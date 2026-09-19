Tăng vốn cho các "ông lớn" ngân hàng quốc doanh: Ngân hàng Nhà nước và Bộ Tài chính được giao việc gì?

Theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 1809/QĐ-TTg ngày 18/9 của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, hệ thống ngân hàng sẽ triển khai loạt giải pháp nhằm hiện đại hóa hoạt động, xử lý tổ chức tín dụng yếu kém và tăng khả năng tiếp cận vốn cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Một trong những nhiệm vụ đáng chú ý của Đề án là tiếp tục củng cố năng lực tài chính của hệ thống tổ chức tín dụng, trong đó đặt ra yêu cầu tăng vốn điều lệ đối với nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước và một số tổ chức trong lĩnh vực ngân hàng.

Theo Đề án, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) được giao xử lý việc tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại Nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) theo quy định của pháp luật.

Nguồn lực tăng vốn có thể đến từ lợi nhuận sau thuế và sau khi trích lập các quỹ, phát hành cổ phiếu, ngân sách Nhà nước và các nguồn hợp pháp khác theo quy định.

Việc bổ sung vốn nhằm nâng cao năng lực tài chính, tạo dư địa đáp ứng yêu cầu tăng trưởng, mở rộng hoạt động, đồng thời hỗ trợ quá trình xử lý nợ xấu của các tổ chức này. Nhiệm vụ được xác định triển khai trong giai đoạn 2026-2030.

Yêu cầu tăng vốn được đặt trong mục tiêu rộng hơn về nâng cao quy mô, năng lực tài chính và sức cạnh tranh của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Theo Quyết định 1809/QĐ-TTg, đến năm 2030, Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng NHNN trở thành ngân hàng trung ương hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên nền tảng quản trị tiên tiến và dữ liệu số; nâng cao năng lực hoạch định, điều hành chính sách, phân tích, dự báo, cảnh báo sớm và ra quyết định dựa trên dữ liệu.

Đối với các tổ chức tín dụng, một mục tiêu đáng chú ý là phấn đấu đến năm 2030 có ít nhất 3 ngân hàng thương mại Việt Nam nằm trong nhóm 100 ngân hàng lớn nhất khu vực châu Á về tổng tài sản, theo xếp hạng của các tổ chức quốc tế.

Song song với mở rộng quy mô, Đề án yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và năng lực tài chính; chấp hành các quy định pháp luật, kỷ cương, kỷ luật trong hoạt động ngân hàng và tuân thủ các giới hạn an toàn.

Đề án cũng đặt yêu cầu phát triển hệ thống tổ chức tín dụng theo hướng lành mạnh, hiệu quả, minh bạch và có sức cạnh tranh cao hơn; đồng thời xử lý các tổ chức tín dụng yếu kém để bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống.

Mục tiêu đến năm 2030 là các phương án cơ cấu lại hoặc xử lý tổ chức tín dụng yếu kém được xây dựng, phê duyệt và triển khai theo quy định, không để xảy ra đổ vỡ và mất an toàn hoạt động ngân hàng ngoài tầm kiểm soát của Nhà nước.

Theo phân công tại Phụ lục kèm Quyết định, NHNN giữ vai trò chủ trì đối với các nhiệm vụ liên quan đến củng cố năng lực tài chính và cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng.

Bên cạnh nhiệm vụ tăng vốn, NHNN tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng nâng cao năng lực quản trị, quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ, tài chính; tuân thủ các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn và nâng cao chất lượng tín dụng.



Về tổ chức thực hiện, NHNN chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu; chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan trong việc xử lý tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, ngân hàng thương mại do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam.

Ngược lại, Bộ Tài chính phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cân đối, bố trí nguồn ngân sách nhà nước để tăng vốn điều lệ cho các ngân hàng thương mại nhà nước, Ngân hàng Hợp tác xã Việt Nam và Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ; triển khai kết nối hệ thống thanh toán giao dịch chứng khoán với Hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng đối với giao dịch chứng khoán mà Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đóng vai trò là ngân hàng thanh toán tiền cho các giao dịch chứng khoán này.