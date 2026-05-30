Nghệ An triển khai đề tài chiết xuất hoạt chất sinh học từ dược liệu bản địa phục vụ sản xuất mỹ phẩm Organic

Nghệ An được đánh giá là địa phương sở hữu nguồn dược liệu bản địa phong phú, nhiều chủng loại có giá trị cao, trong đó không ít vùng trồng đã đạt tiêu chuẩn Organic.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy phần lớn dược liệu hiện vẫn được tiêu thụ dưới dạng thô hoặc sơ chế đơn giản, giá trị gia tăng thấp, chưa tương xứng với tiềm năng.

Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An, Hội đồng khoa học và công nghệ tỉnh đã tổ chức tuyển chọn đơn vị tổ chức chủ trì và cá nhân chủ nhiệm cho đề tài khoa học.

Đáng chú ý, trên địa bàn tỉnh chưa có quy trình công nghệ chiết xuất hoạt chất sinh học được chuẩn hóa ở quy mô công nghiệp nhằm thu hồi tối đa các hợp chất có giá trị phục vụ ngành mỹ phẩm.

Trong bối cảnh đó, việc triển khai đề tài nghiên cứu nêu trên được xem là cần thiết, góp phần giải quyết bài toán về công nghệ chế biến sâu, từng bước thay thế nguồn nguyên liệu nhập khẩu.

Đồng thời, đề tài hướng tới nâng cao giá trị chuỗi sản xuất dược liệu, tạo sinh kế bền vững cho người dân vùng trồng, cũng như hỗ trợ doanh nghiệp trong nước chủ động nguồn nguyên liệu chất lượng cao, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường mỹ phẩm.

Đại diện các cơ quan, đơn vị tại cuộc họp

Theo thuyết minh, nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm như: xác định hàm lượng tinh dầu, phân tích thành phần hóa học chủ yếu của dược liệu và đánh giá sự biến động theo mùa vụ, điều kiện canh tác; tối ưu hóa quy trình chiết xuất nhằm nâng cao hiệu suất thu hồi và đảm bảo tính ổn định về chất lượng.

Xây dựng hệ thống tiêu chuẩn cho nguyên liệu đầu vào và bán thành phẩm theo hướng chuẩn hóa dựa trên các chất chỉ thị; đồng thời hoàn thiện quy trình bào chế, sản xuất sản phẩm và đánh giá hoạt tính sinh học theo các mô hình phù hợp với định hướng ứng dụng thực tiễn.

PGS.TS. Vũ Đức Lợi - đại diện nhóm nghiên cứu - trình bày thuyết minh đề tài: “Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ chiết xuất hoạt chất sinh học sản xuất mỹ phẩm từ dược liệu bản địa Organic trên địa bàn tỉnh Nghệ An”.

Đề tài đặt mục tiêu làm chủ quy trình công nghệ chiết xuất hoạt chất sinh học từ dược liệu bản địa, phục vụ sản xuất các dòng mỹ phẩm Organic mang thương hiệu địa phương, có giá trị gia tăng cao và thân thiện với môi trường.

Không chỉ dừng lại ở việc bổ sung cơ sở dữ liệu khoa học cho một số loài dược liệu tiêu biểu như hương nhu tía, kết quả nghiên cứu còn hướng tới xây dựng quy trình có khả năng chuyển giao rộng rãi, tạo nền tảng phát triển các sản phẩm chuẩn hóa, đáp ứng nhu cầu thị trường trong và ngoài nước.

Sau quá trình thảo luận, Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh đã thống nhất lựa chọn Công ty TNHH SMC Organic Garden là đơn vị chủ trì thực hiện đề tài; ThS. Nguyễn Mạnh Hùng được giao làm chủ nhiệm.

Dự kiến, đề tài sẽ được triển khai trong thời gian 24 tháng, kỳ vọng mang lại những đóng góp thiết thực cho lĩnh vực dược liệu và công nghiệp mỹ phẩm tại Nghệ An.