Nghệ An tập huấn chuyên sâu nhận diện, xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu

Chương trình được tổ chức nhằm triển khai Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5/5/2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các giải pháp ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đồng thời thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh Nghệ An về công tác phòng, chống hàng giả trong năm 2026.

Toàn cảnh Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Nghệ An phối hợp với VACIP tổ chức hội nghị tập huấn chuyên sâu về nhận diện, xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu.

Tham dự hội nghị có đại diện các sở, ngành và lực lượng chức năng gồm Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Y tế, Công an tỉnh, Chi cục Hải quan khu vực XI, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Thuế tỉnh, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An, Ban Chỉ đạo 389 của 130 xã, phường cùng đông đảo kiểm soát viên thị trường.

Về phía VACIP có Chủ tịch Hiệp hội Phan Minh Nhựt cùng đại diện pháp lý của nhiều tập đoàn, thương hiệu quốc tế và các chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Theo ông Phạm Văn Hóa, Nghệ An xác định phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Cán bộ tham dự được trực tiếp đối chiếu mẫu hàng thật và hàng giả để nâng cao kỹ năng nhận diện tại hội nghị tập huấn.

Dù các lực lượng chức năng đã tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc, yêu cầu thực tiễn đặt ra là cán bộ thực thi phải tiếp tục nâng cao kỹ năng nhận diện, thu thập chứng cứ và áp dụng đúng các quy định của pháp luật.

Hội nghị tập huấn là dịp cập nhật kiến thức, trao đổi kinh nghiệm và thống nhất quy trình phối hợp trong xử lý các vụ việc liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ.

Trong khuôn khổ chương trình, Chủ tịch VACIP Việt Nam Phan Minh Nhựt giới thiệu chuyên đề về kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo hướng chủ động, đồng thời đánh giá cao hiệu quả phối hợp giữa VACIP và Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An trong thời gian qua.

Chủ tịch VACIP Việt Nam Phan Minh Nhựt trình bày chuyên đề về kỹ năng thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại hội nghị tập huấn ở Nghệ An.

Theo ông, việc duy trì các khóa tập huấn chuyên sâu sẽ giúp lực lượng thực thi theo kịp những biến động của thị trường, nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý hàng giả.

Một trong những nội dung trọng tâm của hội nghị là các chuyên đề hướng dẫn phân biệt hàng thật, hàng giả do đại diện các tập đoàn, thương hiệu quốc tế và các công ty luật đại diện chủ sở hữu quyền trực tiếp trình bày.

Nhiều thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng, thiết bị gia dụng và vật liệu xây dựng đã giới thiệu các dấu hiệu nhận diện sản phẩm chính hãng, phương thức làm giả phổ biến cùng những đặc điểm bảo mật giúp lực lượng chức năng kịp thời phát hiện vi phạm.

Các đại biểu trao đổi về phương pháp thu thập chứng cứ, quy trình phối hợp xử lý và áp dụng chế tài đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ theo quy định pháp luật.

Bên cạnh phần lý thuyết, các học viên còn trực tiếp quan sát, đối chiếu mẫu hàng thật và hàng giả tại khu vực trưng bày chuyên đề. Các chuyên gia phân tích chi tiết về bao bì, tem chống giả, mã QR, mã vạch, logo và các yếu tố nhận diện đặc thù của từng thương hiệu, qua đó nâng cao kỹ năng nhận biết trong quá trình kiểm tra, kiểm soát thị trường.

Hội nghị cũng dành nhiều thời gian trao đổi những tình huống phát sinh trong thực tiễn như xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên các sàn thương mại điện tử, quy trình lấy mẫu giám định và cơ chế phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường với chủ thể quyền, doanh nghiệp nhằm rút ngắn thời gian xác minh, xử lý vi phạm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nhận diện, xử lý hàng giả mạo nhãn hiệu ở Nghệ An.

Thông qua chương trình tập huấn, các lực lượng chức năng trên địa bàn Nghệ An được cập nhật quy định pháp luật mới, bổ sung kiến thức chuyên môn và chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Đây là giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh chống hàng giả, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng.

Hội nghị là hoạt động trọng điểm nhằm nâng cao năng lực thực thi quyền sở hữu trí tuệ cho lực lượng quản lý thị trường và cán bộ, công chức các xã, phường trên địa bàn Nghệ An.

Ông Phạm Văn Hóa - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh - Giám đốc Sở Công Thương nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng, quyền sở hữu trí tuệ đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ doanh nghiệp, người tiêu dùng, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tập huấn.

Tuy nhiên, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng giả mạo nhãn hiệu và hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử với nhiều thủ đoạn ngày càng tinh vi.