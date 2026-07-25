Ngân hàng Chính sách Khánh Vĩnh: Khơi thông dòng vốn ưu đãi, nâng bước đồng bào miền núi

Mới đây, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Khánh Vĩnh tổ chức phiên giao dịch định kỳ tại điểm giao dịch Khánh Vĩnh. Tham dự phiên giao dịch xã có lãnh đạo 2 tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác; Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn và các hộ vay vốn trên địa bàn các thôn của điểm giao dịch Khánh Vĩnh.

Trong phiên giao dịch tháng 6 tại điểm giao dịch Khánh Vĩnh, Phòng giao dịch NHCSXH Khánh Vĩnh đã thực hiện thu nợ gốc hơn 613 triệu đồng, thu lãi hơn 370 triệu đồng, nhận tiền gửi tiết kiệm hơn 302 triệu đồng thông qua Tổ tiết kiệm và vay vốn.

Phòng giao dịch NHCSXH Khánh Vĩnh luôn tạo điều kiện hỗ trợ nguồn vốn cho người dân để chăn nuôi và trồng cây nâng cao thu nhập. Ảnh: C.T

Đồng thời giải ngân số tiền 1.030 triệu đồng cho chương trình vay vốn Hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, cấp nước sạch vệ sinh môi trường, hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.

Trong phiên giao dịch, cùng 2 Hội đoàn thể nhận ủy thác và các Tổ trưởng tiết kiệm và vay vốn tổ chức họp giao ban để đánh giá những kết quả đạt được, những tồn tại hạn chế của tháng 5 năm 2026. Từ đó đưa ra phương hướng nhiệm vụ hoạt động cho tháng tiếp theo và cập nhật các văn bản, nghiệp vụ mới của các chương trình tín dụng, các chính sách mới của nhà nước liên quan đến hoạt động tín dụng chính sách xã hội…

Theo báo cáo từ Phòng giao dịch NHCSXH Khánh Vĩnh, hiện nay trên địa bàn điểm giao dịch đang triển khai cho vay 8 chương trình tín dụng. Dư nợ đến ngày 20/06/2026 đạt trên 60.308 triệu đồng trên tổng số 729 khách hàng vay vốn. Trong đó dư nợ do Hội Phụ nữ quản lý là 27.369 triệu đồng, tiền gửi tiết kiệm là 573 triệu đồng với 362 khách hàng vay vốn; dư nợ Hội Nông dân là 32.874 triệu đồng, tiền gửi tiết kiệm là 847 triệu đồng với 366 khách hàng vay vốn; Cho vay trực tiếp số tiền là 66 triệu đồng, tiền gửi tiết kiệm là 6 triệu đồng.

Phòng giao dịch NHCSXH Khánh Vĩnh, Khánh Hòa làm các thủ tục để hỗ trợ vốn cho người dân. Ảnh: NHCSXHKV.

Vào năm 2020, gia đình chị Lê Thị Hoa, ở thôn 2, xã Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) vay 100 triệu đồng từ nguồn vốn tín dụng chính sách giải quyết việc làm để đầu tư trồng 3ha keo. Sau hơn 3 năm, vườn keo phát triển tốt, cho thu hoạch với số tiền 250 triệu đồng. Sau khi trả hết nợ gốc, chị dùng số tiền còn lại để mở rộng sản xuất, phát triển kinh tế.

Theo lãnh đạo NHCSXH Khánh Vĩnh, qua các phiên giao dịch, đơn vị luôn thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động tại điểm giao dịch nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất, tiết kiệm chi phí và mang lại hiệu quả cho người dân. Đồng thời, chủ động lồng ghép có hiệu quả hoạt động vay vốn vốn của khách hàng với các mô hình, dự án phát triển kinh tế giúp người vay sử dụng vốn có hiệu quả.