Nghỉ lễ, Hà Nội duy trì hoạt động xe buýt và đường sắt đô thị miễn phí vé

Để tăng cường năng lực phục vụ, các đơn vị trực thuộc Transerco chủ động chuẩn bị đầy đủ nhân lực, phương tiện, sẵn sàng tăng cường giải tỏa hành khách tại các bến xe, điểm trung chuyển theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước.

Số lượt xe buýt chạy theo biểu đồ với tổng số lượt xe thực hiện dự kiến 64.133 lượt.

Dự kiến, Transerco bố trí 18 xe trực dự phòng với gần 50 lượt xe tăng cường trên 9 tuyến buýt kết nối các bến xe và điểm trung chuyển.

Nhấn mạnh bảo đảm chất lượng phục vụ hành khách trong kỳ nghỉ lễ, Transerco yêu cầu các đơn vị trực thuộc, tổ chức điều hành khoa học, phân công ứng trực hợp lý nhằm kịp thời giải tỏa hành khách tại các vị trí được giao.

Cùng đó, chủ động trong công tác điều hành, bảo đảm ổn định luồng tuyến và duy trì các chỉ tiêu chất lượng dịch vụ; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông, duy trì hoạt động sản xuất ổn định, phục vụ nhân dân trong dịp lễ.

Cụ thể, phạm vi áp dụng miễn phí vé xe buýt và đường sắt đô thị cho người dân gồm: 128 tuyến buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị (tuyến 2A. đường sắt Cát Linh - Hà Đông, tuyến 3.1. đường sắt Nhổn-Cầu Giấy).

Thời gian áp dụng trong 7 ngày, đợt 1 (dịp nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương) 3 ngày (từ 25/4/2026 (Thứ Bảy) đến hết ngày 27/4/2026 (Thứ Hai)); đợt 2 (dịp nghỉ ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 1/5/2026) 4 ngày (từ 30/4/2026 (Thứ Năm) đến hết ngày 3/5/2026 (Chủ nhật).

Đối tượng áp dụng là toàn bộ hành khách sử dụng dịch vụ trên 128 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị số 2A, đường sắt Cát Linh Hà Đông, Tuyến số 3.1, đường sắt Nhổn - ga Hà Nội đoạn trên cao.

Về hình thức triển khai, đối với xe buýt, hành khách được phát vé lượt (vé giấy) theo mệnh giá của tuyến nhưng không phải trả tiền vé (đối với các tuyến buýt đang thực hiện thí điểm vé điện tử, phát vé lượt điện tử từ máy pos).

Đối với đường sắt đô thị, hành khách được phát vé 0 đồng (theo nhu cầu chuyến đi của hành khách) tại quầy hoặc mua vé 0 đồng trên các App Hà Nội Metro hiện hành.

Các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 07/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của Hội đồng Nhân dân thành phố, người cao tuổi, hành khách có vé tháng, thẻ ưu tiên xuất trình khi tham gia dịch vụ.

Đáng chú ý, nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu đi lại của người dân và du khách, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã giao Sở Xây dựng chủ trì, chỉ đạo Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội, các đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt có trợ giá và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đường sắt Hà Nội triển khai phương án thực hiện đảm bảo an toàn, thông suốt, hiệu quả.