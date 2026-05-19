Năng lượng Hồng Phong 1: Lộ diện 'khoản nợ' trái phiếu khổng lồ gấp đôi vốn chủ sở hữu, báo lỗ trăm tỷ

Công ty CP Năng lượng Hồng Phong 1 (Năng lượng Hồng Phong 1) thành lập tháng 3/2017. Vốn điều lệ ban đầu của Công ty là 950 tỷ đồng; trụ sở hiện nay tại xã Hoà Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Cập nhật tháng 2/2024 cho thấy, người đại diện pháp luật doanh nghiệp là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Bùi Văn Hiếu. Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực gồm sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng.

Đến 31/12/2025, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 1.073 tỷ đồng, giảm 14,4% so với cùng kỳ năm 2024.

Về kết quả kinh doanh, Năng lượng Hồng Phong 1 năm 2025 đã báo lỗ lần đầu tiên trong giai đoạn 2021 - 2025.

Cụ thể, doanh nghiệp lỗ 62,1 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm và khép lại năm 2025 với khoản lỗ lên tới 180,7 tỷ đồng.

Nhìn lại bức tranh tài chính của Năng lượng Hồng Phong 1, kết quả thua lỗ không phải là điều quá bất ngờ khi doanh nghiệp này đã có chu kỳ suy giảm lợi nhuận kéo dài liên tục nhiều năm trước đó.

Theo đó, dù vẫn giữ được mức lãi ròng 148 tỷ đồng vào năm 2022, nhưng sang năm 2023, lợi nhuận của công ty đã "vơi đi" 15,5%, lùi về mức 125 tỷ đồng. Đà lao dốc càng lộ rõ vào năm 2024 khi lãi ròng "bốc hơi" suýt soát 43% so với năm kề trước, chỉ còn vỏn vẹn 71,3 tỷ đồng.



Lãi sau thuế có xu hướng giảm theo từng năm và rơi xuống âm vào năm 2025

Ngoài diễn biến lợi nhuận suy giảm, cơ cấu nguồn vốn của Năng lượng Hồng Phong 1 cũng cho thấy áp lực tài chính đáng chú ý.

Theo báo cáo, tính đến cuối năm 2025, tổng nợ phải trả của doanh nghiệp ở mức 3.338 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay từ phát hành trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất với 2.114 tỷ đồng, tương ứng 61,4% tổng nợ phải trả.

Khoảng 1.323 tỷ đồng còn lại, tương đương 38,4%, là các khoản nợ phải trả khác, trong khi dư nợ ngân hàng chỉ ở mức 1 tỷ đồng.

Như vậy, quy mô dư nợ trái phiếu của Năng lượng Hồng Phong 1 hiện đã cao gần gấp 2 lần vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp.



Hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu ở mức 3,2 lần, đồng nghĩa với việc cứ có 1 đồng vốn của chủ sở hữu (vốn tự có), doanh nghiệp đang đi vay mượn thêm 3,2 đồng nợ bên ngoài.

Hệ số sử dụng đòn bẩy của Năng lượng Hồng Phong 1 thường xuyên ở mức cao.

Hồi tháng 1/2026, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Năng lượng Hồng Phong 1, xuất phát từ lỗi không gửi thông tin công bố cho HNX các tài liệu Báo cáo tình hình tài chính bán niên 2025.

Cùng đó, Công ty gửi nội dung công bố thông tin cho HNX không đúng thời hạn các tài liệu công bố thông tin về việc hoàn tất mua lại trái phiếu trước hạn, báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên các năm 2021, 2022, 2023, 2024 và 2025.