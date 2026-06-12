Nâng hạng TTCK Việt Nam: FTSE mới chỉ là bước khởi đầu

Ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Phát biểu tại Diễn đàn Đầu tư Việt Nam 2026 (Vietnam Investment Forum 2026 Summer Summit) do VietnamBiz và Việt Nam Mới phối hợp tổ chức vào ngày 11/6/2026 tại Hà Nội, ông Bùi Hoàng Hải, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho rằng, Việt Nam đang đứng trước thời điểm có ý nghĩa lịch sử khi Đảng, Quốc hội và Chính phủ đặt mục tiêu đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với tốc độ tăng trưởng cao hơn và bền vững hơn.

Theo ông Bùi Hoàng Hải, để hiện thực hóa mục tiêu này, nhu cầu huy động vốn cho đầu tư phát triển là rất lớn. Trong bối cảnh đó, thị trường chứng khoán không còn đơn thuần là một kênh dẫn vốn mà đang được kỳ vọng trở thành “huyết mạch vốn” của nền kinh tế.

Sau 26 năm phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã trở thành một cấu phần quan trọng của hệ thống tài chính quốc gia.

Quy mô thị trường cổ phiếu hiện tương đương khoảng 80% GDP. Nếu tính cả thị trường trái phiếu Chính phủ, trái phiếu doanh nghiệp và trái phiếu riêng lẻ, tổng quy mô thị trường vốn đạt khoảng 110-120% GDP. Thanh khoản thị trường cũng duy trì ở mức cao với giá trị giao dịch bình quân hơn 1 tỷ USD mỗi ngày, tương đương các thị trường lớn trong khu vực như Singapore và Thái Lan.

Đặc biệt, số lượng tài khoản nhà đầu tư đã vượt mốc 13 triệu, cao hơn nhiều so với mục tiêu 10 triệu tài khoản từng được đặt ra cho năm 2025.

Bước sang năm 2026, dù môi trường quốc tế còn nhiều biến động, thị trường chứng khoán vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Trong tháng 5, giá trị giao dịch bình quân đạt hơn 26.000 tỷ đồng mỗi phiên; tính từ đầu năm đạt khoảng 31.000 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước.

Theo ông Hải, dòng vốn nội địa ổn định, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp niêm yết phục hồi và công tác quản lý, giám sát được tăng cường đã góp phần củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Tuy nhiên, thị trường đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về minh bạch, năng lực cạnh tranh quốc tế và khả năng thích ứng với các biến động tài chính toàn cầu.

Toàn cảnh tại diễn đàn.

Để đáp ứng yêu cầu đó, Chính phủ, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã triển khai nhiều đề án quan trọng như Chiến lược phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030, Đề án nâng hạng thị trường, Đề án phát triển các định chế tài chính và Đề án đón nhận dòng vốn đầu tư mới.

Trọng tâm hiện nay là triển khai 6 nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế; thúc đẩy nâng hạng thị trường; phát triển đồng bộ cung - cầu vốn; đa dạng hóa sản phẩm và thị trường mới; hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, giám sát; đồng thời nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp và xây dựng văn hóa đầu tư bền vững.

Ông Hải nhấn mạnh, trong Đề án nâng hạng thị trường chứng khoán, Chính phủ và Bộ Tài chính đã xác định rằng việc nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE không phải là mục tiêu cuối cùng. Việt Nam phải tiếp tục hướng tới những mục tiêu cao hơn, ví dụ như được nâng lên các phân hạng cao hơn của thị trường mới nổi và phát triển của FTSE, hoặc được MSCI công nhận.

Việc nâng hạng không chỉ giúp thu hút dòng vốn đầu tư thụ động mà còn mở rộng cơ hội đón nhận các dòng vốn chủ động quy mô lớn từ quốc tế. Mức độ quan tâm của các quỹ đầu tư toàn cầu đối với thị trường Việt Nam hiện ở mức rất cao, tạo nền tảng thuận lợi để thu hút thêm nguồn vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế trong thời gian tới.

Ông Hải cho biết mức độ quan tâm của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới đối với thị trường Việt Nam đang gia tăng rõ rệt. Đây được xem là cơ hội quan trọng để thu hút thêm dòng vốn quốc tế, góp phần mở rộng nguồn lực cho nền kinh tế trong giai đoạn tới.

Song song với quá trình nâng hạng, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cũng đang thúc đẩy phát triển đồng bộ cung - cầu vốn thông qua đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, khuyến khích doanh nghiệp lớn niêm yết, đồng thời phát triển các quỹ hưu trí, quỹ bất động sản và quỹ thị trường tiền tệ nhằm gia tăng tỷ trọng nhà đầu tư tổ chức.

