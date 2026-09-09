Ngăn chặn xe chở chủ hàng và thuốc lá lậu trên đường vận chuyển

Thực hiện Chỉ thị 25, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đồng Nai đã ban hành văn bản chỉ đạo số 233/QLTT-NVTH ngày 16/6/2026. Các đội quản lý thị trường trên địa bàn thành phố siết chặt, phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm tình hình, kiểm tra, kiểm soát trên các tuyến địa bàn quản lý.

Khoảng 11 giờ ngày 6/9/2026, tại khu vực KM121, đường Quốc lộ 13, thuộc phường Lộc Ninh, thành phố Đồng Nai, Đội CSGT đường bộ số 3 - Phòng CSGT, Đội 4 - Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an thành phố Đồng Nai phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 11 - Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đồng Nai và Công an phường Lộc Ninh tiến hành kiểm tra xe ô tô bán tải Ford Ranger, màu trắng, biển kiểm soát 51N-072.XX do ông T.Q.K, ngụ tại phường Thủ Dầu Một, thành phố Hồ Chí Minh là người trực tiếp điều khiển.

Chiếc xe Ford Ranger bị yêu cầu dừng để kiểm tra. Ảnh: DMS

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1.490 bao thuốc lá điếu, gồm: 490 bao thuốc lá nhãn hiệu JET; 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO. Toàn bộ số thuốc lá trên đều có nguồn gốc do nước ngoài sản xuất, không thể hiện nhãn phụ bằng tiếng Việt, không dán tem nhập khẩu và người liên quan không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số hàng hóa nêu trên.

Qua làm việc, ông T.Q.K khai nhận số thuốc lá trên là của bà N.T.S (người đi cùng xe). Số thuộc lá nói trên được bà N.T.S mua đem về thành phố Hồ Chí Minh để bán lại kiếm lời. Vụ việc đang được lực lượng Công an tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định pháp luật.

Gần 1.500 bao thuốc lá lậu được ngăn chặn trên đường vận chuyển. Ảnh: DMS

Vụ việc cho thấy sự phối hợp kịp thời, chặt chẽ và hiệu quả giữa lực lượng Công an và Quản lý thị trường trong công tác kiểm tra, kiểm soát hàng hóa lưu thông trên tuyến Quốc lộ 13, qua đó góp phần ngăn chặn từ sớm các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu.

Đội Quản lý thị trường số 11 cho biết sẽ tiếp tục tăng cường quản lý địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng, kiên quyết phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, vận chuyển, kinh doanh thuốc lá nhập lậu, bảo đảm việc xử lý đúng quy định, đủ sức răn đe, phòng ngừa chung, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn.