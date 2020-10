Ngành điện Quảng Nam khẩn trương triển khai khôi phục cấp điện sau bão số 9

Bão số 9 đã khiến cho toàn tỉnh Quảng Nam bị mất điện, nhiều cột điện, đường dây bị ngã đổ. Ngay khi bão tan, Công ty Điện lực Quảng Nam đã khẩn trương triển khai cao nhất lực lượng tiến hành kiểm tra sự cố, sửa chữa hư hỏng với tinh thần khôi phục cấp điện sớm nhất.

Trong buổi sáng ngày 29/10, đoàn công tác của ngành Điện do ông Ngô Sơn Hải – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung dẫn đầu đã đến kiếm tra thực tế, chỉ đạo công tác khôi phục lưới điện hư hỏng do bão số 9 tại Quảng Nam. Đoàn đã đến các nơi có lưới điện được cho là bị hư hỏng nhiều nhất là Núi Thành, Tam Kỳ, Thăng Bình.



Ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết, bão số 9 đổ bộ đã làm cho toàn bộ 244 xã phường thị trấn của Quảng Nam bị cắt điện, ước tổng thiệt hại ban đầu 10 tỉ đồng. Công tác thống kê thiệt hại gặp nhiều khó khăn do một số khu vực bị sạt lở, giao thông bị chia cắt, di chuyển khó.

Đêm 28/10, Công ty điện lực Quảng Nam đã khôi phục cấp điện lại cho 11 trung tâm hành chính của các thành phố Tam Kỳ, Hội An và huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn và Nam - Bắc Trà My phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của địa phương

Ngay khi bão tan, từ chiều tối và đêm 28/10, toàn công ty đã triển khai tổng lực kiểm tra, sửa chữa hư hỏng với chủ trương ưu tiên khôi phục cấp điện trung tâm hành chính tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở y tế, công an, quân sự, cơ quan báo chí nhằm đáp ứng tốt công tác chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, khám chữa bênh cho người dân.

Đêm 28/10, đã khôi phục cấp điện lại cho 11 trung tâm hành chính của các thành phố Tam Kỳ, Hội An và huyện: Nam Giang, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy Xuyên, Phú Ninh, Tiên Phước, Phước Sơn và Nam - Bắc Trà My phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của địa phương. Đến 12h ngày 29/10, đã khôi phục cấp điện lại cho 20 xã/phường/thị trấn với hơn 76,400 khách hàng trên địa bàn tỉnh. Công ty triển khai chạy máy phát điện diesel phục vụ trung tâm hành chính huyện Nam Trà My.



"Riêng để phục vụ cứu nạn cứu hộ vụ sạt lở đất tại xã Trà Leng, Công ty đã cấp điện bằng máy phát cho Trung tâm chỉ huy đặt tại huyện Bắc Trà My, đồng thời chuyển 01 máy phát cấp điện cho Ban chỉ huy tiền phương đặt tại xã Trà Leng để cứu hộ tại hiện trường. Từ sáng ngày 29/10, Công ty cũng đã huy động 8 đơn vị B thi công để tham gia sửa chữa lưới điện bị hư hỏng…" - Ông Nguyễn Hữu Khánh – Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Nam cho biết.

Ông Ngô Tấn Cư - Tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực miền Trung đã chỉ đạo các Công ty Điện lực Đăk Lăk, Gia Lai, Đà Nẵng và nhận sự hỗ trợ của Công ty Điện lực Lâm Đồng (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Nam) giúp đỡ Quảng Nam khôi phục lưới điện. Công ty Điện lực Quảng Nam cần phấn đấu trong 3 ngày tới toàn tỉnh Quảng Nam được cấp điện trở lại.



Hiện nay Công ty điện lực Quảng Nam đang gấp rút sửa chữa lưới điện ở khu vực các huyện miền núi để sớm đóng điện phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân



Ông Ngô Sơn Hải – Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc của ngành điện miền Trung nói chung, Cty Điện lực Quảng Nam nói riêng, đồng thời yêu cầu cần có phương án chặt chẽ, triển khai khắc phục sự cố nhanh nhất, đặc biệt là đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động. Tập đoàn sẽ đáp ứng điều kiện tốt nhất cho ngành Điện miền Trung khắc phục hậu quả bão lụt.