Ngành hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu được giảm phí cố định trên Shopee

Các ngành hàng thuộc nhóm Tiêu dùng nhanh và Nhà cửa - Đời sống được giảm phí 1% cố định (trước 1/5 dao động từ 11-11,5%), gồm: Nguyên liệu nấu ăn (dầu ăn, đường, gia vị và hương liệu); Trứng; Nhu yếu phẩm (thực phẩm đóng hộp, mì, gạo); Thực phẩm tươi sống và đông lạnh (thịt, rau củ); Đồ chế biến sẵn (mì ăn liền); Dụng cụ chăm sóc nhà cửa (giấy vệ sinh, chất tẩy rửa, phụ kiện giặt là).

Hộ kinh doanh, hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Tĩnh tham gia chương trình “Tiếp sức doanh nghiệp Việt”, từng bước ứng dụng các công cụ bán hàng trên nền tảng. Ảnh: Anh Thư

Theo dữ liệu của Shopee, trong quý I/2026, tổng số lượng đơn hàng của các ngành hàng này cao gấp 1,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy người tiêu dùng Việt Nam ngày càng chuyển dịch sang các nền tảng trực tuyến (như Shopee) để mua sắm các mặt hàng phục vụ nhu cầu thiết yếu hằng ngày. Vì vậy, việc điều chỉnh này được kỳ vọng sẽ tiếp thêm động lực cho các nhà bán, qua đó góp phần đảm bảo nguồn cung ổn định cho người dùng.

Cũng từ ngày 1/5/2026, Shopee cập nhật phí xử lý giao dịch (trước đây là Phí thanh toán) ở mức 6% (trước 1/5 là mức 4.91%). Theo đại diện Shopee, việc điều chỉnh này nằm trong định hướng nâng cao năng lực vận hành và chất lượng xử lý giao dịch. Khoản phí này hỗ trợ cho các hoạt động như xử lý thanh toán, đối soát, cùng các hạng mục vận hành liên quan.

Trong Quý I/2026, Shopee đã giới thiệu loạt tính năng mới trên Ứng dụng Kênh Người bán, nhằm giúp nhà bán tối ưu vận hành và thúc đẩy tăng trưởng hiệu quả. Các công cụ bao gồm: Tính năng Gợi ý kinh doanh, giúp nhà bán dễ dàng thiết lập gian hàng và triển khai các chương trình thúc đẩy kinh doanh; Tính năng Phân tích bán hàng, hỗ trợ nhà bán theo dõi hiệu quả sản phẩm và phân tích hiệu quả kinh doanh tốt hơn; Tính năng Tối ưu sản phẩm bằng AI, hỗ trợ nhà bán cá nhân hóa sản phẩm bằng công cụ tối ưu AI, nhằm nâng cao chất lượng hình ảnh, qua đó tăng khả năng thu hút người dùng; Cập nhật giao diện và cải tiến trang Tất cả sản phẩm, bổ sung các bộ lọc dữ liệu và chỉ số theo dõi, giúp nhà bán dễ dàng so sánh và đánh giá hiệu quả sản phẩm, các chương trình khuyến mãi để đưa ra quyết định kinh doanh.