sẽ là ‘không’”, bài báo viết.

Riceland Foods - một trong những doanh nghiệp lúa gạo lớn nhất Mỹ - cho rằng ngành này đang rơi vào tình thế chưa từng có.

Ben Noble, Phó chủ tịch điều hành kiêm giám đốc vận hành của Riceland Foods, phát biểu trên đài KARN News Radio tại Arkansas rằng: “Đây là tình cảnh khó khăn nhất mà nông dân trồng lúa phải đối mặt trong suốt cuộc đời tôi, và có thể là trong toàn bộ lịch sử ngành lúa gạo".

Diện tích trồng lúa giảm hơn 40%

Những con số cho thấy quy mô của cuộc khủng hoảng.

Thông thường Arkansas gieo trồng khoảng 1,4 triệu mẫu Anh lúa mỗi năm. Nhưng năm nay, diện tích được dự báo chỉ còn từ 750.000 đến 850.000 mẫu Anh, tức giảm hơn 40%.

Theo ông Noble, sự sụt giảm này không phải lựa chọn mà là vấn đề sống còn.

“Cuối cùng thì họ đang mất tiền, và mất rất nhiều tiền. Điều đó dẫn tới vụ mùa nhỏ nhất kể từ thập niên 1970. Nông dân đang chuyển sang các loại cây trồng khác với hy vọng còn có chút lợi nhuận, còn lúa gạo thì không nằm trong số đó”, ông nói.



Giá lúa quá thấp nhưng vẫn không cạnh tranh nổi

Cuộc khủng hoảng xuất phát từ “cơn bão hoàn hảo” của các áp lực kinh tế.

Nông dân phải gánh chi phí phân bón, nhiên liệu và vật tư nông nghiệp tăng cao, trong khi giá lúa giảm xuống mức thấp nhất hơn một thập kỷ.

Peter Bachmann, CEO của USA Rice Federation, cho biết: “Giá lúa Mỹ hiện thấp hơn bất kỳ thời điểm nào trong hơn 10 năm qua nhưng trên thị trường toàn cầu vẫn đắt hơn đối thủ".

Theo ông, đây chính là nghịch lý lớn nhất của ngành lúa Mỹ: giá quá thấp để nông dân có lãi nhưng vẫn quá cao để cạnh tranh quốc tế.

“Chúng tôi đã sản xuất hiệu quả và tiết kiệm tối đa có thể, nhưng chi phí vẫn cao hơn phần còn lại của thế giới”, ông giải thích.

Để cắt lỗ, nhiều nông dân chuyển sang trồng đậu nành vì chi phí thấp hơn và ít nhất còn có cơ hội hòa vốn. Một số khác chuyển sang ngô hoặc bông.

Nguy cơ sụp đổ cả hệ thống chế biến lúa gạo

Tác động của cuộc khủng hoảng không chỉ dừng ở các trang trại.

Jennifer James, một nông dân ở đông bắc Arkansas, nói: “Nhìn ngoài đồng thì vụ mùa rất đẹp, nhưng trên giấy tờ tài chính thì đó là thảm họa".

Arkansas không chỉ là bang trồng lúa mà còn là trung tâm chế biến gạo lớn của Mỹ.

“We have milling assets around the state that process this rice, then sell it both in the United States and around the world”, ông Noble nói trên radio.

Việc diện tích trồng lúa giảm mạnh đang đe dọa toàn bộ hệ thống nhà máy xay xát và chế biến.

“Cả nông dân lẫn ngành xay xát gạo đều đang bị ép từ mọi phía”, ông cảnh báo.

Theo ông Noble, nếu áp lực kinh tế tiếp tục kéo dài, ngành lúa gạo vùng Midsouth có thể phải đóng cửa vĩnh viễn nhiều cơ sở hạ tầng chế biến - điều gần như không thể phục hồi.

Khi đưa ra quyết định cho mùa vụ tới, nông dân Mỹ không chỉ tính toán lời lỗ mà còn phải cân nhắc tương lai của trang trại, cộng đồng và cả ngành nông nghiệp đã gắn bó với Arkansas suốt nhiều thế hệ.

“Cơn bão hoàn hảo” đã xuất hiện, và giờ câu hỏi lớn là liệu ngành lúa gạo Mỹ có thể sống sót vượt qua hay không.