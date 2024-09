Để hỗ trợ người dân đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi tại nhiều tỉnh thành phố, VPBank sẽ giảm 1% lãi suất hiện hữu với các khoản vay trung, dài hạn và 0,5% lãi suất với khoản vay ngắn hạn cho các khách hàng cá nhân có tài sản bảo đảm tại ngân hàng, từ 13/9 tới 31/12/2024.

Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) chi nhánh TP. Hải Phòng, tổng dư nợ cho vay các thành phần kinh tế đến 31/8/2024 đạt 233.410 tỷ đồng, tăng 12,8% so với 31/12/2023 (năm 2023 đạt 206.905 tỷ đồng). Nợ xấu đến thời điểm 31/7/2024 là 3.156 tỷ đồng, bằng 1,35% tổng dư nợ.

Tính đến hết ngày 10/9, các tổ chức tín dụng trên địa bàn TP. Hải Phòng ghi nhận 890 khách hàng với tổng dư nợ là 15.686 tỷ đồng bị ảnh hưởng sau bão Yagi.

Tại Quảng Ninh, Chi nhánh NHNN cho biết đến 31/8/2024, dư nợ tín dụng trên địa bàn đạt 190.000 tỷ đồng, tăng 7,2% so với 31/12/2023. Đến hết ngày 10/9/2024 có tổng số 11.058 khách hàng, với tổng dư nợ 10.654 tỷ đồng (chiếm 5,6% tổng dư nợ toàn địa bàn) đã bị ảnh hưởng nặng nề do hậu quả bão Yagi để lại.

NHNN đã có văn bản chỉ đạo tất cả các NHTM phải tập trung hỗ trợ ngay cho doanh nghiệp, người dân và hộ vay vốn; cần có những chính sách kịp thời để khắc phục ngay các khó khăn trong cuộc sống hiện tại của những ngày đang mưa bão này.

Đặc biệt những ngày trong bão và ngay sau khi bão, cũng cần cho vay tiêu dùng để người dân có thể có nguồn kinh phí để mua sắm những đồ dung trang thiết bị cho sinh hoạt cuộc sống do rất nhiều người dân bị thiệt hại ngay cả những tài sản đang sử dụng hàng ngày.

Những khoản nợ của của các doanh nghiệp khách hàng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nuôi trồng thủy hải sản ở các vùng này, cần phải có cơ chế chính sách hợp lý, trước hết là hoãn giãn nợ, giảm lãi và đặc biệt là mạnh dạn cho vay mới để các doanh nghiệp, người dân và hộ gia đình có vốn mới quay vòng, còn các khoản nợ cũ sẽ được xem xét giải quyết phù hợp với điều kiện thực tế cũng như theo tinh thần chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong những ngày mưa bão vừa qua và sắp tới.

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước về việc xem xét miễn giảm lãi vay, cơ cấu nợ và hỗ trợ khách hàng vay mới bị ảnh hưởng bởi bão Yagi, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) mới đây đã ra thông báo về việc triển khai chương trình hỗ trợ lãi suất cho vay đối với khách hàng cá nhân hiện hữu chịu ảnh hưởng do bão Yagi.



Theo đó, VPBank sẽ giảm trực tiếp lãi suất cho vay cho tất cả các khách hàng cá nhân có khoản vay hiện hữu tại ngân hàng và có tài sản bảo đảm. Cụ thể, các khoản vay trung và dài hạn sẽ được VPBank giảm 1% lãi suất, các khoản vay ngắn hạn được giảm 0,5% lãi suất. Chương trình hỗ trợ lãi suất của VPBank được triển khai từ 13/9 đến hết 31/12/2024, áp dụng tại tất cả các tỉnh thành phố đang chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão Yagi như Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Thái Nguyên, Yên Bái …

Bên cạnh giảm lãi suất vay, VPBank cũng điều chính mức ưu đãi lãi suất cực kỳ hấp dẫn chỉ 6.5%/năm cố định 12 tháng đầu tiên cho toàn bộ các khách hàng có nhu cầu vay trả nợ trước hạn tại ngân hàng khác hoặc vay mua BĐS, vay xây dựng sửa chữa nhà.

Song song với các hoạt động hỗ trợ trực tiếp đến khách hàng, VPBank cũng vừa ủng hộ 2 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 3 vừa qua, theo lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Số tiền này sẽ được VPBank chuyển khoản trực tiếp vào số tài khoản tiếp nhận của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm chung tay giúp đỡ đồng bào các địa phương bị thiệt hại.

Đại diện VPBank cho biết: "Người dân các tỉnh miền Bắc đang phải trải qua những ngày khó khăn với nhiều mất mát, đau thương do ảnh hưởng của bão Yagi. Với sứ mệnh Vì một Việt Nam thịnh vượng, truyền thống lá lành đùm lá rách, VPBank luôn có trách nhiệm cùng sẻ chia khó khăn với các địa phương và đồng bào đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do cơn báo Yagi gây ra. VPBank hi vọng sự hỗ trợ của ngân hàng sẽ là một nguồn động viên nhỏ, giúp người dân vững vàng vượt qua khó khăn."

Nhiều năm qua, VPBank đã nỗ lực hiện thực hóa sứ mệnh kiến tạo thịnh vượng, đặc biệt là thịnh vượng cộng đồng bằng những chiến lược và hành động cụ thể. Từ năm 2022 đến nay, ngân hàng đã cùng Cặp lá yêu thương xây dựng mới và sửa sang hơn 50 điểm trường trên khắp cả nước; triển khai chương trình thiện nguyện "Giao dịch VPBank – Ươm mầm thịnh vượng" với tổng số tiền đóng góp dự kiến lên tới 1,8 tỷ đồng… nhằm chung tay giúp các em nhỏ vùng cao có thêm cơ hội tới trường. Những đóng góp của VPBank đồng hành cùng cộng đồng và xã hội đã lên tới hơn 1.800 tỷ đồng trong 4 năm qua, góp phần hiện thực hóa sứ mệnh "Vì một Việt Nam thịnh vượng".