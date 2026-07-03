Nghệ An phân bổ hơn 11.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách và nguồn dự toán chi còn lại của năm 2025

Tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định về phương án sử dụng nguồn tăng thu ngân sách và dự toán chi còn lại ngân sách tỉnh Nghệ An năm 2025 với số tiền là 11.836 tỷ đồng.

Trong đó, khoảng 2.883 tỷ đồng sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn thực hiện cải cách tiền lương.

UBND tỉnh Nghệ An vừa có Quyết định về phương án sử dụng, phân bổ hơn 11.800 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách và nguồn dự toán chi còn lại của năm 2025. Ảnh: N.T

300 tỷ đồng sẽ được dùng bổ sung nguồn dự phòng ngân sách tỉnh. Hơn 60 tỷ đồng dùng để hộ trợ theo quy định tại Nghị định số 112/2024/NDD-CP của Chính phủ quy định chi tiết đất trồng lúa.

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ quốc phòng an ninh, chính sách, đề án và bổ sung nguồn vốn ủy thác cho vay qua Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Nghệ An và các nhiệm vụ cần thiết khác là hơn 2.805 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, tỉnh Nghệ An cũng dành hơn 5.786 tỷ đồng để bố trí chi phí đầu tư phát triển khác. Gồm kinh phí thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và đầu tư các dự án trọng điểm. Bổ sung vốn đầu tư phát triển lĩnh vực khoa học, công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Hoàn trả kinh phí ứng trước của cấp huyện sau khi thực hiện chính quyền 2 cấp. Chi phí làm hạ tầng của các khu đất định giá, tái định cư, tổ chức đấu giá do cấp xã thực hiện. Bố trí nguồn vốn cho các công trình, dự án các cấp...

Tỉnh Nghệ An giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc nhà nước khu vực XI thực hiện hoạch toán chuyển nguồn đối với số kinh phí hơn 11.836 tỷ đồng. Đồng thời, giao các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân bổ kinh phí quản lý, sử dụng và quyết toán theo đúng quy định, đối tượng và mục đích được duyệt.