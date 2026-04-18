Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 chính thức mở màn

Ngày 18/4, tại di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra lễ thượng cờ kết hợp diễu hành phát động phong trào đạp xe Vì hòa bình. Chương trình nằm trong khuôn khổ Ngày hội Đạp xe Vì hòa bình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị phối hợp Báo Thanh niên tổ chức.

Đây cũng là sự kiện mở màn cho Lễ hội Vì hòa bình năm 2026 do tỉnh Quảng Trị và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng tổ chức.

Lễ thượng cờ kết hợp diễu hành phát động phong trào đạp xe Vì hòa bình được tổ chức ở di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: N.V

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Quảng Trị cùng các sở, ngành, địa phương và Báo Thanh niên đã thăm hỏi, tặng quà cho 50 người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 1 triệu đồng tiền mặt và quà tặng).

Theo kế hoạch, vào ngày mai (19/4), giải đua xe đạp tỉnh Quảng Trị năm 2026 với chủ đề “Chung tay kiến tạo hòa bình” sẽ diễn ra tại Thành cổ Quảng Trị.

Các vận động viên tham gia Ngày hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 đi qua cầu Hiền Lương - chứng tích lịch sử bắc qua dòng sông Bến Hải, biểu tượng của khát vọng hòa bình. Ảnh: N.V

Giải đua xe đạp năm nay được tổ chức với 3 nội dung thi đấu theo 3 nhóm tuổi dành cho nam (nhóm 1: từ 51 tuổi trở lên; nhóm 2: từ 40 đến 50 tuổi; nhóm 3: từ 16 đến 39 tuổi) và 1 nội dung thi đấu cho nữ (không quy định nhóm tuổi).

Ngày Hội đạp xe Vì hòa bình năm 2026 dự kiến thu hút khoảng 1.000 vận động viên và người yêu thích xe đạp đến từ các câu lạc bộ trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức cũng mời các đoàn quốc tế đến từ Trung Quốc, Lào, Campuchia và Thái Lan tham gia, góp phần tăng cường giao lưu, kết nối khu vực.

Ban tổ chức trao quà cho người khuyết tật, nạn nhân chất độc da cam và các gia đình chính sách, người có công có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: N.V

Được biết, Ngày hội Đạp xe Vì hoà bình được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 6/2024.

Ngày hội được định hướng là hoạt động thể thao quy mô lớn, góp phần giới thiệu các di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, đồng thời quảng bá tiềm năng, thế mạnh du lịch của Quảng Trị; thúc đẩy giao lưu văn hóa, thể thao với các địa phương trong nước và quốc tế.

Sự kiện nhằm hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, tạo sân chơi lành mạnh, lan tỏa phong trào tập luyện xe đạp trong cộng đồng. Nhưng hơn hết, tại mảnh đất mà bao người đã ngã xuống trong khói lửa chiến tranh, Ngày hội đạp xe Vì hòa bình lần 2 kỳ vọng sẽ làm bừng nở những đóa hoa của lòng nhân ái, cùng nhau lan tỏa khát vọng về một tương lai hạnh phúc cho toàn thể nhân loại.