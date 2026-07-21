Nắng nóng đỉnh điểm, hàng loạt địa phương ở Đà Nẵng lên cấp nguy hiểm về cháy rừng

Ngày 21/7, Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng đã phát đi cảnh báo cấp IV - mức nguy hiểm - tại nhiều địa phương, yêu cầu siết chặt việc sử dụng lửa và sẵn sàng ứng phó khi xảy ra sự cố.

Theo Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng, nguy cơ cháy rừng trên địa bàn thành phố được dự báo ở mức cao do ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài đến đến ngày 23/7. Dự báo của cơ quan khí tượng cho thấy, trong những ngày tới, Đà Nẵng tiếp tục xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36-38 độ C, có nơi trên 39 độ C. Độ ẩm không khí thấp nhất chỉ từ 35-50%, thời gian nắng kéo dài từ 10-15 giờ mỗi ngày, tạo điều kiện rất thuận lợi để xảy ra cháy rừng.

Trên cơ sở diễn biến thời tiết, Chi cục Kiểm lâm thông báo nhiều địa phương duy trì cấp dự báo cháy rừng cấp IV (cấp nguy hiểm) trong suốt thời gian từ ngày 20 đến 23/7.

Liên tiếp các vụ cháy rừng xảy ra trong thời gian quan tại Đà Nẵng. Ảnh: A.C

Các khu vực được cảnh báo cấp IV gồm các phường Hải Vân, Sơn Trà, Liên Chiểu, Hòa Khánh và các xã Hòa Vang, Bà Nà, Hòa Tiến, Đông Giang, Đại Lộc, Nam Giang, Bến Giằng, Núi Thành, Hiệp Đức.

Trong khi đó, các xã Phước Thành, Phước Hiệp, Khâm Đức, Nam Trà My, Tây Giang, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê và Avương được dự báo ở cấp III trong hai ngày 20 và 21/7, sau đó tăng lên cấp IV vào ngày 22 và 23/7.

Trước nguy cơ cháy rừng ở mức cao, Chi cục Kiểm lâm đề nghị UBND các phường, xã tăng cường kiểm tra, nghiêm cấm người dân sử dụng lửa để xử lý thực bì, đốt nương rẫy tại những khu vực có cảnh báo cháy rừng cấp IV; đồng thời tổ chức lực lượng ứng trực, canh gác tại các khu rừng có nguy cơ cháy cao.

Các địa phương được yêu cầu chủ động lực lượng, phương tiện theo phương châm "4 tại chỗ", tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bên cạnh đó, các hạt kiểm lâm, chủ rừng và ban quản lý rừng phải tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, nhất là rừng phòng hộ ven biển, rừng trồng và các khu vực nương rẫy giáp ranh rừng tự nhiên; đồng thời nhắc nhở người dân, du khách chấp hành nghiêm quy định về sử dụng lửa khi tham quan, du lịch trong rừng.

Chi cục Kiểm lâm TP Đà Nẵng cũng yêu cầu các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương báo cáo khi phát sinh cháy rừng để kịp thời huy động lực lượng, phương tiện phối hợp xử lý, hạn chế thấp nhất thiệt hại.