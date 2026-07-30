Nga siết "yết hầu" ngũ cốc Ukraine, nông dân khóc ròng giữa mùa thu hoạch

Hình ảnh cho thấy một đoàn tàu ở Ukraine bốc cháy sau một cuộc tấn công của Nga. Nguồn: Oleksii Kuleba/Euromaidanpress

Tàu hàng “bỏ chạy” trước làn sóng tập kích

Mặc dù hành lang xuất khẩu không bị đóng cửa chính thức, chủ tàu quốc tế đã chủ động ngừng cử tàu đến các cảng Ukraine sau một loạt vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái.

Theo Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi, không có con tàu nào cập cảng vào ngày 22/7, giảm mạnh so với mức vài tàu trong các ngày trước đó.

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha cáo buộc Moscow đang biến an ninh lương thực toàn cầu thành "con tin". Ông Sybiha nhắc đến vụ tấn công ngày 19/7 khi ba tên lửa hành trình phóng trúng tàu chở hàng mang cờ Thổ Nhĩ Kỳ Golden Leo khiến 10 người thiệt mạng.

Theo thống kê từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Biển Đen, chiến sự leo thang đã khiến khoảng 28 tàu bị hư hại trong tháng qua, làm 21 thủy thủ thiệt mạng và 34 người bị thương.

Nga chưa bình luận về những cáo buộc của Ukraine.

Sức ép lan đến hệ thống đường sắt và nông dân

Những tổn thất từ các cuộc tấn công đã lan sâu vào nội địa, đẩy người nông dân Ukraine vào thế khó. Các thương nhân nước này đã phải cắt giảm mạnh lượng ngũ cốc thu mua từ nông dân, với tỷ lệ hủy bỏ đơn hàng lên tới 30% đến 40% đối với các lịch trình dự kiến cập cảng vào cuối tháng 7 và đầu tháng 8. Các nhà giao dịch khẳng định, họ không thể tiếp tục kinh doanh khi tàu thuyền hoàn toàn không thể tiếp cận cảng biển.

Bên cạnh đó, hệ thống đường sắt quốc gia Ukraine (Ukrzaliznytsia) đã bắt đầu siết chặt các hạn chế vận chuyển ngũ cốc hướng về các cảng ở khu vực Odessa. Hàng loạt sắc lệnh hạn chế đã được ban hành: toàn bộ lượng hàng vận chuyển đến ga Chornomorska-Export bị đình chỉ từ ngày 24/7; tiếp đó, các lô hàng lúa mạch và lúa mì phục vụ cho các tập đoàn xuất khẩu lớn như Louis Dreyfus Commodities lần lượt bị hạn chế từ ngày 25 và 26/7. Tình trạng này đẩy giá lúa mì kỳ hạn trên sàn Chicago tăng vọt.

Trước tình trạng đình trệ này, Bộ trưởng Nông nghiệp Ukraine Taras Vysotskyi cảnh báo rằng nếu sự chậm trễ kéo dài và các tuyến đường thay thế qua sông Danube hay đường bộ không thể đáp ứng nhu cầu, Ukraine sẽ phải đối mặt với áp lực cực lớn khi phải lưu kho thêm từ 10 đến 12 triệu tấn ngũ cốc không thể xuất khẩu. Hệ quả dây chuyền này đang trực tiếp đe dọa nguồn thu nhập của người nông dân và làm đảo lộn chuỗi cung ứng lương thực toàn cầu. Các thị trường nhập khẩu lớn như Bắc Phi, Trung Đông và châu Á được cho là sẽ bị ảnh hưởng nặng nhất.

